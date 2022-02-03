Администрация президента США Джо Байдена отменила часть санкций, связанных с гражданской ядерной деятельностью Ирана, пытаясь наладить со страной отношения для возобновления ядерной сделки 2015 года.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подписал приказ, позволяющий иностранным компаниям и странам участвовать в гражданских ядерных проектах в Иране при этом не подвергаясь санкциям США.

U.S State Department Энтони Блинкен

Газета Wall Street Journal сообщает, что данный шаг должен способствовать превращению иранского тяжеловодного реактора в городеАрак в менее опасный легководный реактор. Также это должно повлиять на экспорт обогащенного урана и тяжелой воды за пределы Ирана.

При этом пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул в Twitter, что администрация Белого дома «НЕ отказалась от санкций против Ирана и не будет этого делать до тех пор, пока Тегеран не вернется к своим обязательствам в рамках JCPOA».

Отметим, что речь идет о совместном всеобъемлющим плане действий — политическом соглашении между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы.

U.S. Department of State Нед Прайс

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Я думаю, что и старые, и молодые политики забыли холодное жесткое правило и предостережение: остерегайтесь непредвиденных последствий. У этой администрации слишком много непредвиденных последствий, чтобы даже начать их перечислять», — пишет Justanindependant.

«Хотя меня не удивляет, что люди жалеют о том, что проголосовали за Байдена, меня поражает количество людей, которые все еще поддерживают его», — отмечает yim205.

«Я поражен, что не слышал ни одного человека, который поддерживает Байдена. Ни один человек в реальной жизни в моем присутствии не упомянул о том, какой великой добычей Байден был для нашей страны. Ни один», — отвечает bo444444902.

«Левые СМИ и пропаганда пытались показать, что есть МНОГО сторонников Байдена. Посмотрите на удручающие рейтинги и обнаружите, что американцы ЗНАЮТ лучше…» — указывает jackatdallas.

«Байден снимает санкции с режимов-изгоев и накладывает новые санкции и правила на американцев. Он закрывает трубопроводы в США, останавливает добычу нефти, а потом говорит, что не моя вина, что газ такой дорогой», — негодует ga.rep.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Байден разрушает все, к чему прикасается. Американцев предупреждали о нем. Даже Обама предупреждал», — отмечает ATCTroll.

«Байден теряет время. Иран поступит так же, как и раньше, и не выполнит соглашение, которое якобы заключил Обама. Оставьте санкции на месте и уберите с карты тех, кто их нарушит. Все просто», — считает gatorsr1.

«Прошу прощения за мои 5 лет службы в морской пехоте и службу во Вьетнаме в 66−68 годах. Я отказываюсь от своего патриотизма по отношению к этому лживому правительству. Я возьму в руки оружие, чтобы противостоять ему, а не поддерживать его еще месяц. Боже, благослови США, сказал один из моих любимых певцов», — делится Fl-indepenent.

«Израиль уберет их с карты, прежде чем они допустят появление иранского ядерного оружия», — отвечает davidbland.

«Может ли эта администрация сделать хоть что-нибудь правильно? Разве они не видят, чем опасна отмена этих санкций? Иран никогда не был настроен к нам дружелюбно и будет использовать это как возможность вооружиться ядерным оружием. Неизвестно, что они сделают», — размышляет WhatInTheWorld201.

Как сообщало ИА REGNUM, Исламская Республика Иран нашла альтернативные варианты обхода санкций Соединенных Штатов.

Хотя президент Ирана Ибрагим Раиси следит за ядерными переговорами в Вене (Австрия), чтобы проложить путь к отмене санкций, его администрация ищет альтернативы с целью отменить эмбарго. В связи с этим показатели экспорта иранской нефти неожиданно выросли благодаря прямым и косвенным закупкам некоторыми азиатскими партнерами, такими как Китай.