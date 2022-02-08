Многие слышали о том, что Россия и Китай разработали гиперзвуковое оружие будущего, которое способно нести ядерное оружие, быстрее летящей пули, мощнее баллистической ракеты и может уклоняться от наземных радаров противоракетной обороны США. Однако из-за огромных нагрузок, сопряженных со скоростями, в пять раз превышающими скорость звука, риск того или иного сбоя становится еще выше: гиперзвуковым ракетам, возможно, придется проходить через зоны турбулентности и выдерживать температуры до 4 тыс. градусов. При этом они будут терять энергию на выполнение маневров во время полета.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

Из-за этого у них может быть очень небольшой запас прочности: повредить корпус ракеты может даже простая частица воздуха. По мнению экспертов, благодаря этим сложностям у министерства обороны США появляется больше шансов сбить супероружие Пекина и Москвы, которое опережает арсенал Пентагона, при минимальных затратах, пишет Джек Детч в статье, вышедшей 7 февраля в Foreign Policy.

К такому выводу пришли авторы нового отчета вашингтонского аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Эксперты призывают администрацию американского президента Джо Байдена развернуть новую систему широкомасштабной защиты, в которой используются новые способы подавления, в том числе поражающие металлические частицы, выбрасываемые с самолетов в направлении гиперзвуковой ракеты, или микроволновые лучи, испускаемые с крылатых ракет или беспилотников для уничтожения электронной начинки такого оружия.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«В отсутствие серьезных смягчающих мер нарушение поля гиперзвукового потока может привести к постепенному ухудшению характеристик или срыву миссии, если не к полному катастрофическому провалу», — написали эксперты по противоракетной обороне Том Карако и Масао Дальгрен в отчете, опубликованном 7 февраля.

«Электрические, оптические, тепловые или электромагнитные помехи от систем направленной энергии могут создать неприемлемые нагрузки для конструкции гиперзвукового оружия», — добавили они.

По словам экспертов, такие временные решения могут осложнить России и Китаю задачу создания гиперзвуковых систем. Из-за уязвимости оружия во время полета использовать такое оружие эффективно становится сложнее, а также против него можно использовать больший набор средств защиты.

«Необходимость преодоления такой неопределенности может вынудить противников использовать более консервативные, менее боеспособные конструкции оружия», — пишут Карако и Дальгрен.

В то время как авторы доклада настроены скептически по отношению к применению дорогостоящих лазеров в качестве механизма защиты, наиболее значительной проблемой в плане защиты от гиперзвукового оружия для России и Китая может стать микроволновое оружие. Мощное излучение может проникать через антенны, разрушая сложные радиолокационные и навигационные системы на борту, тем самым нарушая траекторию полета. Карако и Дальгрен также выступают за то, чтобы Пентагон творчески подошёл к использованию взрывающихся осколков или средств электромагнитного подавления для того, чтобы лишить Москву и Пекин имеющегося преимущества.

Afcent.af.mil Радиолокатор армии США

И кажется, Пентагон их услышал: в то время как министерство обороны погрязло в обзорах военных арсеналов ядерной и противоракетной обороны, которые должны быть обнародованы в ближайшие недели, есть признаки того, что руководство Пентагона начинает подходить творчески к уничтожению гиперзвукового оружия, в разработке которого как Китай, так и Россия опередили США.

Администрация Байдена признала отставание США. Однако хотя Вашингтон начал думать о разработке гиперзвукового оружия еще при администрации Джорджа Буша-младшего, финансы этой сфере не выделялись в должном объеме в течение следующих двух десятилетий, пока США вели войны в Ираке и Афганистане.

Хайди Шью, высокопоставленный представитель Пентагона по исследованиям и разработкам, заявила в декабре 2021 года, что она подготовила список асимметричных контрмер для поражения оружия и планирует проинформировать министра обороны Ллойда Остина о плане действий.

«Да, мы отстаем, — сказала она. — Но моя работа заключалась в поиске асимметричных способов противодействия гиперзвуку».

Шью отметила, что Пентагон также активно изучает наработки научных отделов ведомства для передачи его военным.

Но в отчете CSIS подчеркивается, что вряд ли одно из предложенных асимметричных решений станет панацеей, поэтому их нужно усилить системой радаров противоракетной обороны и промышленной базой. В то время как Пентагон может обнаружить запуск гиперзвукового оружия с помощью наземных радаров, ведомство не может отслеживать ракеты, поскольку они летят ниже горизонта наблюдения систем обнаружения.

Цитата из видео Минобороны России Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море

Первой программу создания противоракетной обороны космического базирования предложила администрация президента Дональда Трампа в 2019 году, однако Пентагон лишь сейчас начал совместную работу с корпорациями L3Harris Technologies и Northrop Grumman по устранению этого отставания.

Есть также проблема поражения гиперзвукового оружия до того, как оно оторвется от планирующего аппарата, благодаря которому оружие запускается в космос. Агентство противоракетной обороны США в настоящее время планирует разработать ограниченную защиту для перехвата гиперзвуковых средств до удара, а также долгосрочные усилия по уничтожению оружия до того, как оно отделится от планеров.

«Разработка и развертывание такой защиты будет сложной задачей, но не невозможной, — говорится в отчете CSIS. — Гиперзвуковые ракеты можно остановить».