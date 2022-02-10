Бывший член палаты представителей США от штата Гавайи Тулси Габбард в своем микроблоге в социальной сети Twitter опубликовала видео, в котором заявила о том, что Украина не является демократией, раскритиковав тех, кто убеждает в необходимости «защищать» Украину.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Поджигатели войны утверждают, что мы должны защищать Украину, потому что это «демократия». Они лгут. На самом деле на Украине не демократия. Украинский президент [Владимир Зеленский] закрыл три телеканала, критиковавших его, и посадил в тюрьму главу оппозиционной политической партии», — отметила политик, добавив, что всё это происходило при поддержке США.

AFGE Тулси Габбард

Заявление политика обсудили читатели украинских телеграм-каналов: «Панченко», Klymenko Time и «Новое издание».

«Мощная оплеуха Зеленскому прилетела из США…» — прокомментировала новость автор телеграм-канала «Панченко» украинская журналистка Диана Панченко.

«Один (одна) в поле не воин. У неё есть свобода слова, а у других есть свобода не замечать её слова», — отреагировал Sures.

«Жаль, что упоротым всё равно, что скажут», — добавил Дмитрий.

«Собственно, первая оплеуха прилетела пану Зе (Зеленскому — М .Р.), когда сведения о его оффшорах и недвижимости в Лондоне всплыли в «панамском досье». Это была сознательная утечка, компрометирующие сведения. Американское начальство уже тогда не исключало возможности слить Зе как отработанный материал. »Нет никакой демократии». Да, у нас много чего нет. Нормальных тарифов на коммуналку, например, медицины, образования, зарплат и работы, и прочего», — отметила «КрыССа».

Цитата из к/ф «Слуга народа», 2 сезон. Реж. Алексей Кирющенко. 2018. Украина Владимир Зеленский

»И это правильно, понемногу за рубежом начинают понимать, что такое Украина», — пишет Сергей П.

«Если в кругах Конгресса слышны такие высказывания, то это серьезный маркер того, что на грани раскола не только ЕС… В Штатах ситуация также шаткая», — написал M-r Asanaev.

«Рука Кремля пришла откуда не ждали», — иронизирует Valeriya.

«Тофлаг обольют, то диктатором назовут. Эх, забылись… что Украина — щит всего человечества. Неблагодарные», — пошутил один из участников обсуждения.

«Ну хоть одна проснулась», — прокомментировал Андрэ П.

«А толку только нет. Никто не слышит, вернее, слышат, но делают вид, что нет!» — отметил Сергей.

«Жаль, что это не пустят в массмедиа и, гляди, и Твиттер потрёт под надуманным поводом», — добавил Aleksandr Y.

«Уже на «Миротворце»?» — шутит Tom Fisher.

«Для кого-то это новость?» — недоумевает Vadim.

«Больше бы таких людей, не было бы Зеленских», — отреагировал Igor T.

«Так вот… Мощная поддержка мирового сообщества», — с сарказмом отметил Evgeniy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Это что такое в лесу сдохло?» — иронизирует «военный эксперт».

«Тоже мне новость. Мы и сами это знаем», — написал Виктор.

«Ключевое — «экс». Пока в Конгрессе была, всё нормально было на Украине последние 8 лет?» — недоумевает Sergey K.

«Такая демократия, какая и у вас, вы же ее и навязали. Где ты была, когда в Конгрессе сидела, чего тогда не вякала? А, демократия не позволяла», — с сарказмом добавил Анатолий.

«Секрет Полишинеля открыла», — пошутил Василий.

«Мне кажется, ей это с рук не сойдёт», — пишет Yuriy053.

«Когда уже можно, тогда они могут. И даже кино красивое снимут, и еще бабла поднимут на этом. Украинцы для них — это индейцы, как и остальные русские. Сначала мы выкачаем из вас всё, натравим вас на Россию, втащим вас в войну, кинем и поиздеваемся. А потом, через 30−50 лет, снимем кино, как прекрасные и гордые украинцы несправедливо погибали за интересы плохих дядек… С красивой музыкой и любовной линией», — с сарказмом подытожил Антон П.