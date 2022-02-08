Министр культуры Азербайджана Анар Керимов во время своего визита в Гянджу сообщил местным СМИ, что Баку хочет вернуть Гянджинские ворота из Грузии. По его словам, этот вопрос «был в повестке прошлогоднего визита в Грузию, и мы обсудили этот вопрос с соответствующими государственными структурами». Но переговоры проходят нелегко. МИД Грузии заявил, что «вопроса Гянджинских ворот нет в двусторонней повестке дня между Грузией и Азербайджаном», и, «соответственно, вопрос не отражен в протоколе Межправительственной экономической комиссии между Грузией и Азербайджаном».

Kober. wikipedia.org Ворота Гянджи

Согласно сохранившимся историческим источникам, царь Грузии Деметре I (1125−1156) захватил в 1139 году город Гянджу, и ворота были взяты в качестве трофея, а после переданы в дар монастырю Гелати. Часть ворот с грузинской надписью до сих пор сохранилась в Гелати. Они были изготовлены из чугуна, украшены чеканным орнаментом и узорами с внешней стороны и считаются средневековым произведением искусства. Но главная интрига в другом. В грузинской истории с царем Деметре связан так называемый золотой век государства. От своего отца Давида Агмашенебели он получил в наследство могущественное государство, простиравшееся от Черного моря до Каспийского. Тогда еще не существовало единого государства турок-сельджуков, хотя у южных границ Грузии образовалось несколько мусульманских владений. Гянджа тогда, как и пространство между реками Кура и Аракс, находилась под властью суннитов, курдской династии Шеддадидов. В награду за службу сельджукам они, помимо Гянджи, получили города Ани и Тбилиси, участвовали также в нескольких войнах против византийской армии. Но когда гянджинский эмир, находившийся в вассальной зависимости от Грузии, встал на путь неповиновения грузинам, город был взят последними, и в знак победы царь снял городские ворота и пожертвовал их Гелатскому монастырю.

Таким образом, Гянджинские ворота являются своеобразным историческим символом. С одной стороны, величия Грузинского царства эпохи царя Деметре, с другой, знаком правления до эпохи сульджуков частью территории современного Азербайджана представителями курдских династий. Сегодня одна половина этих ворот прикреплена к стене напротив могилы царя Давида IV во дворе Гелатского монастыря. На сохранившейся половине ворот имеются надписи на арабском языке, написанные куфийским почерком: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного! Наш великий Повелитель и Правитель Сеид Савур ибн Аль-Фазл — да сделает Аллах его правление долгим — приказал нам построить эти ворота с благословления Гази Абуль Фарадж Мухаммед ибн Абдуллы — дай Аллах и ему удачи. Работа кузнеца Ибрагима ибн Осман Энгавейха. Пятый, пятидесятый, четырехсотый год хиджры» (1063 год)». Однако в современной азербайджанской историографии вопрос проживания курдов на территории Азербайджана почему-то выносится за скобки античных времен и раннего Средневековья, а отсчет появления курдского, да и армянского меньшинства начинается лишь с рубежа XVII—XVIII веков, в период правления в Персии династии Сефевидов.

(сс) Surprizi Фрагменты ворот Гянджи

Поэтому стремление Баку вернуть на историческую родину Гянджинские ворота, а вместе с ними и подзабытые страницы национальной истории, можно только приветствовать, так как это раскрывает средневековую геополитическую палитру региона. В этой связи английский востоковед Роберт Томсон из Оксфордского университета пишет, что наряду с иранскими традициями на правящую здесь феодальную династию курдского происхождения Шеддадидов значительное культурное влияние оказало армянское окружение и армянские родственные связи. Шеддадидам приходилось маневрировать между дейлемитами Азербайджана (исторический регион, главным образом расположенный на юге Аракса) и христианами — армянами и грузинами. Гянджийское эмирство Шеддадидов просуществовало почти до конца XI века. После завоевания в 1064 году сельджуками Закавказья Шеддадиды стали их вассалами, и в 1072 году они получили (по другим данным, купили) в вассальное владение территорию бывшего Анийского царства армянских Багратидов, образовав Анийский эмират. Историк Эндрю Пикок отмечает, что Шеддадиды «стремились к более знатному происхождению, чем курдские соплеменники».

Некоторые члены семьи Шеддадидов, такие как Манучихр, Ануширван, Гударз и Ардашир, были названы в честь сасанидских шаханшахов доисламского Ирана, и династия даже претендовала на происхождение от Сасанидов. Идея утверждения связей с доисламским иранским прошлым, поскольку они «стремились узаконить себя как наследники доисламских иранских традиций», была чертой, которую Шеддадиды разделяли со многими другими современными династиями. В 1796 году Гянджа была осаждена войском Ибрагим-хана и его родственником Омар-ханом аварским. В осаде также участвовали и войска грузинского царя Ираклия II. Общее число осаждавших доходило до 150 тысяч воинов. В итоге правитель Гянджи Джавад-хан перешел в вассальную зависимость к царю Ираклию II и обращался к нему с просьбой вернуть Гянджинские ворота, но всякий раз получал отказ. Уже в наше время в Азербайджане было принято решение сделать точную копию ворот, которая была установлена у въезда в город в 2007 году при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева. Однако в 2011 году новый мэр Гянджи принимает решение снести ворота и поставить их на трассе Баку — Гянджа. Каркас установили на новом месте, а вот сами металлические ворота отвезли и бросили во дворе коммунхоза, где они провалялись несколько лет. Причины такой акции остаются неизвестными. Некоторые эксперты полагают, что появились проблемы с доказательствами азербайджанского авторства экспоната.

President.az Монументальный комплекс Гянджинские крепостные ворота, построенный по обеим сторонам магистральной дороги Гянджа-Баку

Что же касается Грузии, то она ни разу не позволила вывезти ворота на выставку в Гянджу, тем более произвести какой-то обмен. Ни светская власть, ни Грузинский патриархат не дали разрешения на возвращение ворот. И еще. С Гянджинским ханством покончил русский генерал грузинского происхождения Павел Цицианов. Он пишет из Тифлиса письмо гянджинскому Джавад-хану, в котором просит отчета о его деятельности, требует в знак преданности и уверенности послать в Тбилиси одного из своих сыновей. Джавад-хан отказывается выполнить требование. В 1803 году Цицианов осадил город, ссылаясь на то, что в эпоху царицы Тамары Гянджа принадлежала Грузинскому царству, правопреемником которого является Российская империя. 15 января 1804 года Гянджа пала. Наградные рубли российские военные пожертвовали на строительство колокольни Сионского собора. В 1813 году Иран официально отказался от прав на Гянджу. Город и окрестности вошли в Елизаветпольский уезд Тифлисской губернии. Так что за каждым грузино-азербайджанским историческим экспонатом интересная и драматичная судьба, расставаться с которой по разным причинам никто пока не желает.