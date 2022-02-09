



Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

Столице Канады не привыкать к протестам. Однако созданный дальнобойщиками «Конвой свободы» стал необычным явлением, продержавшимся уже почти двенадцать дней и представляющим всё растущий список претензий правительству. Рабочие требуют отменить приказ о вакцинации от COVID-19 и выражают антипатию к недавно переизбранному премьер-министру Джастину Трюдо.

Liberal.ca Джастин Трюдо

Западные СМИ преимущественно демонизируют конвой, ссылаясь на недовольство местных жителей, а полиция угрожает применением силы для прекращения протестов. При этом на видео, размещенном в The Washington Post, видно, как дальнобойщики мирно стоят на улице на руках со своими собаками или играют в хоккей с детьми. На одном из заборов повешено большое картонное сердце с надписью: «спасибо, дальнобойщики».

Полиция Оттавы начала производить аресты и пытаться перекрыть каналы поставок продовольствия, топлива и других товаров, которые поддерживали жизнь протеста. Мэр Оттавы Джим Уотсон объявил чрезвычайное положение, заявив, что власти проигрывают битву. Он также попросил федеральное правительство дополнительно выделить 1800 полицейских.

Mike Gifford Джим Уотсон

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Правительство готово покончить с этим СЕЙЧАС. Но они не знают, как это сделать. Они не оставляют правительству другого выбора, кроме как сделать это силой. Слезоточивый газ — это всё, что потребуется», — пишет Trump Lost.

«Весь этот грязный бизнес показывает всему миру в сияющем, блестящем техническом цвете, что образ канадской «доброты» — это фанера», — считает Lake Eir Guy.

«Количество гневных комментариев против дальнобойщиков здесь ужасает и вызывает беспокойство. Вы можете быть против дальнобойщиков, не пропагандируя насилие против них. В каком мире допустимо, чтобы кто-то в разделе комментариев интеллигентной газеты использовал подобную лексику? Где модераторы? Многие люди на самом деле поддерживают то, что они говорят, и это видно по огромным толпам, собирающимся по всей Канаде. Но вы не имеете права предлагать, чтобы их убивали, в них стреляли, взрывали. Я думаю, что вы, ребята, хуже дальнобойщиков. Они гадят на газоны людей, а вы здесь призываете их к убийству. Иронично», — подчеркивает Chelated Zinc.

«Я не согласен с риторикой насилия, но эти парни хотят незаконно распустить мое правительство и назначить вместо избранного нами парламента людей по своему усмотрению. Это предательство и противоречит всему, во что я верю и что отстаивает наша конституция», — делится widya88.

«Я не испытываю симпатии к антивакцинаторам, которые ставят под угрозу здоровье населения, или ко многим из нынешних чокнутых правых. И еще меньше я отношусь к властям демократического и свободного общества, использующим полицию для подавления мирных протестов только потому, что они происходят рядом с законодательным собранием, и избранные законодатели считают себя вправе не мириться с этим», — размышляет AlluimBlanko.

«Я считаю, что граждане Канады имеют право на протест. Вы не обязаны с этим соглашаться, но у них есть такое право», — отвечает Chelated Zinc.

(сс) Stepan Сторонники приветствуют протестующих

«Это напоминает мне эпизод из Южного парка, где мистер Гаррисон обещает **** всех канадцев до смерти и обещает построить огромную стену — а потом узнает, что Канада уже построила ее, чтобы сохранить свою крутость», — вспоминает RockerR.

«Против глупости сами боги бороться бессильны», — цитирует Helena Handbasquet Фридриха Шиллера.

«Демократы ненавидят, когда другие используют их тактику. (Без убийств и поджогов, которые используют их героические BLM)», — указывает Newr1.

Ранее Соединенные Штаты Америки ввели требования о вакцинации для дальнобойщиков-иностранцев. В результате были закрыты границы для непривитых или частично привитых канадских и мексиканских дальнобойщиков. При этом для нелегальных мигрантов по-прежнему не требуются никакие подтверждения вакцинации. Также власти США отказываются их вакцинировать после пересечения границы США из опасения судебных исков.

Отметим, что экономика США сильно зависит от водителей грузовиков, которые доставляют почти 70% всех грузов в страну, что составляет $671 млрд стоимости промышленных и розничных товаров, перевозимых только в Штатах. Ещё $295 млрд приходится на логистические операции с дальнобойщиками Канады и $195,6 млрд — на операции с Мексикой.

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг, 3 января, на площади Тоомпеа возле здания парламента Эстонии, а также в других городах страны проходит акция протеста «Конвой свободы 2022» или «Эстонский конвой 2022».