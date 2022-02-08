В Южной Корее обсудили исследование на тему целей возможного теракта.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По сообщениям южнокорейских СМИ, профессор из университета Донгук Чо Юн О вместе со своими студентами оценила риск террористической атаки в 16 зонах центральной площади Сеула.

Согласно результатам исследования, основной целью возможной террористической атаки может стать станция Кванхвамун на пятой линии метро.

Известно, что станция набрала 41 балл из 45 возможных с точки зрения уязвимости и подверженности террористическим атакам. За ней следует площадь Кванхвамун, где расположены статуи короля Седжона и адмирала Ли Сун Сина (40,5 балла), Национальный музей современной истории (30,5 балла), посольство США (29,5 балла), посольство Японии (29 баллов), комплекс правительственных зданий в Сеуле (26 баллов).

hojusaram Южнокорейская полиция

Площадь Кванхвамун является достопримечательностью столицы Южной Кореи. На площади расположен правительственный комплекс Сеула, посольство США, дворец Кёнбок и многие другие известные культурные, медийные и финансовые учреждения.

«А вы не думали, что это исследование может породить панику?» — интересуется kl53***.

«Не говорите глупостей!» — призывает bjy5***.

«Это центр Сеула, так что вполне логичное предположение», — пишет feja***.

«С какой целью проводилось это исследование? Чтобы кому-то было проще организовать теракт?» — недоумевает kkh9***.

«Мне вот любопытно, кто спонсировал это исследование?» — спрашивает seon***.

«А мне всегда казалось, что целью номер один является Голубой дом», — отмечает myor***.

Humorahead01 Голубой дом. Сеул

«Вы хотите побыть в шкуре Билла Гейтса? Я имею в виду то, что написано в статье, в конце концов станет реальным» — вопрошает kisa***.

«Не нужно готовиться к такому заранее», — предлагает kaho***.

«Мне кажется, вероятность теракта снизится вдвое, если правительство вышлет из страны представителей ислама», — предполагает begi***.

«Кому-то пандемии коронавируса оказалось мало, теперь решили поиграть с террористами?» — недоумевает kisa***.

«Вы делаете безумные вещи! Вы же понимаете, что этой статьей подталкиваете людей к терроризму?!» — вопрошает bjgk***.

«Если продолжите принимать беженцев, то так и будет», — предполагает goda***.