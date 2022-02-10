Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначить инспектора для проведения дисциплинарного расследования по итогам полуфинального противостояния чемпионата Европы — 2022 по мини-футболу между сборными России и Украины, в ходе которого украинские фанаты позволили себе оскорбительные выкрики и неэтичное поведение, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 9 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Дейнека. Футбол

"Ненависть — это месть труса за испытанный им страх». Данная фраза очень точно характеризует нынешнюю Украину и её обитателей», — считает Антон П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Многие пользователи оказались сильно возмущены поведением украинских фанатов, которые позволили себе крайне радикальные политические и националистические выкрики на сугубо спортивном мероприятии.

«Фашисты конченные! Недобитые. Как их вообще в цивилизованную страну впустили?» — удивляется Николай Н.

«Наказать! Причём жёстко! Нельзя, чтобы трибуны спортивных мероприятий превращались в политический зверинец. Тут, кстати, не только самих украинцев надо наказать, но и тех, кто пустил их на трибуну, а также вовремя не прекратил это безобразие», — указывает Николай В.

Некоторые комментаторы отмечают, что на данном матче украинские фанаты устроили настоящую провокацию с целью морально подавить российских спортсменов.

«Тут налицо очевидная провокация. В современной реалии все спортивные организации, и не только спортивные, возбуждают дела только против России. Поэтому не стоит ждать, что кто-то там понесёт заслуженное наказание», — отмечает Сергей Г.

Часть людей полагает, что УЕФА сам замешан в этой антироссийской акции.

Ben Sutherland Логотип УЕФА

«Ой, да ни фига не будет. Погрозят украинской федерации пальчиком, выпишут символический штраф и на этом всё закончится. Будет новая такая игра — будут очередные провокации. Это стоит учитывать», — поделился своим мнением Владимир Я.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские болельщики нанесли удар по репутации самой Украины, ведь отныне все европейцы, следившие за игрой, будут иметь в виду, что на украинской территории проживает такого рода население.

«Да не надо их наказывать. Пускай орут себе, что хотят. Они ведь не понимают, что этим самым себя позорят и собственную страну. Тем более они находились в гостях в Голландии и так позорно себя вели. Голландцы должны знать, что такое украинцы», — поделился своим мнением Сергей П.

«Это не украинцы, а оскотинившееся колхозное быдло. Подобные отбросы во всех странах бывают. Жалко, что украинские власти именно это демонстрируют в качестве настоящих патриотов Украины», — пишет Andrew R.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Отдельные комментаторы отметили, что, несмотря на невероятное давление со стороны трибун, российские футболисты сумели одержать вверх над командой Украины.

«Орали, оскорбляли, унижались, а по итогу выиграла российская сборная. Русские поехали к себе домой с победой, а взбесившееся украинское быдло к себе на хутор с мокрыми шароварами. Смеётся тот, кто смеётся последним, как известно», — написал Вадим С.

Напомним, 8 февраля на официальном сайте УЕФА была опубликована информация о назначении инспектора для проведения дисциплинарного расследования по итогам полуфинального противостояния чемпионата Европы — 2022 по мини-футболу между сборными России и Украины, в ходе которого украинские фанаты позволили себе оскорбительные выкрики и неэтичное поведение.