Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица высказался против постоянного членства России в Совете Безопасности этой организации. Соответствующее заявление он сделал 9 февраля в интервью «Европейской правде».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По словам дипломата, после распада СССР в 1991 году Россия не проходила процедуру вступления в ООН, которая предусмотрена Уставом организации, объявив себя членом ООН и Совбеза.

«Повторюсь: действующий Устав говорит, что Советский Союз по-прежнему существует, а о России и не упоминает. Однако уже 30 лет в зале сидят какие-то люди, поставившие перед собой табличку «Россия», и выдают себя за члена Совбеза ООН!» — сказал он.

Также Кислица предложил изменить Устав ООН для того, чтобы «исправить этот бардак». При этом политик добавил, что у него нет планов и поручений Киева для начала обжалования на юридическом уровне членства РФ в ООН.

ShamrockUA Сергей Кислица

Заявление украинского дипломата обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый».

"Наш представитель в СБ ООН Кислица заявил, что Россия обошла процедуру вступления в ООН и незаконно стала членом Совбеза. «Уже 30 лет в зале сидят какие-то люди, поставившие перед собой табличку «Россия», и выдают себя за члена Совбеза ООН! А все вокруг считают, будто всё нормально». Когда другие аргументы бессильны — включаешь дурку. Наша тема», — написал автор телеграм-канала «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

«Позорить Украину — это какой-то вид спорта среди украинских политиков?» — недоумевает Виталий М.

«Если человек идиот…» — добавил Алексей Инкогнито.

«Сказал представитель нелегитимной власти», — отреагировал V. I.

«Ну, наверное, мы все дураки, раз дураков терпим», — отметила Sana W.

«Надеюсь, на Украине уже поняли, каких дебилов притащил во власть майдан?» — поинтересовался «Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен».

Amakuha Евромайдан, Киев. 19 февраля 2014

«Выходит, нужно все взносы вернуть за 30 лет», — иронизирует Татьяна.

«Самое интересное, что 30 лет назад уровень дискуссии в Украине был совершенно другой. Как можно было так деградировать обществу за одно (!) поколение?» — недоумевает Volkman.

«Ребят, расскажите своим, что нельзя обойти процедуру вхождения в какую-то организацию, если сам её создавал», — добавил Ярик.

«Такое впечатление, что на Украине весь дурдом добрался до власти», — написал Игорь К.

«Украина была же УССР и тоже обошла?!» — задалась вопросом Марина С.

«Есть такая профессия — Родину… опускать», — прокомментировал Алексей 2424.

«И под какой табличкой там УССР?» — задался вопросом Yishi C.

«Просто Кислица не в курсе, что УССР и БССР, как и СССР, стали основоположниками ООН, однако Кислица не говорит о том, что это решение было принято Сталиным только лишь для того, чтоб СССР не был в одиночестве в Совбезе…» — отметил Роман.

«Это называется «шедевральная внешняя политика»! Официально объявить пакт Молотова — Риббентропа (по которому стране переданы территории Западной Украины и Бессарабии) преступным! И объявить незаконным пребывание в ООН стран — правопреемниц её основателей! Ещё объявить преступным и незаконным создание УССР при образовании СССР — и можно смело «закрывать лавочку» и с наворованным искать новые «земли обетованные» в странах, откуда не выдают. Последний, выключите свет…» — подытожил Виктор К.