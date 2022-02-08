Новость, опубликованная оппозиционным властям Грузии каналом «Мтавари архи» (в Грузии его называют еще «Главканалом»), взбудоражила пользователей соцсетей в понедельник, 7 февраля. «Главканал» сообщил, что Кремль рассматривает кандидатуру Кахи Каладзе как лидера «новой» партии под названием «Русская Грузия», и «раскрыл» своим зрителям детали «нового плана оккупации Грузии Россией».

Tbilisi.gov.ge Каха Каладзе

На странице «Сакартвело», которая поделилась этой новостью «Главканала» в соцсети Facebook, развернулась дискуссия. Одни пользователи называли сообщение «бредом» и очередной ложью, другие возмущались «продажностью» Кахи Каладзе.

«И что они только не выдумают», — возмутилась Л.Ц.

«Сказка. Каладзе — и лидер», — усмехнулся М.М.

«Бред», — констатировала Н.К.

«Настоящий сатана, его семью (далее нецензурно)», — выразился о Каладзе Э.М.

«У нас есть много еще больших чертей и пророссийских…» — возразила ему Т.Б.

«И Россию… и Главканал… и Путина… и всех, кто выдумывает все это…» — пересыпая комментарий бранью, высказался Г.Х.

«…А лидером Осетинской Грузии — Михаила Саакова?» — усмехнулся Е.В.

«Подожди, а Бидзина и Гарибашвили не являются российскими агентами? А Каладзе в Милане во время игры завербовали?» — вставил свои вопросы Д.Н.

Tbilisi.gov.ge Каха Каладзе

«А я и не сомневаюсь… Он и не на такое способен. В одной игре два гола в свои ворота забил», — напомнила защитникам Каладзе его грехи И.Г.

«А что, Каладзе продал территории? Я не защищаю Каладзе, но язык без костей, и что хотят, то и говорят. Но от фактов же никуда не убежишь? Объясните, как продал территории вначале воспитатель Миши Эдик (Шеварднадзе), а потом и сам Миша? Если кто и агент Путина, то это прежде всего Миша, а потом все остальные. Совсем обалдели эти люди. Иногда кажется, что это страна одних дебилов», — возмутился И.Т.Е.

«Ошиблись, лидером «Русской Грузии» — Миху…» — цинично заметил Е.Д.

«И что вы бредите, только ложную информацию распространяете. Другого дела у вас нет?» — обратилась к «Главканалу» К.Н.

«Откуда взяли «Русскую Грузию», вы (далее нецензурно)? Американская Грузия вам нравится? Механизм промывания мозгов успешно работает. До каких пор будете колонией Америки, вы??? Россия скоро войдет в Грузию и поставит точку на всем. Америка в Грузии должна закончиться», — высказался Б.Г.