В отношении «осколка» некогда крупнейшего предприятия химической отрасли — ООО «НПФ «Пигмент» введён последний этап в процедуре банкротства. Оно попало под конкурсное производство. Подробности — в материале ИА REGNUM.

(сс) moonjazz Краска

Немного истории

ООО «Научно-производственная фирма «Пигмент» — правопреемник одноимённого ОАО, историю которого можно отсчитывать с ЛПО «Лакокраска» (создано в 1954 году через объединение лакокрасочных заводов Ленинграда). В 1976 году было сделано еще одно укрупнение — в объединение вошли Невский химзавод и научно-исследовательский и проектный институты. Так появилась фирма «Пигмент» — крупнейшее химическое предприятие России, одним из важных направлений работы которого была продукция для судостроителей.

26 ноября 1996 года государственное предприятие «Пигмент» стало ОАО. В июле 2018 года акционерное общество прекратило существование и в результате реорганизации появилось ООО «Научно-производственная фирма «Пигмент».

ООО «Научно-производственная фирма «Пигмент» прописано на Октябрьской набережной, 38 в Санкт-Петербурге. В том же 2018 году, когда было создано ООО, огромную территорию на Октябрьской набережной площадью почти 26 га продали под застройку, а промышленные мощности переехали в Ленобласть. По открытым данным, на проданной территории на сегодня уже построено несколько жилых комплексов.

(сс) Rones Особняк Г. И. Веге

О собственниках

По данным ЕГРЮЛ, у НПФ «Пигмент» — 12 владельцев, из которых десять — физлица, имеющие мизерные доли. Основные собственники актива с уставным капиталом 680,7 млн рублей — это VALLENDIA LIMITED (Британские Виргинские острова) с долей 87% и ООО «Кадрусс» — 12%. Последнее на 99% принадлежит всё тому же офшору, бенефициар которого не раскрывается.

СМИ называли основным собственником «Пигмента» Геннадия Агафонова, но документарно это не подтверждалось. Между тем в аудиторском заключении ОАО «НПФ «Пигмент» — правопредшественника ООО — некий ИП Агафонов С. А. упомянут как член совета директоров, а также фигурант сделки купли-продажи 10/100 долей недвижимости на 100 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, Геннадию Агафонову на сегодня принадлежат доли как минимум в восьми компаниях, в том числе в ООО «Холдинговая компания «Пигмент», ООО «Терминал «Янино» (производитель красок). А некий Сергей Александрович Агафонов руководит одним из активов Геннадия Агафонова — ООО «Монолит».

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Банкротное дело

Банкротный иск в отношении ООО «Научно-производственная фирма «Пигмент» был инициирован в августе 2021 года предпринимателем Кириллом Кочевым. Уже в октябре в отношении НПФ ввели первый этап — наблюдение. Основанием стал долг всего лишь на 375 тыс. рублей.

К моменту введения конкурсного производства число кредиторов выросло. Сумма их претензий составила 6,28 млн рублей. Банкротная процедура продлится до 26 июля 2022 года. Управляющим назначен Игорь Кирин.

Так закатилась «звезда» ещё одного осколка крупного объединения советских времён.