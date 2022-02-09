Правительство Франции выделит Украине сумму в размере €1,2 млрд в виде кредитов и гарантий. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе офиса украинского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Многоликий Макрон

Уточняется, что Киеву предоставят €200 млн кредита и финансовые гарантии на сумму €1 млрд. Под эти гарантии украинская сторона сможет получить средства во французских банках на льготных условиях кредитования. Власти Киева собираются использовать выделенные средства для реализации некоторых проектов развития, согласованных с Парижем. Такие программы предполагают привлечение Украиной французских поставщиков и подрядчиков.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах: «Первый независимый», VESTI, «Новое издание» и «headlines Украина».

«Красавцы французы, по сути, эти кредитом они дают работу и загрузку своих мощностей, а нам на шею повесят кредит, который ещё и дети будут наши выплачивать», — написал Александр.

«Опять выпросил», — отреагировал Inna A.

«Скоро настанет тот момент, когда Европа будет платить России и умолять захватить Украину. Достали попрошайки», — добавил Андрей К.

«Выпросил все-таки. С кем ни встретится, и везде просит. А какая программа для восстановления, если ты (обращение к Зеленскому — М. Р.)… заводы уничтожаешь, и предпочитаешь покупать даже муку у Турции из украинской пшеницы… Следующая кто там на очереди, Германия? Сколько Германия даст в кредит? Доуправлялись, могли от транзита газа 3 млрд в год получать, так нет же, русский «вонючий» газ не такой…» — возмутился Дима.

«Как можно стабилизировать экономику, которой нет?» — недоумевает Александр.

President.gov.ua Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский

«Какая радость, — кредит возьмут, стырят и свалят, ну, а кто не свалит, будет выплачивать», — пишет Андрей.

«Наши правители раздерибанят по карманам, а долг на Украину повесят», — отметила Наталья.

«Когда уже до них дойдёт, что в пропасть сыпать деньги — это дурость. Или они с этого имеют?» — задался вопросом R-tem.

«Конечно, имеют. Кто-то политический вес набирает, а кто-то будет потом требовать отдачи кредита, а ведь кредиты под проценты дают, это не ссуда», — ответил ему (R-tem) Rodion.

«Это и есть незалежность (независимость — М. Р.)?» — поинтересовался Сергей.

«Что-то хриплый (речь о Зеленском — М. Р.) разошёлся с принятием «подарков». Вам не кажется это подозрительным?» — спросил Эдуард.

«Сначала англичане, не пойми на каких условиях, дали бабло, теперь французы. За что дают бабло?» — не понимает Мария Михайловна.

«Почему на Украине кредиты постоянно называют помощью?» — поинтересовался White.

«Так вот зачем он приезжал? Кто ещё втюхает очередную помощь?» — поинтересовался Igor.

President.gov.ua Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский

«Вот интересно, война закончилась, а как с кредитами быть? Чем их оплатить? Или другой вариант, — война нужна для получения этих самых кредитов? Всегда можно списать на форс-мажор в виде войны и тянуть с отдачей. А там, глядишь, срок президентства закончится, и это будет уже головная боль другого. Всё равно не посадят, вон Порошенко яркий пример», — написал Rodion.

«Какие бусы в этот раз предоставят?» — задался вопросом Yahooshkiii.

«Всё по классике! Схема стара, как мир! И тоже о стабильности заговорили… Стабилизация зависимости… интересный термин!» — добавил Вячеслав.

«Какая… помощь? Профинансировали французское производство», — подытожил Alexander.

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