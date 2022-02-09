Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид выступил в парламенте и представил план по «спасению» Национальной службы здравоохранения (NHS) после пандемии от гор накопившейся работы. В связи с «возвращением службы здравоохранения к жизни» министр призвал британцев обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Многие люди по понятным причинам держались подальше от NHS во время вспышек пандемии. По самым последним подсчетам NHS, это число составляет около 10 миллионов людей. Но я хочу, чтобы эти люди знали, что NHS открыта. И как министр здравоохранения, я хочу, чтобы они обращались за той помощью, которая им нужна», — заявил Джавид.

U.K. Parliament Саджид Джавид

По словам министра, даже если половина отказавшихся от обращения в NHS все-таки прислушаются и не будут обходить NHS стороной, то нагрузка на службу здравоохранения увеличится. Для решения проблемы уже увеличено финансирование, а также принимаются реформы, которые не только помогут восстановлению после пандемии COVID-19, но и будут полезны в долгосрочной перспективе.

Большинство пользователей написали, что служба здравоохранения как не работала, на и не работает, несмотря на то, что она открыта для всех желающих.

«Открыта, но не работает», — написал @civette17.

Часть комментаторов считает, что Джавид как всегда далек от простых британцев и от NHS, что он не имеет малейшего представления о том, что происходит со сферой здравоохранения. Многие пользователи рассказали о том, как трудно им приходилось во время пандемии и отметили, что на данный момент ничего не изменилось.

«Моему отцу поставили диагноз 14 месяцев назад, но с того момента он так и не посетил врача. Он ждет операцию на колено и операцию по вырезанию грыжи уже более года. Я бы не сказала, что NHS открыта», — написал @lambert83608575.

«Я так понимаю, что он не ожидает никакой операции. Я жду 15 месяцев. Видел консультанта один раз. С терапевтом лично не разговаривал. И при этом мне нужно ехать в соседний город, потому что в моем городе городская больница — произведение искусства еще не открылась. Жизнь будто на паузе. NHS для меня не открыта», — рассказал @shelleykitten.

Pixabay.com Медицина

Пользователи также рассказали, что записаться на прием к врачу практически невозможно, потому что врачи общей практики практически не работают, а очереди не уменьшаются.

«Саджид Джавид, это смешно. Я пыталась записаться на визит к врачу. Стояла в очереди 1 час и 50 минут, чтобы мне сказали, что записаться можно по телефону, и то через неделю. Вы оторваны от действительности, как всегда», — написала @Leanne09585967.

Ряд комментаторов отметил, что даже если NHS действительно открыта, врачи об этом точно не знают, потому что они отказываются лечить пациентов, не ставят диагнозы и отправляют на госпитализацию без причин.

«NHS — это полная катастрофа, многим людям отказывают в лечении, потому что терапевты отказываются принимать пациентов лично. Сканы для больных раком вообще не делают», — прокомментировал @richardintheuk.

«Не беспокойтесь, Саджид сделает все возможное, чтобы терапевты продолжали отправлять нас в больницу каждый раз, когда нас надо лечить», — отметил @nickholtn4olt.

Некоторые пользователи не согласились с тем, что люди не обращались в NHS во время пандемии из-за боязни заразиться ковидом. Они напомнили, что часть врачей сидели без работы, потому что все силы были брошены на борьбу с ковидом, а про остальные болезни забыли практически на два года.

«Это все неправда. Люди не обращались, потому что их не принимали», — написал @limomoh.

«Во время пандемии я обращался в NHS за квалифицированной медицинской помощью, которая мне была нужна. А ее не могли оказать не по вине NHS. После того как я дважды был в отделении экстренной помощи, я приблизился всего лишь к визиту консультанта. Мне становилось каждую неделю все хуже и хуже, мне пришлось обратиться в частную клинику. И не надо сваливать вину на нас», — рассказал @dr_ekealymorris.

«Моей сестре, специалисту по опорно-двигательным аппаратам в 2020 сказали, что ее навыки сейчас не требуются. Люди не держались подальше. NHS была сфокусирована на ковиде, отодвинув людей с другими заболеваниями на второй план. Новые заболевания или заболевания, требующие экстренной помощи, про них вообще забыли. Было ужасно!» — отметил @BryanKDornan.

В комментариях добавили, что всё, для чего открыта служба здравоохранения, это деньги и новое финансирование, которое впоследствии отберут консерваторы.

«NHS открыта для предложений. Давайте, выворачивайте карманы, новогодние скидки для того, кто предложит больше всех. Что это, доллары? Конечно, сэр, подойдут. Если вы можете расплатиться, то консерваторам все подойдет. Еще продаются места в палате общин за жалкие три миллиона фунтов», — отметил @timsmyff.