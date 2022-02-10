Позитивная реакция российского рэпера Алишера Моргенштерна на возбуждение против него административного дела о пропаганде наркотиков из-за татуировок на его теле стала поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 10 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из видео на YouTube Моргенштерн

"Уверен, что в следующий раз полиция, Следственный комитет, прокуратура или какие-нибудь жадные до хайпа депутаты обвинят Моргенштерна в оскорблении чувств верующих, ведь у него на лице набиты три шестёрки», — предрекает Алёна И.

Некоторые пользователи крайне резко отнеслись к поведению артиста. Граждане призвали применить в его адрес жёсткое наказание, чтобы рэпер образумился.

«Отобрать гражданство и запретить везде в страну. Пускай молодёжь в другой стране развращает», — предлагает Александр К.

«Закрыть его надо! Пускай посидит, подумает над своим поведением. Вообще, противный и скользкий тип», — считает Мария М.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Другие комментаторы оказались не так кровожадны. Граждане отметили, что, несмотря на аморальное поведение репера, обвинения против его персоны звучат абсурдно.

«Мне Моргенштерн тоже не нравится, но то, что ему инкриминируют — полнейшая дичь!» — поделилась своим мнением Алина М.

Часть людей считает, что раз Моргенштерна смотрят дети, то он не имеет права демонстрировать им запрещённые наркотические растения.

«Он человек медийный. Если набил тату, которое нельзя показывать, так пускай не показывает. Сам же провоцирует против себя правоохранителей», — пишет Виталий Ч.

Ряд пользователей указывает на то, пока правоохранители пытаются бороться с рэперами, на территории России всё ещё сохраняется критическая ситуация с нелегальным распространением наркотиков среди населения.

«Опять правоохранителям заняться нечем. Лучше бы баpыг и нарколаборатории накрывали, а не искали чёрную кошку в тёмной комнате», — пишет Олег Б.

«Аптеки в открытую продают торчкам препараты без рецептов. Лучше бы на них управу нашли», — советует Дана Л.

Отдельные комментаторы отмечают, что правоохранители вместо того, чтобы бороться за физическое и моральное здоровье молодёжи, уничтожают свой авторитет в глазах поклонников данного артиста.

«Моргенштерн просто смеётся над российскими правоохранителями, законодательством и властями. Ну, реально, они фигнёй страдают настоящей. Пристали к миллионеру, который и в России-то нечасто бывает. Больше никаких проблем в стране нет?» — интересуется Ольга П.

«Такое ощущение складывается, что в России правоохранители слушают исключительно Моргенштерна. Видимо, у них это любимый исполнитель. Много кто про наркоту поёт, но Моргенштерну достаётся почему-то больше всех. Дорогу что ли кому-то перешёл?» — задаётся вопросом Сергей С.

Цитата из видео «MORGENSHTERN — Cristal & МОЁТ» на YouTube Моргенштерн

Нашлись и те, кто убежден, что фигурирование репера Моргенштерна в качестве фигуранта очередного дела организует ему дешёвую рекламу, в то время как перед законом он защищён огромными суммами денег и надёжными связями.

«Мда. Только имея кучу бабла и связи, можно открыто глумиться над законами страны и над её властью. Такие эти законотворцы беспомощные перед людьми вне закона, но какие же они «крутые», когда судят по ерунде простолюдинов без денег и этих самых связей», — заметил Радион Д.

Напомним, 9 февраля российский репер Алишер Моргенштерн сообщил на своей странице в Instagram о том, что эксперты из Набережных Челнов, углядевшие в татуировке на его теле запрещённое наркотические растение, в результате чего было возбуждено административное дело, подняли ему настроение. Артист отметил, что если бы он сделал себе тату с пистолетом, то, вероятно, его начали бы преследовать за «незаконный оборот оружия».