Венгрия не согласится на размещение дополнительных войск НАТО на своей территории на фоне российско-украинской напряжённости. Об этом в эфире телеканала Euronews заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Нет, мы на это не соглашались и не согласимся. Дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны, — сказал он, добавив, что на территории страны есть войска — и «это венгерская армия и вооружённые силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны».

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Венгрии обсудили в телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое издание».

«Первый пошел», — пишет Михаил Л.

«Не хотят… [американской] оккупации», — добавил «Папа Ванин».

«Так происходит, когда правительство страны думает о своих национальных интересах, а не как бы еще подлизнуть Штатам», — отметил Pavel D.

U.S. Department of State Петер Сийярто

«Т.е. де факто НАТО — это не военный, а политический альянс, типа клуба по интересам», — задумался Alku.

«На «Миротворец» его! Как так? Весь мир с Украиной, а они нет!» — иронизирует один из участников обсуждения.

«И газ Украине по 1400$ перепродают, получая от России по 400$. Молодец, [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан, так держать!!!» — пишет Мария.

«И паспорта массово раздают венгерские в Закарпатье. Народ с огромной охотой их берёт. Политика у Венгрии — продуманная на десятилетия вперёд, а не как у нас — прожить от кредита до кредита МВФ. И ЕС доят прилично на бабки. И с Россией в прекрасных отношениях. Народ Венгрии мудрый, раз таких руководителей выбирает. Понятно, что у них тоже есть определенные проблемы из-за ковида и пандемии, но не такая ведь безнадёга, нищета и катастрофа, как в Украине», — добавил «Kіевлянинъ», отвечая на комментарий Марии.

«Мадьяры снова плюнули на украинцев», — пошутил Al GL.

«А что, так можно было?» — пошутила Polina.

«Начинает медленно, но доходить…» — отреагировал Ivan L.

Michał Zieliński Солдаты НАТО

«Эх, знову (снова — М. Р.) зрада (зрада — интернет-мем, обозначающий многие неудачи в жизни Украины постмайданного периода (после государственного переворота 2014 года — М. Р.)!» — с сарказмом подытожил Вадим.

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Напомним, ранее Венгрия выступила против вступления Украины в Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности (Киберцентр НАТО), заблокировав Киеву данную возможность.