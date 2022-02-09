Президент Польши Анджей Дуда стал за последние несколько дней самым востребованным польским политиком для зарубежных лидеров. В минувшие выходные он провел переговоры в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и там же с генсеком ООН Антониу Гуттерешем. Затем в Брюсселе переговорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. А в Берлине принял участие в саммите Веймарского треугольника вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ни один из лидеров какой-либо страны Центральной и Восточной Европы сегодня не может похвастаться таким вниманием к себе. Почему Дуда? Дело явно не в том, что Польша сейчас заняла место председателя ОБСЕ, также не изменился и ее политический вес. Интерес вызывает сам польский президент.

Сайт президента Польши Президент Польши Анджей Дуда

Прежде всего, это касается Веймарского треугольника, образованного 30 лет назад Германией, Польшей и Францией. Его заседания не созывались почти 11 лет. То, что сейчас по инициативе Шольца этот формат вновь собрался и канцлер на него позвал Дуду, говорит о многом. Официальным поводом встречи стал украинский кризис. И солировал на саммите, конечно, Макрон, который перед этим побывал в Москве, где провел многочасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а затем отправился в Киев. Очевидно, что наблюдения и выводы французского главы были предметом дискуссии членов Веймарского треугольника. Что именно рассказал своим коллегам Макрон, пока неизвестно. По итогам заседания лидеры повторили, что их главной целью является «недопущение войны в Европе». Но это общие слова. Какая-либо конкретика остается за кадром, хотя некоторые западные издания пишут о том, что Париж предлагает вариант «финляндизации» Украины. Вопрос в том, нужна ли Германии и Франции для проталкивания этого сценария Польша? В какой-то степени да, в какой-то нет.

President.gov.ua Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский

Макрон в ближайшие полгода возглавляет Европейский союз, поэтому ему важно блокировать критические возражения в отношении его внешнеполитических инициатив. А в контексте украинского кризиса их ждут от Варшавы, которая считает себя обделенной вниманием Брюсселя и ведущих европейских столиц. Поэтому приглашение Дуды на саммит Веймарского треугольника должно показать, что Польша по праву сидит за немецко-французским столом и не на приставном стульчике. Вместе с тем в Берлине и Париже не могут не понимать, что польский президент обладает минимальными возможностями влиять на внешнюю политику своей страны. Де-юре ее определяют правительство и министерство иностранных дел, де-факто — председатель правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, который уже довольно давно не разговаривает с Дудой. Но президент Польши остается единственным приемлемым партнером для Шольца и Макрона. Ведь с Качиньским «политической химии» у них не складывается, а премьер Матеуш Моравецкий и глава МИД Польши Збигнев Рау против мнения председателя PiS не пойдут. В отличие от Дуды, который в последнее время стал блокировать некоторые важные инициативы «Права и Справедливости».

О том, что польский президент рассматривает свое участие в Веймарском треугольника как возможность получить внешнюю поддержку своей внутриполитической игре, говорит его заявление, сделанное накануне поездки в Берлин. Дуда отметил, что перед этим с фон дер Ляйен он говорил о проекте поправок к закону о Верховном суде, «который я представил (в Сейм Польши — С.С.) и который призван положить конец спору между Варшавой и Брюсселем. Я увидел оптимизм в разговоре и в тоне президента Европейской комиссии. Я надеюсь, что в дальнейшем правительственные переговорщики, наконец, доведут дело до конца, до соглашения и, прежде всего, до выделения средств из европейского Фонда восстановления экономики для Польши. И что можно будет, во-первых, использовать эти средства, во-вторых, закрыть споры, которые на этом фоне идут с Брюсселем». Учитывая, что ранее председатель Республиканской партии Адам Белан, союзник PiS, заявлял, что вопрос с выделением 58,1 млрд евро из европейского Фонда восстановления экономики для Польши должен быть решен до конца марта или Варшаве придется отказаться от этих денег, успех Дуды в этом деле может наделить его лаврами победителя в глазах поляков и прибавить значимости на польской политической сцене. Многое здесь будет зависеть от немецкого правительства, которое в коалиционном соглашении обязалось возродить Веймарский треугольник и наполнить его конкретными проектами.

Olaf Kosinsky Канцлер Германии Олаф Шольц

В ответ Дуда, как можно судить, должен выполнить свою часть сделки и не мешать внешнеполитическим инициативам Франции и Германии. Нельзя сказать, что эта задача будет легкой для польского президента, мешать ему будут прежде всего свои же. Вместе с тем, в условиях, когда правящая польская коалиция балансирует на грани потери большинства в Сейме, очередной раскол в ее рядах или ориентация на какой-то еще центр силы опасны для руководства «Права и Справедливости» и лично Качиньского, которому и так приходится платить за единство в рядах все большую и большую цену. Если Шольцу и Макрону в этой ситуации удастся подкачать «политические мускулы» Дуды, не исключено, что президент резко активизируется и на внутриполитической сцене, чего раньше он предпочитал избегать.