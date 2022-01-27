Вводная номер один

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Слово «попса» еще в середине 1980-х годов придумал клавишник московской андеграундной группы «Ночной проспект» Иван Соколовский. Первоначально это слово обозначало простенькую и непритязательную мелодийку, которая вплеталась в рок-аранжировку. Музыканты «Ночного проспекта» использовали «попсу», чтобы усилить иронию в своей музыке. В дальнейшем некоторые мастера постсоветской эстрады расчленили музыку на составные части, оставив в итоге только попсу.

Личный архив Владимира Марочкина «Ночной Проспект»

Вводная номер два

Необходимо заметить, что эстрада— это не попса. Эстрада — это просто приятная легкая музыка, которая призвана создавать у людей хорошее настроение. А попса — это уже способ манипулирования сознанием общества.

Вы думаете, что попса — это просто веселая музыка? Увы, все не так просто. Попса — это инструмент, предназначенный для управления толпой. Впервые она была опробована осенью 1991 года, именно тогда произошел первый массовый вброс попсы в музыкальное пространство нашей страны. Еще летом в хит-парадах страны доминировали рок-музыканты, но сразу же после августовской революции их сменили попсовые артисты: Богдан Титомир и Алена Апина, «Кар-мэн» и полностью забытая сегодня Барби.

Leonrid Алёна Апина. 2018 год

Попса — это очень модная музыка, написанная в ультрасовременных ритмах, под которые танцевали стильные ребята и девчонки. На каждый хит снимался клип, и это говорило о том, что в раскрутку попсовых песен были вложены реально большие деньги. Настораживало лишь то, что все эти модные песенки исподволь навязывали обществу идеологию полнейшего конформизма: не надо никуда встревать, не надо ничего хотеть, а если вас ударили по правой щеке, подставьте левую. Небезызвестный Богдан Титомир в песне «Делай, как я», которая возглавила осенью 1991 года многие хит-парады, утверждал, что именно это — новый стиль жизни:

«Моя энергетика, в ваших глазах

Новое время, новые песни…

Это лучше, чем срывать тормоза.

Иди ко мне, и мы споем это вместе…»

Та самая Барби в песенке «Примерь счастливое лицо» усердно убеждала слушателя, что не стоит думать ни о чем, что может кончиться плохо, и не надо ни во что вмешиваться:

«Примерь счастливое лицо, оно тебе идет,

И знай, что если не сейчас, то завтра повезет,

Примерь счастливое лицо, не смей грустить, не смей,

Любовь приходит, лишь когда не думаешь о ней…»

Эти попсовые песенки притягивали внимание и одновременно отвлекали от проблем. Но, как известно, существует целый набор стратегий психологического манипулирования людьми, и базовым элементом социального контроля как раз и является стратегия отвлечения внимания общественности от важных вопросов, решаемых политическими и экономическими элитами. От чего надо было отвлечь народ нашей страны осенью 1991 года? В чем здесь «фишка»?

Еще за несколько лет до августа 1991 года в обществе начались яростные споры о дальнейших путях развития страны. Но дискуссии велись в терминах «свободы» и «несвободы», никто не ставил под сомнения базовые ценности социализма, говорилось лишь о том, что социализм должен быть «с человеческим лицом». Что касается собственности, то предпочтения народа были на стороне так называемого «югославского варианта», когда все предприятия, фабрики и заводы являются собственностью тех, кто на них работает. На самом краю общества существовало мнение, высказанное А. Чубайсом, что, мол, надо выбрать самых достойных, чтобы назначить их олигархами, и раздать им госсобственность. Но это мнение было настолько маргинально, что никто всерьез к нему тогда не относился. И для народа стало большой неожиданностью, когда именно эта идея победила во властных структурах после августа 1991 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Вот тут-то и потребовалось отвлечь внимание нашего общества от нового курса правительства. Через попсу власть попыталась внедрить в сознание каждого человека нехитрую мысль: любите девочек, катайтесь на красивых авто, но не лезьте в дела взрослых, которые заняты переделом собственности. Именно этот месседж содержался в песнях распиаренного тогда Богдана Титомира:

«…Забудь обиды, не надо подвохов.

Будь нежен с подругой, держись за друзей.

Ла-ла-ла-ла-лаав!»

И добыча госсобственности началась…

Следующий массовый вброс попсы произошел в 1994—1995 годах, он предварял начало так называемых залоговых аукционов, которые стали одним из механизмов приватизации. Они привели к тому, что многие крупные государственные предприятия перешли в собственность некоторых коммерческих банков. По сути — это была мошенническая схема перераспределения огромных госактивов в пользу ограниченного количества частных лиц. Начинался самый ответственный момент в разграблении России — массовая приватизация. Поэтому надо было как-то отвлечь народ, усыпить его бдительность, и тогда вновь заскрипела старая песня о главном: не надо рыпаться и соваться в дележку собственности.

«Привыкай-привыкай без меня обходиться», — гремело радио.

А телевизор советовал:

«Не берите в голову, лучше не берите.

Жизнь пойдёт по-новому,

Что ни говорите.

Сплетницы на лавочке точат языки

А вам всё до лампочки,

Это пустяки…»

В итоге всё вышло так, как пелось в те времена в популярной песенке Любы Успенской:

«Это увлекательный был аттракцион,

Так еще никто не шутил — ни я, ни он.

И на горизонте застыл ночной перрон,

Где он на прощание поднял вверх руку…»

Третий вброс попсы случился весной-летом 1996 года, в разгар президентских выборов. Штаб Ельцина решил сделать ставку на молодежь, которая в прошлые годы довольно вяло участвовала в выборах. За образец была взята предвыборная кампания Билла Клинтона«Выбирай или проиграешь» (Choose or lose), которую организовало музыкальное телевидение MTV (!) в ходе президентских выборов в США в 1992 году. Лозунг агитационной кампании Ельцина фактически представлял собой «кальку» с английского: «Голосуй или проиграешь». Для поддержки Ельцина по всей стране были организованы многочисленные концерты, в которых были задействованы многие популярные музыканты. В период между первым и вторым турами голосования Ельцин лично участвовал в выездных шоу-выступлениях. Кадры телехроники, на которых Ельцин отплясывает под песню Осина, были известны всей стране. Итог известен: президент Б. Ельцин тем летом снова вскочил на трон.

Борис Ельцин

Автор ни в коем случае не намерен утверждать, что все исполнители попсы были настроены антисоветски либо антироссийски. Просто неведомые нам режиссеры этого спектакля из массового попсового вала тщательно отбирали песни, в которых содержался нужный им месседж, и продвигали их в теле‑ и радиоэфир. Те песни, которые не умещались в определенный формат, жестко отбраковывались и фактически уходили в небытие. И только избранные композиции становись полезным информационным мусором.

Многие профессиональные исполнители тогда оказались в сложной ситуации, так как были вынуждены петь то, что от них требовали. Если они отказывались, то моментально выпадали из обоймы медийных лиц, что для многих было смерти подобно. В итоге это привело к резкому снижению качества исполнительского мастерства, и сегодня многим молодым певцам и певицам уже не хватает умения, чтобы спеть хиты советских композиторов прошлых лет. Впрочем, это тоже является элементом стратегии манипулирования людьми: заставить массы увлекаться посредственностью, внедрить в умы людей мысль о том, что модно не быть профессионалом.

Уровень сочинительства резко упал. Творчества больше нет, оно заменено комбинаторикой, когда песни складываются, как мозаика, из банальных фрагментов, причем от композиторов требуется делать музыку так, чтобы новая мелодия чем-то напоминала уже известные мелодии.

Такая ситуация сложилась не только в России, но и во всём мире. Уже давно не появлялось на эстраде ни новых стилей музыки, ни даже новых мелодий. Попса превратилась в дурную привычку, ведь музыка, предназначенная для рабов, не требует ни движений души, ни работы ума: слушай и подчиняйся. Но Россия, если она действительно готовится двинуться вперед, должна отказаться от этой дурной привычки.

Вводная номер три

Зачем мы вспоминаем события четвертьвековой давности? Просто сейчас в нашем обществе происходит снова настойчивый вброс попсы. Значит ли это, что кто-то вновь пытается отвлечь внимание от каких-то проблем?