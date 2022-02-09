Статья в The New York Times под заголовком «Российская армия, некогда скрипучая, стала современной и смертоносной» заинтересовала часть грузинских пользователей соцсетей. Публикацией на своей странице в Facebook поделился грузинский аналитик Демур Гиорхелидзе, который заметил, что «американское издание практически поет оду российской армии и практически занято ее пропагандой в американском обществе».

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По его оценке, в статье военные профессионалы высокого ранга «с большим уважением говорят о российской армии и оценивают все те величайшие сдвиги, которые осуществили россияне».

По его же мнению, причина публикации — сложная ситуация в мире, в которой права на ошибку не имеет никто. Оценивает аналитик и стоящие перед Грузией угрозы.

«В Грузии подобные профессиональные оценки вызывают полоумную агрессию со стороны ни на что не пригодных и не способных людей! Уничтоженный идеологией мусор сконцентрирован на бессмыслицах, а ориентированные «эксперты» и «исследователи» строят стратегии, как уничтожат Россию вместе с подобными им полоумными поляками и украинцами под руководством «великого» стратега Джонсона!» — пишет эксперт.

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На его пост откликнулись другие пользователи соцсетей. Большая часть разделила оценки и опасения аналитика.

«У нас такие «эксперты», что американские военные ни в какое сравнение с ними не идут. Даже точно знают о тайном российском военном проекте и говорят, что, мол, ничего у них нет и что все это пропаганда Кремля, ни электроники, ни кибернетики! Будто все на экскурсии ходили в российские тайные военные лаборатории», — саркастично заметил Б.Т.

«А как же! Гидами на экскурсиях у этих ничтожеств выступали сами генеральные конструкторы!» — в тон ему ответил автор поста.

«Они знают и то, что сама Россия вообще выдуманная и не существует, давно распалась, а пропаганда Путина все это скрывает», — с иронией продолжил Б.Т.

«А знаете, что самое ироничное? То, что они это знают, а Кремль нет», — констатировал Д.Б.

Однако нашлись среди комментаторов и те, кто засомневался в оценках американских экспертов и выводах, сделанных в публикации.

«А почему тогда происходит так, что русские уже в седьмой раз взломали тайную информационную базу американцев, а американцы ни разу?» — поинтересовался Б.А. Однако ответа не заслужил.

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«Они генералы Путина, а The New York Times тоже Путин купил», — саркастично поделился своей информированностью П.П.

На вопросы ряда пользователей о том, что ждет в такой ситуации Грузию, ответил Д.К.

«Грузию в этой сложнейшей ситуации спасет не брань в адрес России, а разумные действия», — заметил он.