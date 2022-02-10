Парламент Черногории поздно вечером 4 февраля выразил недоверие 42 правительству во главе с Здравко Кривокапичем. В связи с этим нужно ответить на несколько важных вопросов.

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

SRBIN.info Здравко Кривокапич

Первый вопрос — кто главные участники этого события?

Прежнее парламентское большинство составлял 41 депутат (из 81 в парламенте). При этом 27 мест в парламенте занимала большая коалиция «За будущее Черногории» (ЗБЧ). Из них девять мест принадлежало «Новой сербской демократии» Андрии Мандича, пять мест — «Движению за перемены» Небойши Медоевича, пять мест — Демократической народной партии Милана Кнежевича, пять мест — Социалистической народной партии Владимира Йоковича, одно место — «Объединенной Черногории» Горана Даниловича, одно место — «Настоящей Черногории» Марко Милачича и одно место «Рабочей партии» Максима Вучинича.

Коалиция «Мир — это наша нация» получила десять мест в парламенте. Из них девять принадлежало «Демократической Черногории» Алексы Бечича, который также занял должность спикера парламента, в то время как партия «Демос» Миодрага Лекича получила одно место в парламенте.

Коалиция «Черным по белому» получила четыре места в парламенте, из них три места заняли представители партии УРА Дритана Абазовича и одно ЦИВИС Срджана Павичевича.

Нужно отметить, что депутатские мандаты получили отнюдь не все лидеры вышеперечисленных партий. Так, без мандата остались Андрия Мандич, Небойша Медоевич и Горан Данилович. Они свои места уступили другим однопартийцам. Дритан Абазович покинул депутатский клуб после того, как был назначен на должность вице-премьера в правительстве Кривокапича.

В оппозиции оказалось 40 депутатов — 30 представителей Демократической партии социалистов Мило Джукановича, три депутата «Социал-демократов» Ивана Брайовича, два депутата Социал-демократической партии Драгини Вуксанович, три депутата Бошнякской партии Эрвина Ибрахимовича, один депутат «Албанского списка» Генци Ниманбегу и один депутат «Албанской коалиции» Фатмира Джеко.

Во время работы последнего парламентского созыва на стороне оппозиции произошли некоторые изменения. Ивана Брайовича во главе СД заменил Дамир Шехович. Драгиню Вуксанович во главе СДП заменил депутат Рашко Коневич. После ухода с должности и кончины Рафета Хусовича, Бошнякскую партию возглавил Эрвин Ибрахимович. Председатель самой сильной партии — ДПС, одновременно является и президентом государства и поэтому не исполняет функции депутата. Но даже невооруженным глазом можно заметить, что в последнем созыве парламента среди депутатов оппозиции было намного больше единства.

Как проходило голосование о недоверии?

В голосовании принимало участие 54 из 81 депутата. При этом 43 депутата проголосовали за недоверие правительству (39 депутатов от оппозиции и еще четыре депутата от коалиции «Черным по белому»), в то время как 11 депутатов выступило против (девять депутатов от «Демократической Черногории» и два депутата из списка коалиции «За будущее Черногории»). Во время голосования в зале заседания не присутствовало 27 депутатов, их них один депутат от оппозиции (по причине болезни) и 26 депутатов прежнего парламентского большинства (25 от коалиции «За будущее Черногории» и один от партии «Демос»). Недоверие 42 правительству Черногории в итоге высказало более 50% депутатов парламента (43 из 81), в результате чего оно перестало существовать.

О чём говорит ход голосования?

Прежде всего, ход голосования свидетельствует о стратегическом единстве в рядах оппозиции. Все оппозиционные депутаты, кроме Миодрага Вуковича, который не пришел на заседание из-за болезни, проголосовали за недоверие правительству Здравко Кривокапича. Во-вторых, коалиция «Черным по белому» подтвердила решимость отстранить Кривокапича от власти. С другой стороны, «Демократическая Черногория» во главе с бывшим спикером парламента Алексом Бечичем подтвердила прежнее определение в пользу сохранения правительства.

Skupstina.me Алекса Бечич

Также надо отметить, что только двое из 27 депутатов от коалиции «За будущее Черногории» высказали доверие правительству Кривокапича. Все пять депутатов от Социалистической народной партии Йокича покинули зал заседания перед началом голосования, чтобы не поддержать Кривокапича, но при этом и не навлечь на себя гнев избирателей из-за возможного голосования против него. Также поступили и остальные депутаты коалиции «За будущее Черногории» во главе с представителями «Демократического фронта».

Что будет дальше?

Теперь на очереди партия УРА, вернее, коалиция «Черным по белому», или еще точнее — ее лидер Дритан Абазович. Они за последние несколько недель представили черногорской общественности свое решение для выхода из политического кризиса. Простыми словами, Абазович предлагает формирование правительства меньшинства, в чьей состав вошли бы депутаты от его коалиции (4/81), затем партии национальных меньшинств (5/81) и Социалистическая народная партия (5/81). Эти партии являются подписчиками документа, на основании которого было инициировано голосование о недоверии правительству Кривокапича. Это всего лишь 14 депутатов из 81. Для того, чтобы они могли предложить новую кандидатуру на место премьер-министра, им нужна поддержка 41 депутата. Это значит, что нужно обеспечить поддержку еще 27 депутатов. Как этого добиться? Просто — Абазович уже заявил, что намерен просить поддержки у всех парламентских партий, начиная от Демократической партии социалистов Джукановича и вплоть до «Демократического фронта». При том, что как раз для этхи двух партий не нашлось бы места в новом правительстве меньшинства.

В связи с этим остается несколько открытых вопросов. Во-первых, какова будет позиция «Демократической Черногории» Алексы Бечича? Они в последние дни протестовали против голосования о доверии правительству Кривокапича, но теперь они находятся в новом положении и им нужно выбрать между шансом стать частью правительства меньшинства и уходом в оппозицию. Обе возможности в данный момент кажутся плохим, хотя статус оппозиционной партии выглядит намного хуже. Также остается понять, войдут ли в состав партии влиятельные члены правительства Кривокапича, включая самого бывшего премьер-министра, и какова будет судьба его партнера по коалиции Миодрага Лекича, который, судя по слухам, был одним из кандидатов на должность премьера.

Во-вторых, нужно понять, какую позицию займет Социалистическая народная партия. Они заявили, что намерены принять участие в новом правительстве, но при этом они не голосовали за отставку прежнего кабинета. Также непонятно, как они наладят отношения с партиями Мандича, Кнежевича и Медоевича («Демократический фронт» — ДФ) как главными игроками совместной коалиции «За будущее Черногории». Будет ли Социалистическая народная партия мостом для косвенного участия «Демократического фронта» в исполнительной власти, включая руководящие должности на государственных предприятиях для его представителей, или все-таки их пути разойдутся?

snp.co.me Эмблема Социалистической народной партии Черногории

Также непонятно, каким будет статус Социал-демократической партии и Социал-демократов. Можно ли представить правительство, в котором одновременно находятся и черногорские, и сербские националисты?

Последнее и также важное — где во всем этом место Демократической партии социалистов? Будет ли она принимать участие во власти косвенно, получат ли ее представители руководящие должности в государственных учреждениях и предприятиях и что будет с самим Джукановичем? В обществе ходили слухи о его уходе из власти, но даже самым наивным понятно, что в Джуканович сохранит влияние в Черногории, пока он там физически присутствует, даже если формально не будет занимать никакой должности. В случае его номинального ухода с должности, кто в самой большой партии в стране может стать новым авторитетом? Пока такой личности не видно, а сама партия весьма уязвима, хотя в обозримом будущем у нее есть реальные шансы стать обязательной составляющей власти. Уход правительства Кривокапича в отставку для Демократической партии социалистов является первой большой победой с момента выборов 2020 года: им удалось изменить решение партий тогдашнего правящего большинства не сотрудничать с ДПС ни в какой форме.

Есть ли альтернативное решение?

Альтернативное решение — это проведение досрочных парламентских выборов. Но реально ли это? В данный момент кажется, что большинству партий из-за их весьма нестабильного рейтинга новые выборы не на руку. Но не забудем, что в Черногории в течение суток ситуация может перевернуться с ног на голову.

Если новое правительство меньшинства по модели Дритана Абазовича будет сформировано, новые выборы можно ожидать или в течение полгода, или это правительство продержится до весны 2023 года, когда парламентские выборы пройдут вместе с президентскими, или, в конце концов, оно продержится вплоть до 2024 года. Какой вариант более всего вероятен, в данный момент спрогнозировать невозможно.

OSCE Parliamentary Assembly Дритан Абазович.

Что ожидать от правительства меньшинства?

В Черногории обсуждается несколько тем, с которыми придется работать новому правительству меньшинства, если оно будет оформлено.

Первая из них — коррупция. Новые назначения судей или прокуроров невозможны без поддержки Демократической партии социалистов или «Демократического фронта». Если ДПС поддержит назначение некоторых новых судей и прокуроров, возникает вопрос, против кого они тогда будут бороться, учитывая, что их главной мишенью как раз должны стать люди, приближенные к Демократической партии социалистов.

Вторая тема — это экономика и проект «Европа сейчас!» (программа реформ для улучшения уровня жизни граждан — ИА REGNUM). Сам проект под вопросом, и его сложно осуществить, независимо от того, кто находится у власти.

Что касается третьей темы — геополитической, то абсолютная зависимость от Вашингтона сохранится безо всякого сомнения. Одна из причин, которая ускорила отставку правительства Кривокапича, как раз заключается в том, что он пренебрег мнением Вашингтона во время интронизации митрополита Черногорско-Приморского в Цетинье 5 сентября 2021 года.

И последняя, четвертная тема — это региональные вопросы. Самый чувствительный из них — проект Open Balkan, который в регионе воспринимают как альтернативу вступлению в Евросоюз и своеобразный мост между Белградом и Тираной. Демократическая партия социалистов выступает против участия Черногории в Open Balkan, в то время как Абазович заявляет о намерении реализовать этот проект.