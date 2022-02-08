Вакцинированные граждане Украины старше 60 лет в ближайшее время получат от государства смартфоны. Об этом 8 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщают украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Весной запускаем новую большую государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получают бесплатный, качественный, современный смартфон и льготный тариф. Это наша мечта, это реальность, путь к главной нашей цели — доступ интернета для всех граждан Украины», — сказал он.

Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая бабушка».

«Ну так и что? Обещать не значит жениться», — отреагировал nightwolf.

«Кому-то очень нужно электронное голосование», — добавил I.

«Допустим, смартфон это хорошо. Но кто будет учить бабушек и дедушек с сенсором работать?» — задумалась Kristina.

«Очень хитрый план, потом ещё запустят электронную систему голосования, а физическое голосование постараются ограничить или вообще сделать невозможным. А уж в электронных системах накалякать нужный результат — проще простого», — написал Serega.

Дарья Драй ИА REGNUM Смартфон

«Он и во время избирательной кампании много чего обещал…» — отметил «Юлий Цезарь».

«Раньше была гречка, сегодня — смартфон. Прогресс!!!» — с сарказмом добавила Ольга Г.

«Теперь каждый пенсионер до сыта может погрызть смартфон на завтрак, обед и ужин», — отреагировал также не без сарказма «Аск».

"Ну конечно, по смартфону каждому пожилому человеку в стране это прекрасно, тут без вариантов», — пишет Go-go-go.

«Агония власти. Они сейчас хоть по яхте каждому будут обещать, лишь бы продержаться у корыта как можно дольше», — прокомментировал один из участников обсуждения.

«Массовое очковтирательство, которое длится восемь лет», — добавил Дмитрий.

«Представляю, сколько на этом проекте… [украдут]», — задумался Max L.

«Пакеты с гречкой и макаронами переходят на новый уровень», — отреагировал Владимир, подразумевая подкуп электората.

«Я сама своим родителям купила телефоны… Дайте им медицину и пенсии. С доступом к интернету мы и сами разберемся», — написала Катерина Т.

«А чем это отличается от знаменитых продуктовых наборов на выборах, неоднократно заклейменных как подкуп избирателей?» — задался вопросом L. Maks.

«Сначала у нас не было в бюджете денег на дополнительные 500 грн за бустерную вакцинацию. Теперь у нас хотят раздавать смартфоны? Или это как миллионом деревьев?» — спросил Анатолий.

«Да какая разница, сколько уйдёт на смартфоны? Пацаны ещё столько урвать смогут, если на второй срок останутся. О чем вы? Никто там не думает такими категориями… Просто давайте объективно. В стране, которой газ купить не на что, расходы на смартфоны не должны быть в приоритете», — добавила Алена.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«А невакцинированные пенсионеры не люди? Второй сорт?..» — недоумевает Alina.

«И пойдут пенсионеры продавать смартфоны, чтоб коммуналку оплатить. Новый слоган: «Продай смартфон — заплати за коммуналку». Собаки уже закончились», — отреагировал один из комментирующих.

«Каждому уколотому по Зелефону!!!» — иронизирует Андрей.

«Смартфон с большой зелёной кнопкой для голосования», — шутит Лилия.

«Президент Владимир Зеленский анонсировал новую государственную программу, в рамках которой все вакцинированные украинцы старше 60 лет могут получить бесплатный смартфон и льготный доступ к интернету. Потом останется сделать выборы в смартфоне и Владимир Александрович с нами надолго. Хорошая задумка, но есть проблема — не успеют. Хотя частично поюзать идею, наверное, смогут — типа электронных опросов по важным для ОП темам, которые заменят реальный референдум», — подытожил в своем телеграм-канале «The Панда» украинский журналист Вячеслав Чечило.

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