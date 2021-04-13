Американский союз защиты гражданских свобод выиграл мировое соглашение на сумму $825 тысяч по иску репортеров, которые пожаловались на жестокое обращение со стороны офицеров Миннесоты во время протестов из-за убийств афроамериканцев Джорджа Флойда и Даунта Райта. Федеральный судья также выдал судебное постановление, запрещающее полиции Миннесоты применять силу к репортерам в течение следующих шести лет.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ США

При этом урегулирование касается только Миннесоты, в других штатах суды продолжают рассматривать иски о деятельности правоохранительных органов и нарушении прав репортеров.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Кто такие представители прессы? Как полиция отделяет представителей прессы от участников беспорядков или преступников? Это неисполнимо, если только все представители прессы не будут вести репортаж из одного и того же места. Правоохранительные органы должны просто игнорировать прессу и не сотрудничать с ней ни в какой форме, чтобы их не обвинили в нарушении прав прессы», — указывает jrcampo251.

(сс) Jovaughn Stephens Журналисты

«Я помню, как смотрел по телевизору видеоролики о беспорядках в Портленде и Сиэтле. У ютуберов были нашивки «пресса» на одежде, при этом они смешивались с участниками беспорядков, которые бросали фейерверки и бутылки в полицию и федеральных маршалов. Назовите меня старомодным, но я не испытываю симпатии к тому, кто думает, что полиция, пытающаяся бороться с анархистами, будет на цыпочках обходить «журналистов», — рассказывает Alex697.

«Урегулирование не означает, что со СМИ действительно плохо обращались. Это лишь означает, что город, вероятно, не захотел оплачивать судебное разбирательство, которое, скорее всего, будет более дорогостоящим!» — объясняет MikeHammer077.

«Видимо, им также не нужна защита от опасности. Полагаю, они сами по себе», — пишет DeeB.

«Значит 911 им больше не нужен? Я очень надеюсь, что никто из них не позвонит в полицию, если им будет угрожать опасность или они попадут в аварию. Да, они должны быть предоставлены сами себе, но мы все знаем, что они будут истерически плакать, умоляя полицию спасти их, если они столкнутся с опасностью», — отвечает TheJewishSaint.

«Как только они пострадают, они будут плакать, что полиция не выполняет свою работу… очень жаль, так жаль», — продолжает bc363.

Цитата из кф «Сладкая жизнь». реж. Федерико Феллини. 1959. Италия, Франция Журналисты

«Американский союз защиты гражданских свобод должен быть распущен. Они борются против прав законопослушных граждан», — уверен ideclare.

«Американский союз защиты гражданских свобод — это еще одна группа, которая разрушает ткань общества», — категоричен bobpies.

«825 тысяч долларов — это не крупная сумма, а сущие гроши. В любом случае, американский союз защиты гражданских свобод проводит новую политику защиты прав только тех людей, с чьей политической повесткой дня они согласны», — негодует I-Ely.

«Давайте просто продолжим связывать копам руки. Это нам очень поможет…» — иронизирует A.E.Newman.

Как сообщало ИА REGNUM, в США 11 апреля в городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) был застрелен 20-летний афроамериканец Данте Райт, когда он не пожелал подчиниться требованиям сотрудников полиции и был по ошибке застрелен офицером.

Очередной инцидент «полицейского насилия», как его окрестили сторонники движения за расовое равенство, произошел в штате, где в мае прошлого года при задержании был убит рецидивист Джордж Флойд, гибель которого стала причиной массовых выступлений членов движения Black Lives Matter. Для наведения порядка даже пришлось вызывать подразделения Национальной гвардии, что возмутило некоторых жителей, призвавших распустить полицию или в той или иной жесткой мере ограничить ее возможности.