Решение президента России Владимира Путина поручить правительству совместно с Газпромом до 1 мая 2022 года сделать поставку газа для Вечного огня и Огня памяти бесплатной по всей стране спровоцировало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 9 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Алексей Иванов ИА REGNUM Вечный огонь

"Это правильно, потому что огонь в них должен гореть на постоянной основе, а не только девятого мая. В этом, блин, вся задумка!» — указывает Александр Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что Вечный огонь не должен оказываться жертвой недостатка бюджетов или различных бюджетных проволочек, он обязан гореть всегда.

«Вечный огонь должен гореть всегда, это наша с вами память. Решение вполне логичное», — поделился своим мнением Павел И.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Некоторые комментаторы отмечают, что данное решение позволит избежать в будущем случаев, когда Вечный огонь затухал из-за деятельности нерадивых чиновников, допускающих долги за газ.

«Обязательно нужно сделать газ для этих памятников бесплатным, чтобы не копились эти бесконечные долги, из-за которых обелиски стоят без огня. Но надо не только обязать не взимать плату за газ для Вечного огня, но и уголовную ответственность ввести на тех чиновников, которые допускают, чтобы огонь угасал», — написал Костя Ч.

Часть людей с изумлением выяснила, что всё это время газ для Вечного огня доставлялся за конкретные деньги. Граждане подозревают, что кто-то умудрялся зарабатывать на памяти о Великой Победе.

«А до этого газ, получается, был платный? Великая память продаётся Газпромом? По какой же цене, интересно? По льготной или наоборот, по завышенной?» — интересуется Жанна В.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Газпром

Ряд пользователей указывает на то, что формулировка «бесплатный» может означать, что тот же Газпром будет предоставлять топливо не за счёт бюджета, а напрямую, собирая с населения дополнительные деньги.

«Как обычно такие вещи решаются? Сейчас немного цену поднимут на газ для простых граждан и таким образом компенсируют финансовые потери газовых компаний», — предполагает Ермак Т.

«В Российской Федерации бесплатным ничего не бывает, за всё платят рядовые граждане и пенсионеры», — считает Влад В.

Отдельные комментаторы крайне разочарованы тем, что до руководства «Газпрома» за столько лет не дошла простая мысль о том, что Вечный огонь может гореть и без оплаты.

«Если бы руководство газовых компаний чувствовало причастность к Великой Победе и испытывало чувство горечи за тех, кому Вечный огонь посвящён, то никакие указы Путина тут бы не потребовались. Всё и так бы прекрасно поставлялось на бесплатной основе. Но память памятью, а денежку за газ уплатить придётся. Право теперь газ для Вечного огня будут оплачивать каким-нибудь иным способом», — уверен Сергей К.

«А почему Газпром до сегодняшнего дня об этом не позаботился? Будь я начальником России, я бы не поощрял руководство данной компании!» — пишет Коля Н.

Напомним, 8 февраля на сайте президента России была опубликована информация, согласно которой российский лидер Владимир Путин поручил правительству совместно с Газпромом до 1 мая 2022 года сделать поставку газа для Вечного огня и Огня памяти бесплатной по всей стране.