Обмен «замечаниями» между президентами России и Украины после переговоров обоих с президентом Франции Макроном оказался в центре внимания грузинских пользователей соцсетей. Так, Владимир Путин призвал Киев к соблюдению Минских соглашений и добавил фразу «нравится — не нравится, терпи, моя красавица». Зеленский же после встречи с президентом Франции ответил российскому коллеге на русском языке: «Украина действительно красавица». Новость об ответе Зеленского на наставления Путина перевела на грузинский язык и опубликовала телекомпания «Имеди», на странице которой в соцсети Facebook развернулась дискуссия.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Если бы на Земле существовала хоть капля закона, Путин сидел бы на скамье подсудимых Гаагского суда в ожидании пожизненного заключения. Но закона на Земле нет», — с сожалением заметил пользователь Д.Ч.

Официальное интернет-представительство президента России Переговоры Владимира Путина с Эммануэлем Макроном

«А принца он (Зеленский) не хочет, пошлем обратно», — усмехнулась М.З.

«Главное, чтобы не было войны!!!» — высказалась Л.К.

«А почему президент Украины Володимир, а президент России — Владимир? Объясните кто-нибудь», — поинтересовалась Л.Х.

Официальное интернет-представительство президента Украины Переговоры Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном

«Потому готовит Путин ей (Украине) объятия», — констатировала Н.Б.

«Да обоих (нецензурно)», — выругался С.И.

«Украина — марионетка Америки. Государство, которое не заслуживает существования!!! Позор тому народу, который избрал президента клоуном», — возмутился Г.Б.

«А мы, брат, кого выбрали нормального, скажи», — перевел тему на грузинскую реальность Н.Б.

«У Зеленского слезы на глазах», — иронично заметил М.Щ.

«Сильно настырничают они друг перед другом», — в тон предыдущему пользователю продолжил И.К.

«Они еще меня не видели», — так же иронично высказался Л.Д., имея в виду свои «внешние данные».

«Два шланга», — прокомментировала М.Л.

«В конце они останутся вместе», — предсказал Г.Г.

«Трагикомедия», — поддержал его Г.Д.

«Украина — прибежище криминалов националов, и это твоя заслуга, потому что ты такой же президент там, как я президент здесь. Поэтому гитару в руки и давай гуляй до упада, клоунович!» — обратился к Зеленскому Г.М.