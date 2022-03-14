Рейтинг президента США Джо Байдена продолжает падать на фоне того, как администрация усугубляет конфликт на Украине и не справляется с растущей инфляцией, продолжающейся пандемией COVID-19 и миграционным кризисом на мексиканской границе.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Впервые с момента появления Байдена в Белом доме его рейтинг одобрения упал ниже 40%. Согласно данным Real Clear Politics, средний показатель последних национальных опросов показал, что деятельность президента одобряют 39% американцев и не одобряют 54%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Его плохой опрос свидетельствует о неудачной политике его администрации, но неизвестно, что они собираются делать. Возможно, всё вернется к вопросам расы/гендера/абортов. Не удивляйтесь, если они придумают амнистию для нелегальных иммигрантов. Они тонут и готовы пойти на всё», — отмечает monizrtt.

«Это напомнило мне то, как моя мать рассказывала о депрессии 30-х годов… именно эти истории побудили меня купить землю, на которой я мог бы жить в трудные времена. Но я никогда не думал, что до этого дойдет. Но Демократическая партия вернула те времена для моего поколения», — делится linaet.

Великая депрессия. США. 1931

«Самое тревожное то, что эта администрация, похоже, не заинтересована в успехе страны; они сознательно идут на дно, а народ в основном просто сидит и смотрит, как всё это происходит», — негодует jackjack2015.

«Рейтинг одобрения Байдена опускается ниже 40% впервые в среднем по основным опросам». Вау, правда? Не может быть. По словам Байдена и его либеральных приятелей из основных СМИ, он прекрасно справляется со своей работой», — вспоминает thedudespeaks601.

«Как, черт возьми, они нашли 39 процентов тех, кто говорит, что он хорошо работает!!! Его рейтинги в реальности упали ниже уровня земли», — считает spiritnscience1.

«Какой сюрприз! Любой, у кого есть хоть полмозга, знал, что его президентство будет абсолютным провалом», — пишет RadDad870.

«К сожалению, те, кто голосовал за него, не имеют даже близко половины мозга», — отвечает q2xl034.

«Пора объявить импичмент при таких низких показателях. Продолжайте импичмент преемников президента, пока Америка не получит президента, который действительно будет работать на народ и страну, а не на себя», — просит your-post-sucks!

«60% американцев не приемлют этого старика, но 80 миллионов проголосовали за него? Не верю. Это было мошенничество», — подчеркивает markylikesgirls.

«Все замечательные достижения, которые предоставил Трамп среднему классу, теперь исчезли. Всё вышло из-под контроля. Инфляция, процентные ставки по ипотеке, цены на газ, продукты питания (если вы вообще можете найти то, что вам нравится), в общем, всё стремительно растет. Беспорядки во всём мире. Незащищенные границы. Преступность зашкаливает. Как же я скучаю по злобным твитам Трампа и ему самому в Белом офисе», — вспоминает armedinfidel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Напомним, что рейтинг президента США Джо Байдена остался рекордно низким к концу 2021 года. По данным национального опроса NPR/Marist, опубликованным 9 декабря, работу президента одобрили только 43% граждан и осудили 51%. Днем ранее национальный опрос Monmouth University выявил 40% поддержки среди населения и 50% недоверия. Средний показатель всех последних национальных опросов Real Clear Politics показывает, что рейтинг одобрения Байдена составляет 42%, при этом 52% опрошенных критикуют главу Белого дома. Средний показатель также основывается на ноябрьском опросе газеты The Wall Street Journal, который выявил, что президента поддерживают 41% против 57%.