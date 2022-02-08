Уже четыре года покупатели квартир в ЖК «Лайково» в Одинцово не могут стать счастливыми новосёлами — их дома не достроены в срок, а сами они вынуждены жить где придётся: кто на даче, кто по съёмным квартирам. При этом у многих ипотеки, выданные на покупку квартир, которых всё ещё нет. Один из дольщиков — офицер запаса, бывший глава союза советских офицеров Крыма Сергей Никулин в своём видеообращении попросил помощи у Генпрокуратуры России. Подробнее о проблемном объекте — в материале ИА REGNUM.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

Дольщики подают сигнал SOS

В видеообращении Сергей Никулин, который, вернувшись в родное Одинцово из Крыма, уже четвертый год вынужден жить на даче, выражает опасения, что в апреле 2022 года, дольщики своих квартир так и не увидят.

«Мой дом в «Лайково» никак не достроят. Атомный ледокол строят два года, полярный город — три. Стройка в «Лайково» тянется четвертый год при полном бюджетном финансировании», — говорит Никулин.

Под видеообращением за несколько дней набралась почти сотня комментариев, большинство из которых от таких же пострадавших дольщиков:

«Я тоже дольщица ЖК Лайково с 2017 года и я полностью поддерживаю Сергея, просто смотришь на стройку, которая совсем не двигается, и понимаешь, что нас обманули дважды», «Полностью согласны, наш сын с беременной женой ждёт свою квартиру в Лайково с 2017 года, все эти годы платит ипотеку и живет на съемном жилье», «Из-за того, что дома в ЖК ЛАЙКОВО не строятся, у меня больше нет возможности платить за ипотеку и за квартиру съемную, банк отбирает квартиру. А я вдова с 4-мя детьми. Трое из них совсем малыши. Годик, 3 и 4. Будьте людьми, отдайте наши квартиры. Даже плакать больше нет сил», «Я являюсь дольщиком ЖК «Лайково», дома номер 18. Живу на съёмной квартире. В договоре ДДУ указано, что объект сдадут 11.04.2022 года. По всем видимым причинам, это не возможно! Стройки практически нет. Требуем завершения строительства наших квадратных метров! Хватит издеваться над людьми!», «Лучше бы губернатор ничего не обещал, чем каждый раз обещает и каждый раз это оказывается неправдой! Обещает ведь публично по федеральным каналам! Кто ж ему теперь верить будет?», «Веры больше нет губернатору Воробьеву. На камеру обещал сдать дома в Лайсково в апреле 2022 г. Поехал бы и посмотрел, что там творится».

Видеообращение Сергея Никулина

Об объекте

ЖК «Лайково» вблизи одноимённого села Одинцовского городского округа Московской области на старте строительства называли городом-событием. Первым застройщиком были компании из структур холдинга СУ-155, которые были обанкрочены. Потом на площадку зашли фирмы из «Урбан групп», которые также были признаны банкротами в 2018 году.

По данным с сайта фонда развития территорий, на сегодня ЖК представляет собой 12 домов общей площадью 252 445 кв. м. В них 3783 квартиры, из которых 1758 включены в реестр. Количество обманутых дольщиков оценивается в 2 тыс. человек, то есть 2 тысячи семей уже много лет ждут своё жильё.

Застройщиком ЖК на сегодня (после череды банкротств коммерческих компаний) числится бывший фонд защиты прав дольщиков, ныне фонд развития территорий. Генподрядчиком фигурирует АО «Политехстрой» (ИНН: 7 714 831 966). В ЕГРЮЛ данная компания зарегистрирована в 2011 году. Директор — Алексей Горохов. На сайте компании уточняется, что ЖК «Лайково» — это «первый город бизнес-класса в классическом стиле в Подмосковье» и он включает 62 многоквартирных корпуса разной этажности и 11 таунхаусов. В ЖК должно было быть пять микрорайонов.

«После банкротства ГК Urban Group, застройщика ЖК «Лайково», права на возведение жилых домов были переданы в «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства». Компания АО «Политехстрой» выполняет функцию генерального подрядчика по достройке комплекса. Строительство возобновилось в 2019 году», — уточняется на сайте, но срок завершения работ не указан.

Mosreg.ru Один из объектов ЖК «Лайково» в Одинцове

Помимо этого, 21 февраля 2022 года арбитраж Подмосковья рассмотрит иск Главгосстройнадзора Московской области к АО «Политехстрой» о привлечении к административной ответственности на основании ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора»).

Осенью 2021 года «Политехстрой» уже привлекали к административной ответственности после проверки «на объекте капитального строительства «Жилой комплекс по адресу: Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, с. Лайково». Как следует из решения суда от октября 2021 года, в ходе проверки были выявлены нарушения градостроительного законодательства.

О сроках

Если ориентироваться на данные федерального фонда, то достроить объект планировали в марте 2022 года.

Ещё по одним данным, выдача ключей по большинству домов ЖК была намечена на середину апреля 2022 года, но при этом, судя по отчётам, некоторые дома вряд ли будут сданы к этому сроку. Хотя еще в марте 2021 года губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что «12 домов мы должны сдать весной следующего года», то есть весной 2022 года.

Mosreg.ru Губернатор Московской области Андрей Воробьев на объектах ЖК «Лайково» в Одинцове

Если смотреть в «дорожную карту» по восстановлению прав дольщиков в многоквартирных домах ГК «Урбан групп», то ввод в эксплуатацию многоквартирных домов и объектов инфраструктуры намечен на февраль 2019 года — декабрь 2022 года. И дольщики в своих комментариях также говорят, что получили «дорожную карту» с датой — декабрь 2022 года.

Так когда же дольщики «Лайково» смогут переехать со съёмных квартир и дач и вздохнуть спокойно?