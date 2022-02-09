Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обещание президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить экспорт электричества и горюче-смазочных материалов на Украину в том случае, если Киев пойдет на обострение с Россией. Соответствующее заявление, как сообщает ИА Красная Весна, Зеленский сделал 8 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко и «друзья» с Украины

Зеленский отметил, что Украина в Белоруссию экспортирует товары на $1,5 млрд и на $4,5 млрд — импортирует.

«То есть, если страны начинают ограничивать торговлю между собой, кто от этого страдает? В данном случае точно пострадают просто люди», — сказал он.

Украинский лидер также отметил, что так можно при желании вернуться в каменный век.

«Что-то запретит Беларусь, тогда запретит Украина, всегда решения принимают политики, а страдают, к сожалению, люди», — резюмировал Зеленский.

Заявление Владимира Зеленского обсудили в украинских телеграм-каналах: VESTI, Klymenko Time, а также в телеграм-канале украинского журналиста и публициста Юрия Ткачёва.

«А… [Зеленский] тем временем просит Лукашенко не закрывать торговлю.

«У нас с Беларусью товарооборот 6 млрд долларов, из которых 1,5 млрд долларов экспортирует туда Украина, а 4,5 млрд долларов — Беларусь. Когда страны начинают ограничивать торговлю одна с одной, кто от этого страдает? В первую очередь простые люди. Если есть желание в каменный век перейти, можно сделать так, но пострадают, к сожалению, люди» — Зеленский.

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Скажите, пожалуйста, правду, Владимир Александрович: пострадают ваши товарищи по партии, зарабатывающие сегодня миллиарды на перепродаже в Украину того же белорусского электричества или, скажем, битума… А на «простых людей» (…мерзкое выражение, это ещё посмотреть надо, кто тут у нас «простой») вам как было на*рать, так и теперь на*рать», — написал в своем телеграм-канале Юрий Ткачёв.

«А когда Зеля (Зеленский — О. П.) закрывал авиасообщение, он тоже о простых людях думал?» — задалась вопросом Анжелика.

«А… [кто] сказал своей партии травить Батьку? Кто бежал с санкциями впереди Запада? А нас за шо?» — написал Пётр К.

«Сначала Лукашенко — «нелегитимный» президент, а теперь что? Мерзость какая», — пишет Oxana M.

«Людьми прикрывается, а сам санкции принял против… [Лукашенко]. Нет, Зеля, мухи (власть) отдельно, а котлеты — отдельно», — добавил Yuriy.

«Не рой яму другому, ибо сам туда попадёшь», — отметил Василий.

«Не спит он, и не ест он, всё о людях думает», — иронизирует egoriann.

«Да мы уже одной ногой в каменном веке!» — написала Rita M.

«А что там насчёт запрета с РФ и блокадой собственных граждан на Донбассе?» — поинтересовался «Я».

«Зеленский, ты о людях вспомнил?!» — недоумевает Татьяна К.

«Нет, он просто типа снова сказал, что от этого пострадают белорусы, мы пострадаем меньше, чем они», — ответил V Татьяне К.

President.gov.by Переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским

«Пф… Сначала, значит, диктатором обзывались…» — написал hroft.

«А сам просит санкций побольше ввести на Россию…» — напомнила Светлана.

«О людях вспомнил. А когда санкции на Беларусь накладывал, запрещал поездки ничего не чесалось, не?!» — поинтересовался Red fox.

«А с российским газом не так, мы не страдаем?» — задался вопросом Vitaliy.

«Под «людьми» он [олигархов Рината] Ахметова с [Игорем] Коломойским, [Виктором] Пинчуком и прочими фирташами (Дмитрий Фирташ — украинский олигарх — О. П.) в виду имеет? И их содержанок, вроде себя со своим офисом да Радой? К обычным людям сей перл отношения как раз и не имеет. От слова «совсем», — подытожил Павел Юрьевич.