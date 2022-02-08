Федеральный суд США разрешил американским государственным клиникам продолжать направлять женщин на операции по прерыванию беременности. Суд отверг иск дюжины генеральных прокуроров, требующих восстановить запрет на эту практику, введенный экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Новый президент США Джо Байден возродил программу Title X, которая впервые была представлена экс-президентом Бараком Обамой, позволившим клиникам направлять женщин, желающих сделать аборт, на операцию в места, предоставляющие данные услуги.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Ужасно. А помните о законе об абортах в Вирджинии, который легализовал аборты детей при рождении? Разве дети не имеют права на жизнь? Разве мы не должны защищать и охранять уязвимых и беззащитных среди нас?» — негодует cogitoergosum25772.

«Почему бы просто не использовать методы контрацепции?», — спрашивает gandalfmich393.

«Байден нашел два способа убивать американцев: аборты и наркотики. Если он не может убить их в утробе матери, он сделает это, предоставляя наркотики. Вполне логично (нет)», — пишет bubbles30566.

«Это настоящая проверка истинного металла республиканцев. В ноябре, когда они вновь обретут большинство в обеих палатах, хватит ли у них мужества действительно вытащить самих себя из болота?» — интересуется openmind.

(сс) The White House Барак Обама награждает Джо Байдена Президентской медалью Свободы. 2017

«Если аборты необходимы, то и принудительная контрацепция тоже. Это аборты задним числом», — указывает TheGumption.

«Так называемый «контроль рождаемости» оказался настолько неудачным, что всего несколько лет спустя был разрешен еще более неудачный вариант под названием «аборт». С тех пор аборты стали абсолютным провалом. 60 000 000 погибших, и цифра растет. Страна в беспорядке. Дети без отцов. Стареющая рабочая сила. Расовые проблемы. Аборт всегда был и никогда не будет ничем, кроме убийства и горя», — подчеркивает tonybigs.

«Пожалуйста, укажите на соответствующую часть Конституции, которая разрешает правительству облагать налогом людей, выступающих против убийства детей, тратить эти налоги на аборты», — просит INQUIRINGMIND.

«Байден — ВЕРНЫЙ демократ, а католик только по названию», — отмечает irishsmile3.

«Аборт — это не «медицинская помощь». Это услуга, уничтожающая живое существо», — указывает bettesguy.

(сс) rawpixel Беременные

«Аборт — это не здравоохранение. Это полная противоположность здравоохранению. Правительство не должно заниматься детоубийством», — комментирует your_reply_will_be_ignored.

Напомним, что в США расширяют свой бизнес клиники, предоставляющие услуги по проведению абортов, готовясь к новым клиентам из штатов, запретивших данные операции после определенного срока беременности.