Заявление кандидата в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о том, что страна выйдет из блока НАТО в случае её победы на выборах, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения по данному вопросу 7 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Ну, если не врёт, то я бы её с радостью поддержал!» — пишет Людмила Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что Ле Пен — один из немногих европейских политиков, который демонстрирует адекватность и стратегичность, сочетающиеся с патриотичностью.

«Ле Пен — прекрасный политик и женщина! Она всегда была против вступления Франции в блок НАТО, зато за добрососедские отношения с Россией», — отмечает Валентина О.

European Parliament Марин Ле Пен

Некоторые комментаторы сомневаются в том, что Ле Пен удастся добраться до президентского кресла.

«Очень порядочная и патриотичная дама. Но, к сожалению, в наше время не эти качества котируются на политическом Олимпе. Там балом правят мохнатые дяденьки с тугими кошельками», — считает Ramiz A.

«Это пойдёт на пользу Франции. Мирная страна без попыток устроить конфликт с Российской Федерацией. Но вот выберет ли её французский народ?» — задаётся вопросом Татьяна Ф.

Часть людей полагает, что проамериканские элиты во Франции сделают всё возможное, чтобы не допустить к власти политика, который пойдёт против воли заокеанского хозяина.

«Вот именно поэтому Ле Пен никогда не станет президентом Франции. Увы. Франция находится под американской оккупацией. Всё, что идёт в разрез с интересами Америки, тут же пресекается», — пишет Андрей К.

«Зря она это заявила. Теперь какая-нибудь изнасилованная горничная объявится и заявит на неё, как было со Стросс-Каном. Конечно, разберутся потом, но с выборов снимут. Они умеют портить людям жизнь», — отмечает Marat A.

Guillaume Paumier Стросс-Кан

Ряд пользователей указывает на то, что Ле Пен, будь она даже самым хорошим человеком, не будет иметь никакого веса, если не сдержит хотя бы это обещание, но велик шанс, что всё это лишь пиар ради набора дополнительных голосов на предстоящих выборах.

«Если она так открыто объявляет о своём намерении заранее, тогда шансы минимальны. Американцы позаботиться о том, чтобы не допустить её до победы. А то, какая конкурентно будет безвольная марионетка у власти во Франции, для нас уже не столь важно», — подметил Китабали С

«Не позволят. Это когда так было, чтобы политики сделали то, что обещали перед выборами? У них у всех язык без костей», — считает Olga K.

Отдельные комментаторы призывают не ждать победы «правильных» кандидатов в Европе, а заниматься своей собственной страной без оглядки на остальные.

«Нам что, опять болеть за какого-то там кандидата в президенты на Западе? Был же уже Трамп, который ничего не исправил. Был ещё какой-то грек, который сделал всё диаметрально противоположное от того, что обещал. Не надо ждать снисхождения на Западе, надо пенять только на себя!» — написал Артём П.

Напомним, 6 февраля кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен написала в Twitter о том, что страна выйдет из блока НАТО в случае её победы на выборах. Отметим, что президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года.