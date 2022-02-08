После повышения стоимости электроэнергии на 127% граждане, получив огромные счета на оплату, выступили с протестами против правительства. Тысячи людей в Мардине, Диярбакыре и Измире вышли на улицы, возмущаясь в связи с большими суммами в счетах за электроэнергию, и призвали правительство уйти в отставку. На площади Свободы в районе Кызылтепе в Мардине собралась толпа людей, держащих в руках иностранную валюту и счета за электроэнергию. Восставшие против повышения стоимости электроэнергии граждане сожгли счета-фактуры. Граждане выкрикивали лозунги: «Тайипа в отставку!», «правительство в отставку!», «Дедаш (прим. акционерное общество по распределению электроэнергии Диджле) в отставку!». Представители Платформы труда и демократии, собравшиеся в парке Карайоллары в районе Артуклу в Мардине, протестовали против повышения цен на электроэнергию, развернув плакаты с надписью: «Отмените непомерное повышение цен на электроэнергию». Серфираз Куртай, представитель Палаты инженеров-электриков Мардина, от имени платформы высказался следующим образом: «Заявление о том, что примененная тарификация была проведена в целях защиты малоимущих людей, является не чем иным, как издевательством над нами. Посредством этого защищены не малообеспеченные семьи и не граждане со средним достатком. Посредством этого защищены только лишь приватизированные электрораспределительные компании».

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Повышение цен на электроэнергию продолжает оставаться одной из главных тем обсуждения в социальных сетях.

Депутат от РНП Мехмет Гюзельмансур публикует следующий комментарий:

@mguzelmansurchp: Те, кто говорит, что нельзя экономить на репутации, ждут экономии от граждан. Люди даже не включают свет из-за таких цен на электричество. Укутываются в одеяла, чтобы согреться, не могут позволить себе отопление. Все очень дорого. Все вместе мы выведем нашу страну из тьмы.

Колумнист газеты Gerçek Gündem публикует следующий комментарий:

@aydin_kelesoglu:Аномальное повышение цен на электричество, очереди за хлебом, гиперинфляция, высокий обменный курс, дефицит бюджета, непогашаемый внутренний и внешний долг, необразованность, безработица, бедность, режим единоличного правления, отчаяние, взяточничество, коррупция, нет электричества, нет газа, нет денег… Господа, Турция развалилась, а вы и не в курсе.

Информационное агентство «Месопотамия» опубликовало следующий твит, прикрепив видео с улиц различных городов:

@Maturkce:Тысячи горожан протестуют против повышения цен на электроэнергию в районе Кызылтепе в Мардине.

@Maturkce: Жители района Сильван в Диярбакыре устроили шествие к зданию городской администрации в знак протеста против повышения цен на электроэнергию.

Региональное информационное агентство Nupel Haber публикует следующее сообщение:

@nupelonline: Из-за повышения цен на электричество люди вышли на улицы Диярбакыра и Мардина, вмешалась полиция. Десятки тысяч людей вышли на улицы в знак протеста против повышения цен в районе Кызылтепе в Мардине. Полиция оказала сопротивление толпе, применив слезоточивый газ и водометы.

(сс) Volker Höhfeld Мардин

Преподаватель университета Айше Айдогду публикует следующий комментарий:

@ay_moon_ay:Выпало около 30 сантиметров снега. В Ыспарте уже 3 дня как отключено электричество, нет природного газа. Два жителя умерли от холода. Но жители Ыспарты молчат. Просто удивительно! Значит, люди довольны своим положением.

Пользователь по имени Тахсин Чиль публикует следующий комментарий в поддержку этого сообщения:

@TahsinCill:В Ыспарте уже 4 дня отключено электричество, отключили воду, улицы перекрыты для движения транспорта. Больше всего меня удивляет то, что в Facebook отреагировало не более 3−5 человек из примерно тысячи моих друзей. Остальные безмолвствуют, ни реакции, ни возражения… они заслуживают такого правительства.

Пользователь с ником Füsun Bay Canbay публикует твиты с видеозаписями из туристического города Бодрум:

@FusunBay:Мы в Бодруме протестуем против повышения цен на электроэнергию…

Пользователь с ником Aysed также публикует фотографии в поддержку предыдущего сообщения:

@ayseduzka:В Бодруме перед зданием городской администрации прошла успешная акция протеста против повышения цен электричество.

(сс) sailko Муниципалитет Бодрума

Заместитель председателя РНП, депутат от Балыкесира Ахмет Акын публикует следующий комментарий:

@ahmetakin: Наши мелкие торговцы загибаются в связи с самым большим за всю историю республики повышением цен, счета выросли более чем в два раза. Счета за электричество стали больше, чем арендная плата. Полученные счета-фактуры являются доказательством того, что ПСР, делая вид, что сделала скидку, на самом деле не сделала никаких скидок, а, наоборот, произвела непомерное повышение счетов за электричество.