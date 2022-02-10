«Позор!» — в Южной Корее обсудили жестокое обращение с детьми в детсаду
В Южной Корее обсудили жестокое обращение с ребенком в детском саду.
Согласно опубликованным данным, 30 ноября 2021 года в одном из детских садов в городе Янсан провинции Кёнсан-Намдо 13-месячный ребёнок при ударе подбородком об пол сильно повредил три нижних зуба.
По словам воспитательницы, девочка упала сама во время игры, однако мать ребенка не поверила сотруднику детского учреждения и потребовала у администрации записи с камер видеонаблюдения.
Известно, что после требований родителей сотрудница садика призналась, что «слегка толкнула» ребёнка ногой.
Узнав об инциденте, другие родители затребовали записи с камер видеонаблюдения начиная с октября прошлого года. В результате выборочного просмотра 25 дней было зафиксировано как минимум 100 случаев грубого отношения к шести младенцам в возрасте от семи до четырнадцати месяцев.
7 февраля родители пострадавших детей провели пикет перед мэрией города с требованием сурово наказать воспитательницу.
«Если вам не нравятся дети, то зачем нужно было устраиваться на работу воспитателем?» — интересуется whrq***.
«Что, черт возьми, происходит с этой страной? Насилие в детском саду? Почему ничего не становится лучше?» — вопрошает dhvp***.
«Позвольте родителям наблюдать за своими чадами в режиме реального времени!» — просит tukk***.
«Жестокое обращение с детьми должно строго наказываться!» — требует tkal***.
«Наоборот, к чужим детям нужно относиться более осторожно, чем к своим», — пишет tndy***.
«Почему социопатов допускают к работе в детских учреждениях?» — интересуется lusi***.
«Мне кажется, подобных случаев можно будет избежать, поставив камеры видеонаблюдения и подняв зарплаты воспитателям», — предполагает nore***.
«Как ни крути, а проблемы подобного рода как были, так и будут. В этой стране не могут решить проблему жестокого обращения с детьми», — отмечает feel***.
«Разве её не должны посадить?» — интересуется kkh2***.
«Если ей так не нравилось работать с детьми, нужно было просто найти другую работу», — пишет love***.
«Не стоит доверять кому-то своих детей. Занимайтесь воспитанием сами!» — призывает snzi***.
«Позор!» — пишет coco***.