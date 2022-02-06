Госование за талисман «Новогодней столицы России» в Новосибирске завершено за день до официального финиша. Страсти же вокруг результатов продолжают разгораться. По итогам опроса победил орангутан Бату, на что, как считают новосибирцы, никак не рассчитывала власть, а сами горожане назвали это смешным. К обсуждению присоединились даже известные блогеры.

Einat Maor Орангутаны

Телеграм-канал «Горводоканал» считает, что победа Бату станет серьёзным медийным и даже политическим скандалом.

«Голосование по выбору новогоднего талисмана Новосибирска завершилось для муниципалитета наихудшим сценарием из всех возможных. О превращении шуточного опроса в политический скандал уже написали десятки федеральных СМИ, а кто не успел, обязательно напишет завтра. И главный вопрос, нависший над мэрией — кому теперь за все это ответить? Первой кандидатурой выглядит Анна Терешкова, непродуманный проект которой снова подставил под огонь критики из Москвы и Анатолия Локтя, и весь Новосибирск в целом», — пишет телеграм-канал Сибиряк.

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов считает, что на самом деле проблема не в том, что многие проголосовали за орангутана, а в том, кто проголосовал.

«То есть вопрос в технологическом решении, используемом на сайте мэрии. А оно, прямо скажем, далеко от совершенства. Вот, пишут, блогер Варламов призвал…, а простите, Варламов какое отношение имеет к Новосибирску? И с какого такого перепугу его многочисленные подписчики из разных регионов России и не только идут голосовать за широкощёкого кандидата?» — написал Антонов на своей странице в социальной сети Facebook.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Центральный вход в Новосибирский зоопарк

По его мнению, первая проблема системы — это отсутствие географической привязки. Голосовать должны исключительно жители Новосибирска. Вторая проблема, по его словам, заключается в том, что система легко взламывается путём подмены IP адреса.

«Что бы там ни заявляли в мэрии, произошла полная и безоговорочная победа орангутана. За три недели он стал настоящим народным символом Новосибирска. И останется с городом навсегда», — заявил идеолог «Монстрации» (первомайского шествия с абсурдными плакатами и лозунгами — прим. ИА REGNUM) Артём Лоскутов на своей странице в Facebook.

При этом в самом Новосибирском зоопарке уже заявили, что когда обращались в мэрию с предложением выбрать талисман «Новогодней столицы России», то не предполагали, что животные станут «участниками фарса, который организовали люди».

«Опрос используется в целях, далёких от выбора символа праздничного Новосибирска — ряд блогеров, депутатов, журналистов (в том числе не имеющих никакого отношения к нашему городу) призвали свои аудитории придать опросу за талисман политическую окраску. Негативный характер происходящего к финалу не вызывает сомнений. Новосибирский зоопарк не заинтересован в таком внимании к нашим питомцам, нам не по душе создание оскорбительных мемов, поэтому мы просим остановить опрос и не учитывать его результаты», — говорится в официальном сообщении зоопарка.

В зверинце заявили, что направили официальное письмо заместителю мэра — начальнику департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анне Терешковой и получили поддержку.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мэрия Новосибирска

Напомним, что на муниципальном портале Новосибирска 13 января 2022 года стартовало открытое голосование по выбору новогоднего талисмана для Новосибирска. Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило предложил выбрать талисманом одно из пяти животных. Опрос должен был завершиться 7 февраля, но был остановлен 6 февраля. По его итогам первое место с результатом 39,39% занял орангутан Бату, второе — снежный барс Саян (37,19%), третье — белый медвежонок Шилка (11,94%), четвёртое — манул Айша (8,53%), пятое — амурский тигр Макс (2,95%).

В мэрии Новосибирска уже отреагировали. На пресс-конференции 7 февраля вице-мэр Анна Терешкова сообщила, что результаты голосования будут аннулированы и пройдут новые выборы. При этом она уточнила, что зоопарк попросил больше не использовать животных и сейчас власти думают, как проводить опрос.