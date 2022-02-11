Волгу на отмель: под гольф-клуб «намоют» участки? При чём тут Минниханов?
В Казани на 24 февраля 2022 года намечены общественные слушания, на которые вынесены планы подконтрольной властям региона компании увеличить площадь под организацию зоны отдыха и спорта на Куйбышевском водохранилище. Всё бы ничего, но для этого планируется на водном объекте (федеральной собственности) намыть искусственный земельный участок. И это не единственный надел, который может появиться на водохранилище на реке Волге. Под что планируют «намывать» участки? Есть данные, что среди будущих объектов на этой земле — гольф-клуб. Заказчиком проектной документации на создание искусственного надела на воде выступает фирма, возглавляемая Рамилем Рифкатовичем Миннихановым, чьи данные совпадают с данными племянника главы Татарии Рустама Минниханова. Подробности — в материале ИА REGNUM.
О слушаниях и планах
Информация об общественных слушаниях, которые пройдут в 9:00 по местному времени 24 февраля в культурном центре «Московский» (ул. Академика Королева, 47. Казань), появилась на сайте Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.
Как следует из сообщения, за проведение слушаний отвечает управление архитектуры и градостроительства Казани, а обсуждать будут создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, — Куйбышевском водохранилище. Целью проекта является «увеличение площади территории под организацию зоны отдыха и спорта, благоустройство левобережной части Куйбышевского водохранилища в районе Волжских полей Кировского района г. Казани». На оценку воздействия проекта на окружающую среду отведен срок — с четвертого квартала 2021 года по первый квартал 2022 года.
Объект общественных обсуждений — предварительные материалы ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду).
Более подробные материалы ОВОС есть на сайте мэрии Казани, но там уже фигурируют два общественных обсуждения о создании искусственных участков на водохранилище — в районе ул. Сибгата Хакима и на Волжских полях.
На этой же странице есть сообщение управления архитектуры и градостроительства, что общественные обсуждения, намеченные на 4 марта 2022 года, не состоятся, так как ООО «ЭКО-М» (заявитель по всем трём проектам) было отозвано уведомление об их проведении. Вероятно, речь идёт о третьем проекте, в рамках которого планировалось намыть участок под Соборную мечеть, но это вызвало протест жителей.
Проект на Сибгата Хакима предполагает создание на водном объекте территории площадью 3,1 га. Целью намыва участка является строительство многофункционального комплекса с концертным залом. Техническое задание на проведение оценки влияния на окружающую среду по этому проекту давало госучреждение «Главинвестстрой РТ».
Второй надел, на Волжских полях, планируется создать площадью 6,89 га — «с возможностью ее дальнейшей планировки и благоустройства под организацию зоны отдыха и спорта».
Что именно планируется на участке, в документации не раскрывается, приводится лишь размытая формулировка, что «в рамках данного проекта эксплуатация созданного искусственного земельного участка не рассматривается в связи с тем, что дальнейшее использование ИЗУ будет определяться в рамках других проектов».
Начать работы планируют уже 15 апреля 2022 года, а закончить 20 октября с перерывом на нерестовый период (с 25 апреля по 5 июня).
Судя по ситуационной карте-схеме, создавать новый участок планируют между пос. Займище и пос. Куземетьево. Как тут не вспомнить проект гольф-клуба, который активно анонсировал в 2021 году министр спорта Татарии Владимир Леонов. Гольф-клуб «Басу» как раз и планируется «на территории Кировского района г. Казань (поселок Куземетьево, между поселками Куземетьево и Займище)». Назвали этот проект довольно социально — центр развития профессионального, юношеского и детского гольфа «Басу». При этом как минимум один гольф-клуб («Свияжские холмы») в регионе уже есть.
В то же время, как сообщили 8 февраля 2022 года «Казанские ведомости» со ссылкой на министра, завершить строительство клуба «Басу» планируют уже летом 2022 года. Леонов отметил, что «практически готов административно-бытовой корпус», а «общий строй по полю — где-то 70−75%». То есть стройка-то уже идёт и довольно активно.
Но вернёмся к имеющейся документации, по которой будут намывать 6,89 га в акватории Куйбышевского водохранилища.
Наиболее близко к проектируемому участку находятся государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля «Волжские просторы», городской лесопарк «Лебяжье» (ООПТ местного значения), ФГБУ «Волжско-камский государственный заповедник» Раифский участок (ООПТ федерального значения). Ущерб, наносимый ихтиофауне, авторы проекта планируют компенсировать «единовременным выпуском в Куйбышевское водохранилище в пределах Республики Татарстан молоди стерляди или молоди сазана».
Об инициаторе проекта
Заказчиком проектной документации по намыву участка на Волжских полях является ООО «Первое Строительное Управление» (ООО «ПСУ»).
В ЕГРЮЛ данная компания зарегистрирована в октябре 2007 года. Фирма занимается строительством жилья и нежилых объектов. Со дня основания директором числится Рамиль Рифкатович Минниханов, который имеет в своём активе доли как минимум в семи коммерческих компаниях. А главное — его данные совпадают с данными племянника главы Татарии Рустама Минниханова.
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Владеют фирмой ОАО «Связьинвестнефтехим» (доля — 72,55%) и ООО «Инвестнефтехим». Последнее на 97,9% подконтрольно «Связьинвестнефтехиму».
Компания «Связьинвестнефтехим» была учреждена постановлением кабинета министров Татарии в 2003 году, и в собственность этой фирме в качестве вклада регионального правительства были переданы пакеты акций крупнейших налогоплательщиков региона, в том числе «Татнефти», аэропорта, ПАО «КАМАЗ» и многих других. Самое главное: единственный акционер АО — власти региона, а совет директоров возглавляет Рустам Минниханов.
А что общественность?
Активисты уже выступили против новой волны засыпки водохранилища, памятуя о возможных негативных последствиях.
Не лишним будет напомнить, что несколько лет назад в Казани после активных протестов общественности были свернуты планы по масштабному намыву и застройке акватории. Но кому-то всё неймётся.