Агенты пограничного патруля на американо-мексиканской границе в Дель-Рио за два дня спасли двух 5-летних девочек, пытавшихся в одиночестве пересечь границу. Это один из последних инцидентов с детьми, которых на границе бросают и оставляют на произвол судьбы родители, чтобы дать им шанс попасть в США. Одна из девочек, пришедшая из Гватемалы, рассказала о том, что ей пришлось самостоятельно пересекать опасную реку в Рио-Гранде.

Бремен Иоган Георг. Дети- попрошайки. 1862

Army.mil Граница США и Мексики

Случаи с брошенными на границе детьми участились с приходом администрации президента США Джо Байдена, которая начала снисходительно относиться к нелегальной иммиграции в Штаты.

Проблема вызывает споры среди граждан, разделяя их на два лагеря. Одни жалеют детей и обвиняют в расизме всех, кто возмущается ситуацией, а другие волнуются, что такой наплыв мигрантов быстро исчерпает ресурсы страны, а также что нелегальные дети-мигранты «крадут будущее американских детей и легальных мигрантов».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Необходимо начать розыск родителей и предъявить им обвинения», — пишет oamot.

«Эти дети должны быть переданы в посольство или консульство страны, из которой они пришли. Когда родителям, явившимся за ними, скажут, что их отправили обратно, возможно, они не будут продолжать платить картелям за их доставку в США», — отмечает Cassandra.

«Комплексная иммиграционная реформа обсуждается политиками с 2001 года, но ничего так и не сделано. Демократам нужны голоса нелегалов, Торговой палате США нравится эксплуатировать нелегалов в качестве дешевой рабочей силы (американские рабочие требуют $15 в час)», — указывает peacefulmind.

(сс) Daniel Arauz Мексиканские беженцы у границы США и Мексики в Тихуане

«Я не понимаю. Если эти дети так важны для остальных членов семьи, почему от них отказываются?» — спрашивает Stuffits1.

«Наркотики, торговля людьми? Как может любой родитель в здравом уме бросить своих детей? Таков менталитет этих людей», — недоумевает lifemattersmore.

«Да, и, к сожалению, США (во всяком случае, налогоплательщики) будут платить за этих детей долгие годы… возможно, всю жизнь?» — отвечает bakedak.

«Демократы не заботятся о детях, особенно о таких маленьких. Чем ближе к избирательному возрасту, тем ценнее ребенок», — подчеркивает irony.

«Они должны быть возвращены в страну происхождения. Если эта страна отказывается, то нужно прекратить всю иностранную помощь», — считает 1 620 175.

«Немедленно отправьте этих «несопровождаемых несовершеннолетних» обратно в страну их происхождения. Мы НЕ ОБЯЗАНЫ размещать, воспитывать, обучать этих детей или оплачивать любые расходы, связанные с поиском опекунов, которые могут называть себя родителями. Это безобразие и бремя для американского общества» — возмущен Heddanuff045.

U.S. Customs and Border Protection Мигранты в США

Напомним, конфиденциальная информация, добытая Associated Press, показывает, что количество детей-мигрантов в США увеличилось вдвое за май и июнь 2021 года. Техасский центр в Эль-Пасо этой весной был переполнен, там находилось свыше 4500 детей по состоянию на 10 мая. Прокуроры, адвокаты и психологи сказали, что некоторые приюты безопасны, но другие ставят под угрозу здоровье и безопасность юных мигрантов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что миграционный кризис в США выгоден администрации Байдена, которая видит в мигрантах тех, кто в будущем проголосует за демократов.