Неявными, но жёсткими усилиями руководства России была сломана зародившаяся было натовская традиция использования Олимпиад в Пекине в качестве удачного момента для силового решения территориальных проблем «кандидатов» в члены Североатлантического альянса из числа бывших советских республик. Во избежание осложнений вроде «ядерной зимы» и прочих последствий военного столкновения нашими «партнёрами» ведутся судорожные поиски всевозможных прокси-альянсов, своего рода — военно-политических ЧВК. Так, формирование альянса Великобритании, Польши и Украины было анонсировано 1 февраля текущего года украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам главы украинского МИДа, Украина не может ждать вступления в ЕС и НАТО, поэтому необходимы «малые альянсы». Пока что — из-за коронавируса у британского министра иностранных дел Лиз Трасс — объявление о союзе перенесли, сообщает РБК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окошко в Европу

Создание упомянутого прокси-альянса пока поставлено на паузу, вряд ли обусловленную только «ковидом», но, скорее всего, всё-таки состоится. И не исключено, что и с привлечением ряда прочих кандидатов. В частности, литовский портал Alkas. lt сообщает, что 8 февраля премьер-министр Литовской Республики Ингрида Шимоните в ходе рабочего визита в Великобританию встретилась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В переговорах основное внимание было уделено безопасности в Европе, «поскольку Россия сосредоточила свои войска на границе с Украиной и Белоруссией». То есть вступление Литвы в упомянутый выше «тройственный альянс» маловероятным считать не следует. Причиной тому не только её членство в НАТО и ЕС, которое бывшая Литовская ССР, как и бывшая ПНР, пыталась (да и пытается) подстраховать «особыми отношениями» с США или хотя бы — с Великобританией в качестве центра англо-саксонского мировосприятия. Также важна и память об имевшем место в прошлом весьма могущественном польско-литовском объединении под названием Речь Посполитая (Rzeczpospolita). Внешнеполитическая гиперактивность которого, особенно — на нынешней украинской территории, большая честь которой в те времена была известна как «Дикое поле», имела закономерным следствием вынужденную паузу в истории что польской, что литовской государственности.

Правительство Литовской Республики Встреча Ингриды Шимоните с Борисом Джонсоном

Возникает вполне закономерный вопрос о статусе каждого из членов вновь образуемого альянса (именуемого отдельными источниками даже и «Осью») Великобритании, Польши (а с нею не исключено, что и Литвы) с Украиной. Так как из статуса произрастает и возможный интерес каждого из них.

С Великобританией всё более-менее понятно: утраченное после Brexit влияние на европейские дела ей нужно как-то компенсировать. И дело тут скорее в экспорте избыточной эмиссии фунта стерлингов (то есть инфляции) в менее мощные в экономическом отношении страны, чем все послевоенные годы успешно занимается американский федрезерв. Добавив к экономическому интересу фантомные боли бывшей глобальной империи в совокупности с наблюдаемым уровнем адекватности её нынешнего руководителя, можно было бы лишь ужаснуться перспективам деятельности создаваемого прокси-альянса. Центральное место в котором — в географическом смысле — занимает Польша. Она же является и основным реципиентом как новейших американских вооружений, закупаемых на безвозмездное материальное вспомоществование из Евросоюза (чья столица — Брюссель — по чистому совпадению является и столицей НАТО), так и передовых частей базирования армии США. Которым официальная Варшава не перестаёт клясться в верности.

А что же Украина? Польский публицист Ежи Любах прокомментировал планы по созданию альянса Польши, Великобритании и Украины, раскритиковал скептиков и сочтя этот альянс весьма серьёзной затеей, говорится в выдержке из статьи польского портала Niezalezna. pl, приведенной в материале российского издания Pravda.ru.

Полный текст статьи упомянутого автора под говорящим названием «Новая большая игра» (Nowa wielka gra) более, чем интересен, особенно — для приверженцев лозунга «Україна — це Європа». В которой чёрными пикселями по белым напечатано дословно следующее: «Воссоздание оси Лондон — Варшава — Киев означает возобновление больших политических амбиций возрождающегося после «Брекзита» Соединенного Королевства, в котором место Афганистана заняла Украина». То есть упомянутый выше лозунг про Украину с Европой нуждается в некотором уточнении. А, с учётом задокументированных бесчисленными СМИ подробностей вывода войск НАТО из Афганистана, — и намёком на перспективы такового «перевоплощения» уже и для нового «Евро-Афганистана». С той лишь разницей, что территориальной целостности собственно Афганистана ничто не угрожает: как ввиду особенностей ландшафта, так и по причине отсутствия границ как таковых, в привычном для «цивилизованного мира» виде. В случае же с Украиной при нынешних тенденциях однажды прозвучит привычное европейское «Это другое!» — скорее всего, по поводу бывшего австро-венгерского Лемберга (ныне носящего имя, производное от польского Lwów — читается как Львув) с окрестностями. И то — если гордый польский орёл тем ограничится. А аппетит у него приличный. Во всяком случае, «паспорта поляка» — документа, подтверждающего польское происхождение предъявителя, вовсю раздаются и на Украине, и в «Виленском крае» — в литовской столице Вильнюсе и прилегающих к городу районах с населением, говорящем на архаичных диалектах польского и западно-белорусского языков. Претензии же на Вильнюс поляками в неофициальных беседах никогда не скрывались и не скрываются.

(сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs Армия США покидает Афганистан

Как пишет автор упомянутой статьи, формируемый альянс «оживет по-настоящему только тогда, когда из экономического сообщества станет политико-военным союзом, что как раз и происходит на наших глазах. Включение в это Британии, как представителя, несомненно, увеличивает силу этого доселе «альянса слабых». И добавляет: «Я не удивлюсь, когда произойдет союзный десант в Крым и совместное стирание с карты Калининградской области». Претензии на которую всегда высказывали и литовские круги, весьма близкие к властям.

Комментарии к опусу польского политолога возвращают веру в благоразумие поляков:

«Англичане всегда хотели делать свои дела чужими руками, а нас выставили под огонь немцев; о соглашении Сталина и Гитлера нам не сообщили, в том числе США и Франции», — пишет анонимный комментатор.

«Более вероятно, что англичане нас обманут, как в 1831, 1863, 1920 и 1939 годах», — пишет Войнар (Wojnar).

Вопрос — обманут ли украинцев? — вообще не обсуждался. Применительно к сложившейся вокруг Украины ситуации уместно упомянуть старинную польскую поговорку: «Где Рим, а где Крым?», — которую произносят, чтобы подчеркнуть, что два каких-либо упоминаемых в разговоре события никак не связаны между собой.

А качества Польши, как будущего союзника — члена создаваемого альянса, более чем наглядно характеризует отношение к нынешнему заокеанскому сюзерену (не говоря уже об отдельных исторических нюансах её истории, за что была уподоблена «гиене» устами более чем авторитетного британца — Уинстона Черчилля). К примеру: Литва — сосед и союзник Польши и по НАТО, и по ЕС — беспрекословно выполнила все предписания США в отношении Китая и Белоруссии, обездвижив транзит грузов по своей территории и, по сути, принесла в жертву остатки своей экономики, не относящиеся разве что к натуральному хозяйству. А также поддержала и объявленный Штатами дипломатически бойкот Олимпиады в Пекине. Который поддержали все лидеры стран ЕС, кроме президента ПольшиАнджея Дуды посетившего Олимпийские игры в Пекине. И явно демонстрирующего намерение Польши углублять отношения с Китаем, заменяя и Литву, и Украину, как участки «входа» в Западную Европу китайского «Великого шёлкового пути». Что уже вызывает беспокойство у Вашингтона, имеющего свои виды на богатейший рынок Евросоюза, так и собственные взгляды на мировую логистику. Но для гиен кусать руку дающего — дело привычное. Так что список стран, наиболее пострадавших в складывающейся в Центральной Европе ситуации, вроде Украины и Литвы, вполне может пополниться как самими Штатами, так и одёрнутой за самоуправство Польшей. Победителей в бою, где основной целью является собственный кошелёк, быть не может.