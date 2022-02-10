В попытке остановить Россию от «вторжения» на Украину лидеры стран Запада вновь возлагают надежду на давно зашедшие в тупик Минские мирные соглашения — договоры, заключенные в 2014 и 2015 годах с тем, чтобы положить конец войне с поддерживаемыми Москвой «сепаратистами», бушевавшей на востоке Украины. Однако соглашения «спорны» и страдают рядом «недостатков», их положения двусмысленны, могут трактоваться противоречивым образом, а также они чреваты «непредвиденными обстоятельствами», пишет Дэвид Херсзенхорнв статье, вышедшей 10 февраля в европейской версии издания Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

С 2015 года Россия «отказывается создавать основные условия», необходимые для их реализации, и высокопоставленные украинские чиновники заявляют, что мирные соглашения сами по себе являются оружием, которое Москва использует для разрушения их страны. Из-за всего этого вероятность того, что с помощью этих соглашений можно будет разрешить нынешний кризис, невелика, даже несмотря на то, что мировые лидеры настаивают на том, что другого выхода нет.

8 февраля в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с его французским коллегой Эммануэлем Макроном. По итогам встречи глава Елисейского дворца заявил, что Минские договоренности — «единственный путь, позволяющий построить мир» и «найти жизнеспособное политическое решение» для нынешнего кризиса. С аналогичными заявлениями выступили канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден.

Макрон также настаивал на том, что накануне в Москве он получил от президента России Владимира Путина личное обязательство «соблюдать Минские соглашения».

"Я считаю, что сейчас настало время для всех участников этих переговоров добросовестно вести диалог. Путь возможен», — подчеркнул французский лидер.

На самом деле «пути нет — просто тупик», как считают высокопоставленные чиновники и дипломаты, которые принимали непосредственное участие в многолетних мучительных переговорах по соглашению и знают о его условиях и недостатках гораздо больше, чем Макрон.

Администрация президента Украины Пресс-конференция по итогам французско-украинских переговоров

Россия настаивает на том, чтобы в случае реализации Минских соглашений «ныне оккупированные» районы Донецкой и Луганской областей получили политическую автономию, что даст поддерживаемым Москвой властям право вето на принятие важных решений в Киеве, таких как вступление в НАТО или ЕС. Киев говорит, что соглашения предусматривают определенную степень местного самоуправления, но не такие широкие полномочия в отношении будущего всей страны.

В Кремле утверждают, что Украина обязана переписать свою конституцию и немедленно назначить местные выборы на «оккупированных» территориях. Украина заявляет, что в соглашениях изложен ряд предварительных условий для выборов, которые так и не были выполнены, включая разоружение, вывод российских боевиков и восстановление законной власти Киева.

Каждая сторона настаивает на том, что только ее интерпретация сделки является правильной, и они категорически противоречат друг другу.

В понедельник, 7 февраля, по итогам встречи с Макроном в Москве президент Россия Владимир Путин обвинил Киев в работе по срыву мирного соглашения.

«По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договорённостей, — отметил Путин. — Нет подвижек по таким принципиальным вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса».

Он добавил, что Украина «игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путём прямого диалога с Донецком и Луганском».

Но Путин также переключил свое внимание на три более широких требования безопасности, которые он предъявил НАТО и Вашингтону, вызвав у ряда аналитиков опасения, что в Москве решили, что Минские соглашения никогда не будут выполнены и что только военными действиями можно будет достичь поставленных целей в отношении Восточной Украины.

Цитата из видео опубликованного на сайте Администрации президента России Пресс-конференция по итогам российско-французских переговоров

Высокопоставленные украинские чиновники, включая министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и секретаря Совета национальной безопасности Алексея Данилова, заявили, что Киев никогда не сможет согласиться с «российской версией» Минских соглашений. Данилов заявил, что такой шаг будет равносилен «разрушению» страны. В долгосрочной перспективе, говорят такие чиновники, Москва может получить постоянный рычаг контроля над украинской политикой и помешать стремлению страны вступить в НАТО и ЕС. Но в ближайшем будущем, предупреждают они, общественный гнев по поводу таких уступок может привести к массовым беспорядкам и политической нестабильности, что может привести к расколу страны.

Зеленский во время пресс-конференции с Макроном «ответил на выпад» Путина собственным, изложив «фундаментальные различия между двумя сторонами».

«Украина действительно красавица, а вот по поводу того, что он говорит на Украину — «моя», то это, мне кажется уже перебор небольшой», — заявил Зеленский.

Страхи Киева

В последние недели, на фоне того как Россия сосредоточила гигантское количество войск у границ Украины, официальные лица в Киеве втайне беспокоятся, что Запад воспользуется российской угрозой, чтобы силой заставить Украину согласиться на вариант Минских соглашений, предложенных Москвой, особенно потому что Путин — единственный оставшийся лидер, кто был за столом во время первоначальных переговоров о сделке. Немецкие, французские и украинские лидеры того времени — Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Пётр Порошенко — больше не у власти.

«Проблема в том, что эти соглашения были навязаны нам, и делали это русские, — заявил 8 февраля в эфире радио BBC посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. — Самое ненавистное слово сейчас на Украине — это «прогресс», когда оно произносится с французским или немецким акцентом, когда мы понимаем, что что-то хотят сделать за наш счет».

Kremlin.ru Переговоры в «нормандском формате». 2015

Пока Запад не прибег к принуждению, которого так боятся в Киеве. Тем не менее во время своей поездки в Москву Макрон продемонстрировал, что плохо знает условия сделки и то, как она заключалась.

«Когда подписывались Минские соглашения, такого интенсивного российского военного присутствия на границе не было, и это серьезно меняет ситуацию», — сказал Макрон.

На самом же деле на момент заключения Минских соглашений в Донбассе шла полномасштабная война, границу пересекли «российские военнослужащие и танки, а также другое вооружение», они «принимали непосредственное участие в конфликте», а Украину вынуждали пойти на невыгодные условия именно во избежание массовых жертв и серьезного поражения.

«Соглашение заключалось под прицелом, — отметил западный дипломат, ныне базирующийся на Украине, который следил за процессом с самого начала. — И именно поэтому русские не хотели его менять».

Минское непонимание

Россия и Украина расходятся во мнениях практически по каждому пункту Минских соглашений, которые на самом деле представляют собой не единый последовательный мирный договор, а скорее два основных документа — первоначальную договоренность о прекращении огня, достигнутую в сентябре 2014 года, и последующий план из 13 пунктов, который направлен на реализацию перемирия и намечает шаги к политическому урегулированию — и множество других дополнительных текстов.

Переговоры в «нормандском формате». Минск. 2015

Основной план из 13 пунктов, официально именуемый «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» и известный в сокращении как «Минск-2», был согласован в феврале 2015 года, за ним последовала серия дипломатической переписки, приложения, дополнения, ни одно из которых не имеет силы закона. Самая известная из них — «Формула Штайнмайера», названная в честь нынешнего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который в качестве министра иностранных дел пытался разрешить разногласия по поводу того, какие шаги необходимо предпринять и в каком порядке.

Ключевая проблема, по мнению высокопоставленных чиновников и дипломатов, непосредственно участвовавших в многолетних мучительных переговорах по соглашению, заключается в том, что Россия была «указана» гарантом — по сути, арбитром, как Франция и Германия, — а не стороной конфликта.

Благодаря этому Кремль мог настаивать на том, чтобы украинское правительство вело переговоры напрямую с лидерами так называемых Донецкой и Луганской Народных Республик, «сепаратистскими пророссийскими марионеточными силами в оккупированном» Донбассе, хотя эти лидеры получают все указания из Москвы.

«Получился запутанный, сложный и местами противоречивый текст — и это явно сделано специально, — сказал дипломат, непосредственно работавший над этим вопросом. — Этот сложный текст требует интерпретаций и согласования интерпретаций шаг за шагом. И поэтому, как только одна из сторон говорит «так, а не иначе», можно ничего реализовать, потому что… фактически на каждом этапе нужно договариваться о следующем шаге».

«Это рамка, это не закон, — сказал дипломат. — Это не нечто, юридически обязывающее».

President.gov.ua Переговоры в «нормандском формате». 2019

Несмотря на отсутствие юридической силы за всем пакетом, «Минск-2» получил одобрение Совета Безопасности ООН, который 17 февраля 2015 года утвердил резолюцию, призывающую к его «полному выполнению».

Путин во время пресс-конференции с Макроном в очередной раз напомнил о резолюции ООН, чтобы подчеркнуть легитимность соглашения, а также продемонстрировал свое понимание юридических тонкостей соглашения, настаивая на том, что украинское правительство должно быть принуждено к переговорам с «сепаратистскими властями» в Донецке и Луганске, что Киев отказался делать.

«По-другому не получится, — указал российский лидер. — Не хотят напрямую разговаривать с представителями Донбасса. Записано прямо в пункте 12, в 9-м, 11-м, что такие-то вопросы будут «обсуждаться и согласовываться с представителями этих территорий».

«Обсуждаться и согласовываться с ними. А как же иначе тогда работать? Невозможно», — добавил он.

Потерянная дорожная карта

Независимые аналитики и эксперты говорят, что разногласия между Россией и Украиной по Минску практически непримиримы.

«До появления дорожной карты еще очень далего, это точно», — отметил политолог и старший научный сотрудник корпорации RAND Сэмюэл Чарап.

«В настоящий момент я не вижу, чтобы какая-либо сторона отошла от своих позиций», — сказал Чарап.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

В то же время некоторые из «наиболее спорных положений» Минских соглашений могут оказаться полезными — в том маловероятном случае, если удастся найти компромисс, считает Чарап.

В соглашении, например, содержится призыв к внесению поправок в украинскую конституцию, предусматривающих особый статус для «оккупированных территорий» Донбасса. Теоретически, сказал американский аналитик, процесс конституционной реформы может быть использован для замены положений, требующих от Украины стремиться к членству в НАТО, положением, обязывающим неприсоединение. Такая поправка будет отвечать требованию России о гарантиях того, что Украина никогда не вступит в альянс, не требуя от НАТО отказа от своей политики «открытых дверей», которая, как настаивают западные лидеры, не подлежит обсуждению.

Но в действительности такие конституционные поправки в настоящее время кажутся маловероятными.

«Есть также основания скептически относиться к тому, что Зеленский в данный момент может вести переговоры о новой конституции с российскими прокси-силами, — сказал Чарап. — Учитывая, что на Украине все готовятся к войне, а не к переговорам».

Некоторые украинские чиновники настаивают на том, что нет необходимости менять конституцию, поскольку украинский парламент принял закон о широком плане децентрализации, который перенаправил бюджетные полномочия и полномочия по принятию решений местным органам власти из Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Украины

Чарап, однако, подчеркнул, что Россия сочтет это недостаточным для выполнения положений Минских соглашений, требующих особого статуса для ныне «оккупированных» территорий.

«Я не думаю, что Россию устроило бы, если бы на практике был осуществлен лишь действующий украинский закон. Я не думаю, что это то, на что они подписались», — сказал он.

Не хватает лидеров

Еще одна головная боль, когда дело доходит до Минска, заключается в том, что никто из представителей реальной власти ничего не подписывал. Хотя за столом переговоров в белорусской столице находились Олланд, Меркель, Порошенко и Путин, документы подписали другие. За Украину бывший президент Украины Леонид Кучма подписался как представитель своей страны. Под документом также оставили подписи посол России на Украине Михаил Зурабов и посол Хайди Тальявини из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соглашение также подписали представители «сепаратистских» территорий: погибший впоследствии Александр Захарченко и ушедший в отставку в 2017 году Игорь Плотницкий.

Основная ответственность за выполнение Минских соглашений лежит на лидерах Франции, Германии, России и Украины — или их назначенных лицах, министрах иностранных дел или на советниках президента — которые встречаются вчетвером в так называемом нормандском формате. Следующая встреча на уровне советников запланирована 10 февраля в Берлине.

Однако на техническом уровне решение мелких аспектов соглашения было передано в руки Трехсторонней контактной группы, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. В 2015 и 2016 годах, когда стороны зашли в тупик и договоренности застопорились, Штайнмайер предложил ряд шагов, направленных на возобновление процесса.

Kremlin.ru Франк-Вальтер Штайнмайер

В настоящее время среди официальных лиц и дипломатов ходит шутка, что на данный момент даже Штайнмайер не знает, что содержится в формуле Штайнмайера. Но когда она впервые была предложена в дипломатических письмах, формула четко предусматривала вступление в силу закона об особом статусе Донецка и Луганска в 20:00 в день голосования на местных выборах.

Россия использовала это, чтобы настаивать на том, что первыми шагами в продвижении Минских соглашений должны стать проведение выборов и предоставление особого статуса. Но украинские официальные лица указывают на другие положения в письмах Штайнмайера, в которых говорится, что голосование должно быть «планировано и проведено в соответствии с Конституцией Украины», а также «в соответствии» с «ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов».

Украинские официальные лица настаивают на том, что эти условия не могут быть выполнены до тех пор, пока Киев не восстановит контроль над «оккупированными» территориями, пока туда не будет предоставлен беспрепятственный доступ журналистам, а кандидатам со всего политического спектра не будет предоставлена свободная и справедливая возможность принять в них участие. Существует также множество других препятствий, в том числе отсутствие избирателей: по некоторым оценкам, из-за продолжающейся войны эти области покинули более 700 тыс. человек.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Россия использовала мирные соглашения в качестве оружия. Яценюк, Порошенко и другие бывшие чиновники, находившиеся у власти на момент заключения Минских соглашений, говорят, что Украина будет более чем готова выполнять договоренности в том виде, в каком их тогда интерпретировал Киев.

President.gov.ua Петр Порошенко

Порошенко в интервью Politico в прошлом месяце сказал, что Россия перегибает палку, настаивая на том, что особый статус «оккупированных» территорий позволит наложить вето на важные решения о международном статусе Украины.

Макрон, однако, подчеркнул, что Минск — единственный ответ, если Украина хочет восстановить контроль над Донбассом.

«Минские соглашения, — сказал президент Франции, — это лучшая защита территориальной целостности Украины».