Заявление постпреда Китая при ООН Чжана Цзюнь, ответившего на обвинения со стороны Америки в том, что якобы в китайском Синьцзяне происходил «геноцид», о имеющемся за спиной США позорном списке нарушений прав человека в мире, который требует пристального внимания со стороны мирового сообщества, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 8 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

"Вот так нужно разговаривать с Соединёнными Штатами Америки — лидерами мирового терроризма!» — считает Сергей Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что китайский представитель не слукавил, утверждая, что Соединённые Штаты Америки замешаны в многочисленных нарушениях прав человека практически во всех уголках планеты.

Fmprc.gov.cn Чжан Цзюнь

«Китай в данном противостоянии с Америкой можно только поддержать, потому что американцы действительно строили своё государство на крови. Причём на такой большой крови, цифры которой до сих пор неизвестны», — написала Наталья Ц.

Некоторые комментаторы отмечают, что нет ничего удивительного, что американцы во внешней политике ведут себя как варвары, ведь сами Соединённые Штаты возникли буквально на крови коренного населения Североамериканского континента.

«Англосаксонские захватчики отравили одеялами с оспой коренное население американского континента и заняли их землю, на которой живут до сих пор! И сегодня, чтобы захватить новые земли, они продолжают совершать свои подлости! Для США главной целью является уничтожение России и Китая, потому что только Россия и Китай имеют силы и возможности, чтобы помешать США поработить весь мир!» — пишет Ирина П.

Часть людей считает, что правильнее постпреду Китая при ООН было бы указать на нарушения прав человека Украиной, которая является марионеткой в руках США.

«Да чего уж далеко ходить и такое былое вспоминать, если США являются соучастниками нацистского переворота в Киеве и виновны в убийстве детей в Донбассе? Какие уж там индейцы, иракцы и сирийцы, когда прямо под носом такие страшные вещи происходят?» — удивляется Александр С.

Mstyslav Chernov Протесты во время Евромайдана, 2014 год

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на взаимные обвинения в геноциде, США и Китай прекрасно торгуют между собой и даже не думают о разрыве отношений.

«Китайцы — хитрые. Несмотря на громкие заявления, товарооборот между Китаем и США в 2021 году значительно возрос, составив $180 млрд!» — отметил Вячеслав А.

Нашлись и те, кто убеждены, что политика — дело грязное. Поэтому не стоит искать чистоплюев в руководстве стран даже тогда, когда они обвиняют друг друга в самых страшных преступлениях против человечества, пишут граждане.

«А чем китайцы хуже руководства России, которое до сих пор торгует с американскими марионетками в Киеве? И это после геноцида русского населения, я замечу. За всеми этими заявлениями по поводу того, что кто-то кого-то там когда-то геноцидил, нет ничего человеческого. Просто крупные денежные игроки пытаются занять более выгодное место под солнцем, в ход идут скелеты в шкафу. Китаю глубоко наплевать как на индейцев, так и на самих американцев. Они считают прибыль. И прибыль им велит продолжать торговать с Соединёнными Штатами», — пишет Вячеслав А.

Напомним, 7 февраля постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь сделал заявление в ответ на обвинения со стороны Америки, мол, в китайском Синьцзяне происходил «геноцид», в котором указал на позорный список нарушений прав человека в мире со стороны США, требующий внимания мирового сообщества.