«Ну хоть одна проснулась» — американский политик: на Украине нет демократии
Бывший член палаты представителей США от штата Гавайи Тулси Габбард в своем микроблоге в социальной сети Twitter опубликовала видео, в котором заявила о том, что Украина не является демократией, раскритиковав тех, кто убеждает в необходимости «защищать» Украину.
«Поджигатели войны утверждают, что мы должны защищать Украину, потому что это «демократия». Они лгут. На самом деле на Украине не демократия. Украинский президент [Владимир Зеленский] закрыл три телеканала, критиковавших его, и посадил в тюрьму главу оппозиционной политической партии», — отметила политик, добавив, что всё это происходило при поддержке США.
Заявление политика обсудили читатели украинских телеграм-каналов: «Панченко», Klymenko Time и «Новое издание».
«Мощная оплеуха Зеленскому прилетела из США…» — прокомментировала новость автор телеграм-канала «Панченко» украинская журналистка Диана Панченко.
«Один (одна) в поле не воин. У неё есть свобода слова, а у других есть свобода не замечать её слова», — отреагировал Sures.
«Жаль, что упоротым всё равно, что скажут», — добавил Дмитрий.
«Собственно, первая оплеуха прилетела пану Зе (Зеленскому — М .Р.), когда сведения о его оффшорах и недвижимости в Лондоне всплыли в «панамском досье». Это была сознательная утечка, компрометирующие сведения. Американское начальство уже тогда не исключало возможности слить Зе как отработанный материал. »Нет никакой демократии». Да, у нас много чего нет. Нормальных тарифов на коммуналку, например, медицины, образования, зарплат и работы, и прочего», — отметила «КрыССа».
»И это правильно, понемногу за рубежом начинают понимать, что такое Украина», — пишет Сергей П.
«Если в кругах Конгресса слышны такие высказывания, то это серьезный маркер того, что на грани раскола не только ЕС… В Штатах ситуация также шаткая», — написал M-r Asanaev.
«Рука Кремля пришла откуда не ждали», — иронизирует Valeriya.
«Тофлаг обольют, то диктатором назовут. Эх, забылись… что Украина — щит всего человечества. Неблагодарные», — пошутил один из участников обсуждения.
«Ну хоть одна проснулась», — прокомментировал Андрэ П.
«А толку только нет. Никто не слышит, вернее, слышат, но делают вид, что нет!» — отметил Сергей.
«Жаль, что это не пустят в массмедиа и, гляди, и Твиттер потрёт под надуманным поводом», — добавил Aleksandr Y.
«Уже на «Миротворце»?» — шутит Tom Fisher.
«Для кого-то это новость?» — недоумевает Vadim.
«Больше бы таких людей, не было бы Зеленских», — отреагировал Igor T.
«Так вот… Мощная поддержка мирового сообщества», — с сарказмом отметил Evgeniy.
«Это что такое в лесу сдохло?» — иронизирует «военный эксперт».
«Тоже мне новость. Мы и сами это знаем», — написал Виктор.
«Ключевое — «экс». Пока в Конгрессе была, всё нормально было на Украине последние 8 лет?» — недоумевает Sergey K.
«Такая демократия, какая и у вас, вы же ее и навязали. Где ты была, когда в Конгрессе сидела, чего тогда не вякала? А, демократия не позволяла», — с сарказмом добавил Анатолий.
«Секрет Полишинеля открыла», — пошутил Василий.
«Мне кажется, ей это с рук не сойдёт», — пишет Yuriy053.
«Когда уже можно, тогда они могут. И даже кино красивое снимут, и еще бабла поднимут на этом. Украинцы для них — это индейцы, как и остальные русские. Сначала мы выкачаем из вас всё, натравим вас на Россию, втащим вас в войну, кинем и поиздеваемся. А потом, через 30−50 лет, снимем кино, как прекрасные и гордые украинцы несправедливо погибали за интересы плохих дядек… С красивой музыкой и любовной линией», — с сарказмом подытожил Антон П.