Канцлер Германии Олаф Шольц обещал группе американских политиков, что в случае эскалации ситуации на Украине российский газопровод «Северный поток — 2» не будет запущен. Такое заявление во время еженедельной пресс-конференции руководства Республиканской партии сделал сенатор США Митч Макконнелл (штат Кентукки), сообщает Roll Call.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Печь

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый» и «Панченко». Многие участники обсуждения указали на то, что в случае незапуска газопровода хуже будет, прежде всего, Германии.

«Да пусть не запускают. США от этого только выиграют. А Россия другие рынки спокойно найдет. Европа будет… все свои карманы выворачивать за газ. Уверена, им понравится такой итог. Напугали ёжика колючкой», — написала Tasha.

«И что? Россия не замёрзнет, а немцы замёрзнут и предприятия остановятся без газа. Хотя, а зачем он тогда нужен будет, если Россия захватит Украину? Будет качать через украинскую газотранспортную систему. Ведь она же их станет», — пошутил Серега.

«Да и газ поплывет в Китай, а не к вам. Начинайте закупать у американцев», — с сарказмом добавил Валерий.

«Я бы на месте России просто сам его не включал, да и всё», — отметил Vitaliy.

«Напугали ежа голой *опой», — пошутил «Н».

"Ему (Шольцу. — М. Р.) его промышленники расскажут: что, куда и зачем», — отметила Жанетта Леонидовна.

Nord Stream 2. Thomas Eugster Укладка газопровода «Северный поток — 2»

«Куда они на *рен денутся? Украине перекроют трубу — и всё. «Северный поток» уже окупил себя, хоть и не запущен. Цены на споте выше 1000 долларов сделали свое дело!» — пишет Backups.

«То есть нападение откладывается до момента запуска трубопровода», — задумался Антон Ф.

«Мы это уже два месяца слышим. Можно подобные новости просто ежедневно копировать на протяжении полугода ещё. Изредка заменяя фамилии спикеров», — прокомментировал kostik1975.

«Именно так. Или точнее, провокации со стороны ВСУ начнутся, как только система будет готова на 100 процентов. Не даром же оружием под завязку», — ответил Антону Ф. Илья И.

«Подольше бы не запускали. Очень верное решение. Потому, что прибыль Газпрома в связи с нынешними ценами на газ еще не достаточно заоблачная, видимо. Старайтесь дальше», — с сарказмом подытожил Ilia.