В 2022 году в Москве пройдут муниципальные выборы, они знаменуют собой начало крупного электорального цикла. Через год москвичам предстоит выбрать нового или переутвердить действующего градоначальника, а спустя несколько месяцев состоятся выборы президента России. Подготовка к предстоящему волеизъявлению граждан началась задолго до официального старта избирательной кампании. Реализуемые новации не только изменят систему публичной власти, но и отразятся на жизни рядовых граждан. Рассмотрим некоторые из них.

Владимир Югасов ИА REGNUM Панорама Москвы

В районных советах работают порядка 1500 депутатов — в среднем по одному народному избраннику от 10 многоквартирных домов. При желании любой москвич может прийти к депутату и попробовать решить возникшую проблему. Безусловно, реальные возможности мундепов несоизмеримо меньше законодательно закрепленных полномочий. Тем не менее при деятельном участии в повседневной жизни горожан они пока еще способны создавать препоны наиболее одиозным решениям исполнительной власти.

Наиболее существенными для обывателя из длинного списка полномочий являются контрольные и надзорные функции. В ведении депутатов находятся вопросы согласования, контроля и приемки работ по благоустройству дворовых территорий, парков и скверов, объектов компенсационного озеленения, капитальному ремонту жилья. В общем, лавочки для бабушек, площадки для детей, нечищеные от снега тротуары и крыши и тому подобные вопросы — это тоже к ним.

(сс) Lodo27 Донской район. Москва

По «щучьему велению», оно же — «в силу закона», ничего не делается, поэтому наиболее эффективно отстаивать права избирателей удается тем депутатам, которых активно поддерживает выдвинувшее их сообщество. Деньги любят тишину, не все чиновники справляются с соблазнами поспособствовать знакомому девелоперу освоить бюджет на благоустройстве и тому подобными «шалостями». Огласка подобных фактов является не только правом, но и обязанностью мундепа, что порождает бесчисленные конфликты на местном уровне и катастрофически влияет на рейтинги городских властей.

Например, в «Крылатском» аж с 2016 года функционирует фитнес-центр с бассейном. Его услугами местные жители, как ни старались, воспользоваться не смогли. Кому-то этого показалось мало, здесь решили построить 100 метровый жилой дом, будете смеяться, но опять с фитнес-центром. Территория под застройку — бывшее школьное футбольное поле площадью 48 с половиной соток. Московская градостроительно-земельная комиссия, являясь организатором публичного обсуждения проекта на «Активном Гражданине», так настроила параметры голосования, что принять участие в нем могут те, кто непосредственно живет на территории бывшего футбольного поля, а с 2016 года — фитнес-центра, и депутаты. С подобным столкнулись и жители района «Печатники», их также не допустили к общественным обсуждениям по строительству в промзоне «Южный порт».

В итоге мундепы «Крылатского» не только придали широкой огласке проект возможной точечной застройки, но и, организовав соседей, обратились с коллективным иском в суд, требуя аннулировать прошедшее общественное обсуждение. Заключение с результатами обсуждения должно быть опубликовано до 25 февраля, будет крайне любопытно с ним ознакомиться.

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Приводя московское законодательство в соответствие с федеральными правовыми актами, 19 декабря 2021 года в Мосгордуме внесли изменения в закон «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (МСУ). Теперь во всех районах Москвы, кроме ТиНАО, количество народных избранников будет зависеть от количества зарегистрированных в округе избирателей: менее 50 тыс. — от 10 до 12 депутатов, 50−100 тыс. — от 10 до 15, 100−170 тыс. — от 12 до 20, более 170 тыс. избирателей — от 12 до 25. По разным оценкам, это приведет к сокращению 200−300 депутатов. В некоторых районах уже начали приводить уставы в соответствие с законом об МСУ.

Поскольку городские власти, рассказывая горожанам о том, насколько похорошела Москва при Сергее Собянине и насколько высоко эти достижения оценивает мировое сообщество, старательно избегают обсуждения по-настоящему важных для жителей вопросов. Вот и принятые под Новый год поправки никто внятно объяснить не удосужился. Только любому неангажированному наблюдателю очевидно, что сокращение депутатского корпуса крайне негативно отразится на простых москвичах, а следовательно, и на отношении к властям.

Намеренно опустив сугубо политическую составляющую процесса, зафиксируем следующее. В конечном итоге рядовой, не идеологизированный москвич потеряет последние, пусть и эфемерные рычаги влияния на исполнительную власть. Чиновники же наконец довершат создание виртуальной картины единения народа и власти. Также очевидно и то, кто станет главным виновником бед, оставшихся один на один с бюрократической машиной людей.

Югасов Владимир ИА REGNUM Южный порт. Москва

Еще одну новацию, связанную с реорганизацией публичной власти, пытаются реализовать в Донском районе Москвы. Как рассказал юрист и правозащитникКлим Лихачев, здесь вознамерились передать полномочия главы муниципального округа (избирается из депутатов) назначаемому главе аппарата совета депутатов, то есть, по сути, начальнику секретариата. Правозащитник отмечает, что, в случае одобрения поправок к уставу района, депутаты, в частности, не смогут назначить местный референдум, а также муниципальный служащий заменит избранного главу муниципалитета в призывной комиссии. Лихачев отмечает, что может так случиться, что будет некому отстаивать интересы призывников.

Только лишь референдумами и участием в призывной комиссии дело не ограничивается. Даже при поверхностном знакомстве с проектом изменений в устав складывается впечатление, что поправки в корне меняют систему публичной власти. По сути, выбранных гражданами, от их лица и в их интересах депутатов меняют на чиновников, оставляя народным избранникам ничем не прикрытые декоративные функции. И пусть никого не обманывают мантры об участии в назначении главы аппарата совета депутатов и контроле с их стороны.

Безусловно, с точки зрения продвижения и защиты групповых интересов, происходящие изменения крайне выгодны исполнительной власти. После переворота в районных советах и сокращения мундепов, наконец, можно будет всецело отдаться любимому делу — повышению качества жизни москвичей.

Можно было бы наивно предположить, что ситуация в стольном граде должна быть на особом контроле у высших политических администраторов, как-никак почти 8% населения России сосредоточено в Москве. Но вряд ли. Представляется, что технократы в принципе не способны адекватно оценивать социальные риски — всё, что находится за пределами политтехнологий, находится вне пределов их понимания. Так или иначе, чем закончатся очередные политические реформы мы вскоре не только увидим, но еще и ощутим, и наверняка очень болезненно.