«Уже не тот…» — в Южной Корее обсудили размер штрафа Mercedes-Benz
В Южной Корее обсудили размер штрафа немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz.
Согласно опубликованным данным, 6 февраля комиссия по справедливой торговле Южной Кореи оштрафовала компанию Mercedes-Benz и её южнокорейское подразделение за фальсификацию данных о выбросах вредных веществ дизельными автомобилями.
Размер штрафа составил 20,2 млрд вон (~$16,9 млн).
Известно, что компания Mercedes-Benz установила нелегальное программное обеспечение на свои автомобили, принуждающие двигатель работать с меньшим потреблением топлива во время тестов, нежели в реальных условиях.
Напомним, что в прошлом году комиссия по справедливой торговле оштрафовала за аналогичные действия южнокорейские подразделения Volkswagen, Nissan, Stellantis и Porsche.
«Всего 20 млрд вон? Вы хоть знаете, какие штрафы вводят в США?» — интересуется pjb1***.
«Даже такая компания, как Mercedes-Benz, оказалась мошенником», — отмечает jida***.
«Что за смешные цифры? Прекратите издеваться над общественностью! Требую бойкота продукции немецкой компании!» — требует rhek***.
«Необходимо тщательно следить и проверять иностранные компании», — рекомендует leek***.
«Они причинили вред не только автовладельцам, но и всему населению», — отмечает soos***.
«Наши власти — сама щедрость», — пишет ocel***.
«Если бы в Германии выявили нечто подобное у южнокорейских автомобилей, то сумма штрафа оказалась бы раз в десять выше», — предполагает pres***.
«Кажется, Mercedes-Benz уже не тот, что раньше…» — отмечает luna***.
«Законы в нашей стране строги только по отношению к нам», — сообщает sala***.
«Увеличьте размер штрафа!» — призывает hell***.
«Вы же понимаете, что нас просто водят за нос?» — пишет pump***.
«Откуда такая тяга к импортным автомобилям?» — интересуется retr***.
«Компания сможет откупить этот штраф парой автомобилей», — отмечает yk81***.
«Давайте просто не будем покупать дизельные автомобили!» — предлагает cyc3***.