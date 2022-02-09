Решение депутатов Госдумы от фракции ЛДПР выступить с предложением расширить пределы допустимой самообороны при проникновении в жилище стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 9 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

"Наконец-то! Замечательная инициатива!» — считает Кирилл С.

Многие пользователи пришли к выводу, что данные изменения назревали уже давно и людям они действительно нужны, но не стоит забывать о чётких и понятных ограничениях, которые бы не позволили злоумышленникам намеренно превышать разумные пределы самообороны.

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР Самооборона

«Нормальная идея, но всё же рамки предела допустимой обороны должны быть», — написала Марина М.

Некоторые комментаторы опасаются, что подобные изменения приведут к трагическим последствиям — убийцы начнут банально заманивать своих жертв в дом, чтобы выдать своё преступление за самооборону.

«Этот закон узаконит убийства! Ведь человека насильно можно затащить в дом и убить, а затем выдать всё это за самооборону», — предупреждает Sergio R.

«А часто у нас пытаются кого-нибудь грохнуть прямо на дому? Может случиться так, что как раз после принятия такого закона в домах начнут учащаться убийства из-за якобы попыток кого-то там проникнуть в здание», — пишет Леший Б.

Часть людей полагает, что данные инициативы лоббируются богачами, чтобы им было проще охранять свои богатства.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко. 1997. Россия Лунный капиталист

«Подготавливают законодательную базу для охраны своих шестиэтажных коттеджей и дворцов. Чтобы можно было отстреливаться, когда голодные и нищие с батогами пойдут на буржуев», — предполагает Ольга Т.

Другие же, наоборот, убеждены, что закон поможет в первую очередь простому человеку, который не имеет возможности нанять себе охрану.

«По современному закону проникнувшего на мой участок или ворвавшегося в квартиру я должен спросить о причине незаконного проникновения и чем он вооружён. Только тогда я могу применить против него оружие, но не более опасное, нежели то, что есть у него. Т. е. если на меня напал человек с ножом, то я не имею права застрелить его, к примеру, из ружья. Законодательство обязывает меня устроить с преступником бои на ножах. И тот, кто более искусен во владении холодным оружием, только тот и останется в живых. Не надо прикрываться богатыми, они и так прекрасно защищены. Как от преступников, так и от российского законодательства. Закон этот нужен для простых граждан, которые просто хотят спасти свою жизнь, не оказавшись при этом за решёткой», — написал Леонид К.

Ряд пользователей указывает на то, что просто так эта инициатива ничего не изменит и будет конфликтовать с другими законами.

«Этот закон будет совершенно бесполезен, пока существует закон о превышении самообороны. Только если в ваше домовладение вломились люди с оружием и первыми произвели выстрел, только тогда вы сможете стрелять в ответ на поражение», — указывает Кристина В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Отдельные комментаторы считают, что законодатели сильно опоздали с данным предложением, потому что за три десятка лет с момента появления в стране частной собственности множество людей погибло от рук злоумышленников, боясь применить против них избыточную силу.

«Такой закон надо было ещё в 1990 году принимать. А теперь опоздали на 30 лет и горы трупов в шестизначном количестве образовались, потому что люди по законодательству Российской Федерации не имеют права обороняться», — поделился своим мнением Иннокентий Ш.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о расширении пределов допустимой самообороны при проникновении в жилище разработали депутаты Госдумы от ЛДПР. Предполагается, что инициатива даст гражданам право защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства незаконно проникших в дом или квартиру лиц всеми способами.