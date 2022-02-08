На Украине осуществлены предварительные шаги по реализации проекта космодрома с морским базированием. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 7 февраля заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью изданию «Общественное. Новости».

Цитата из к∕ф «Путешествие на Луну». Реж. Жорж Мельес. 1902. Франция Покорители космоса

Тафтай отметил, что указанная инициатива должна быть реализована в течение ближайших пяти лет.

«Это значит, что в пределах этих пяти лет… все это должно быть реализовано в металле и будет работать как комплекс», — сказал он, добавив, что строительство космодрома обойдется приблизительно в $172 млн (4,8 млрд гривен), и при этом планируется использовать украинские технологические потенциалы и инфраструктуру.

Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице издания «СтранаUA», а также на страницах депутата Рады Вадима Рабиновича и информационного агентства «Первый независимый». Многие участники обсуждения указали на то, что это заявление имеет мало общего с реальностью.

«Так, а не плавучий уже, я так понял, построили? Да и в Канаде ещё один близок к завершению. Таких темпов строительства космодромов история ещё не знала! Кстати, а как там недавно запущенныйспутник поживает?» — задался вопросом Олег Валентинович.

«Гиперлуп уже построили. Теперь космос осваивать будем. Ну, а что? Космодром строить легче, проще и дешевле, чем Подольско-Воскресенский мост [в Киеве]…» — с сарказмом отметил Дмитрий Г.

«Всё. Дальше только море выкопаем на Луне», — смеется Александр Н.

«Старый плавучий чемодан получится», — иронизирует Tchuka Chukovskaya.

«Будет космический распил», — добавил Michael V.

(сс) Государственное космическое агентство Украины Государственное космическое агентство Украины

«Космонавты. Спутник и тот не смогли довести до ума. Вбухали деньги, а он дажена связь не вышел», — пишет «Зёма Земелевич Миллионов».

«Ну, наконец-то! Все есть, а вот плавучего космодрома очень не хватает!» — пошутила Ольга З.

«Действительно, чего мелочиться? Миллионами тянуть из бюджета. Даешь миллиарды!» — с сарказмом добавил Василь Р.

«Спутник улетел в неизвестном направлении. Космодром — уплывет», — отреагировал Валентин Х.

«Злые языки клевещут, что спутник клубнику в Польше собирает. А космодром будет на китов охотиться», — с юмором ответил Валентину Х. Александр Х.

«Нищету уже побороли, стало быть, есть куда теперь деньги тратить…» — пошутил Владимир Ш.

«Вот в чем им не откажешь, так как они умеют из ничего деньги украсть. То стену «построят», то спутник запустят, теперь вот космодром плавучий. Гениально… Не то что Россия со своим Крымским мостом, которого «нет», — не без сарказма отметил Виктор К.

«Вроде не 1 апреля, чтобы так шутить», — смеется Анна Х.

«Резиновый [космодром]???» — шутит Олег Германович Л.

«Это до того, как высадим миллиард деревьев, или после?» — иронизирует Томила Б.

((сс) Государственное космическое агентство Украины Владимир Тафтай

«Это список пожеланий «агрессору»? Если Россия «нападет», то уже строить должна будет она. Надо как-то определиться, либо Россия нападет, либо космодромы строить…» — добавил Вадим К.

«Если вы построите его раньше, чем мосты в Запорожье, то це буде перемога (это будет победа — М. Р.), но для начала бы заводы восстановить», — отметил Семен Г.

«Что, больше не на чем бюджет пилить? Какой космодром?» — подытожил Дмитрий К.

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