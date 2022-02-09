Заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что он подготовил для своего коллеги из РФ Владимира Путина документ, в котором утверждается, что оппозиция в Белоруссии спонсируется бизнесменами из России, «которые бывают на приёмах у российского президента», спровоцировало жаркое обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 8 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

"Видимо, те, кто не добился переворота в России, сейчас вновь попытаются расшатать ситуацию в Белоруссии. Кому-то очень не нравится тот факт, что Россия и Белоруссия сформировали Союзное государство», — предполагает Кирилл А.

Некоторые пользователи считают, что на территории Белоруссии могут орудовать лица, которые намерены внести раскол в отношения между Минском и Москвой. Другие же подозревают, что белорусский президент испытывает неприязнь к любой форме оппозиции в стране.

«Ну передаст он свою информацию и что тогда? Какой закон Российской Федерации нарушили граждане, которые поддерживают оппозицию в соседней стране? Им что, запрещено иначе мыслить? Или тот, кто против Лукашенко, тот сразу изменник Родины? Если в стране нет оппозиции, значит, в стране установилась диктатура. Логика простая», — пишет Вадим Ж.

Часть людей отметила, что в Белоруссии, по сути, уже нет как таковой мощной оппозиционной силы, способной потягаться с правящей элитой республики, поэтому Лукашенко опасаться нечего.

«Да что ему неймётся? Нет уже никакой оппозиции в Белоруссии! О чём он говорит? Всех уже задавил. Он один и альтернатив ему никаких нет!» — указывает Геннадий Р.

Ряд пользователей указывает на то, что после критической ситуации в Белоруссии после выборов президента в 2020 году у многих появилась надежда на то, что Лукашенко больше не станет искать конкурентов в России, но, судя по всему, старые проблемы вновь настигают нас всех.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске после президентских выборов в Белоруссии

«Прекрасно. Мы вновь возвращаемся к Лукашенко, который ищет врагов в России. По-моему он уже всех кого только можно в тюрьму засадил и за пределы республики выгнал. Всё. Чистое поле — никого из конкурентов нет даже на горизонте. Всё равно ему страшно, что кто-то посмеет занять его место. Это уже к психиатру, не иначе», — считает Александр М.

Отдельные комментаторы усмотрели в данном заявлении буквальный упрёк в сторону российского президента, который, мол, не замечает, как его окружение якобы подтачивает под Лукашенко ножку президентского кресла.

«Лукашенко, видимо, намекает на то, что сам Путин уже финансирует белорусскую оппозицию, раз утверждает, что «некие» бизнесмены, якобы замешанные в этом, сидят за одним столом с российским президентом. И ещё старшим братом Путина называет. Да что же это за поведение-то такое? Прямо-таки провоцирует на резкие движения», — написал Андрей Б.

Нашлись и те, кто уверены, что, зная Лукашенко, со стороны Белоруссии стоит ждать внезапных провокаций.

«Ну и на кой чёрт мы этого Лукашенко из ямы доставали после выборов? Сейчас вновь найдутся 33 богатыря из России, которые якобы хотели госпереворот в Минске устроить? Опять начнутся обнимания с Зеленским и поцелуи с американскими послами? Знаем уже, плавали», — отмечает Валентин А.

Напомним, 7 февраля белорусский президент Александр Лукашенко заявил в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для YouTube канала «Соловьев Live» о том, что подготовил для своего коллеги из РФ Владимира Путина документ, в котором утверждается, что оппозиция в Белоруссии спонсируется бизнесменами из России, «которые бывают на приёмах у российского президента».