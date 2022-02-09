В Южной Корее обсудили размер штрафа немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, 6 февраля комиссия по справедливой торговле Южной Кореи оштрафовала компанию Mercedes-Benz и её южнокорейское подразделение за фальсификацию данных о выбросах вредных веществ дизельными автомобилями.

Размер штрафа составил 20,2 млрд вон (~$16,9 млн).

Известно, что компания Mercedes-Benz установила нелегальное программное обеспечение на свои автомобили, принуждающие двигатель работать с меньшим потреблением топлива во время тестов, нежели в реальных условиях.

Bryan Pearson Логотип Mercedes-Benz

Напомним, что в прошлом году комиссия по справедливой торговле оштрафовала за аналогичные действия южнокорейские подразделения Volkswagen, Nissan, Stellantis и Porsche.

«Всего 20 млрд вон? Вы хоть знаете, какие штрафы вводят в США?» — интересуется pjb1***.

«Даже такая компания, как Mercedes-Benz, оказалась мошенником», — отмечает jida***.

«Что за смешные цифры? Прекратите издеваться над общественностью! Требую бойкота продукции немецкой компании!» — требует rhek***.

«Необходимо тщательно следить и проверять иностранные компании», — рекомендует leek***.

«Они причинили вред не только автовладельцам, но и всему населению», — отмечает soos***.

«Наши власти — сама щедрость», — пишет ocel***.

«Если бы в Германии выявили нечто подобное у южнокорейских автомобилей, то сумма штрафа оказалась бы раз в десять выше», — предполагает pres***.

«Кажется, Mercedes-Benz уже не тот, что раньше…» — отмечает luna***.

«Законы в нашей стране строги только по отношению к нам», — сообщает sala***.

«Увеличьте размер штрафа!» — призывает hell***.

«Вы же понимаете, что нас просто водят за нос?» — пишет pump***.

«Откуда такая тяга к импортным автомобилям?» — интересуется retr***.

«Компания сможет откупить этот штраф парой автомобилей», — отмечает yk81***.

«Давайте просто не будем покупать дизельные автомобили!» — предлагает cyc3***.