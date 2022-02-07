Итак, очередной школьный скандал. Или правильнее — скандал в образовании. Тут важно сразу сказать, что подобные истории будут нескончаемы; ведь причина, корень зла — не в конкретных людях, хотя подчас и в них тоже, но в позиционировании образования как услуги. А если услуга, то педагог — кто-то вроде официанта. Философ Ильин писал, что образование без воспитания вредит человеку. Однако именно такой modus operandi мы внедрили в наши школы, взяв за основу западную систему, которая, согласно всем факторам, очевидным и неочевидным, объективным и субъективным, не оправдала себя.

Константин Трутовский. Сельская учительница (фрагмент). 1883

Поэтому и будоражит массовое сознание следующая новость: «Учительницу петербургской гимназии уволили за чтение школьникам Введенского и Хармса». Якобы 80-летняя директриса назвала этих литераторов «пособниками фашистов» и «врагами народа», после чего изгнала Серафиму Сапрыкину вон. С последней, к слову, как выяснилось у меня масса общих знакомых, и все они, ясное дело, на её стороне. Но есть и другие — я обязан их озвучить — мнения, что учительница привирает.

Александр Введенский

Власти Петербурга, к слову, уже опровергли «увольнения», отрапортовав, что Сапрыкина написала «заявление по собственному желанию». Но сколько у нас писало «по собственному желанию», уходя вовсе не по собственному? Впрочем, в то же время смущает, с какими оперативностью и напором светлоликие господа и дамы из соответствующих изданий понесли сор из гимназистской избы, дабы преподать всё в инфернальном свете.

Тут, на самом деле, важно абстрагироваться от личностей молодой учительницы и 80-летней директрисы и рассмотреть ситуацию в целом. И уж, тем более, не устраивать сражения, коим много-много седых лет, вокруг Хармса и Введенского. Печальная история в том, что у нас регулярно атакуют то одну, то другую учительницу. Ладно, когда возмущение вызывают откровенные фотографии, но когда на молодого педагога нападают за фото в купальнике из крещенской купели? Это как вообще?

Даниил Хармс

Обязательно найдутся бравые и бдительные родители, которые напишут донос куда надо и затравят педагога. Я, как отец двух дочерей (одна — в младших классах школы, другая — в детском саду), в принципе хочу засвидетельствовать, что поведение мамочек и папочек по отношению к воспитателям, учителям, нянечкам зачастую граничит с хамством, а в некоторых случаях и доходит до самых критических его состояний. Нет уважения к педагогам в первую очередь среди взрослых.

А дети? Что дети? Их воспитали в матрице либерально-рыночных отношений, где падающего толкни и добей, а потому с самых ранних лет многие юные оценивают учителей — cool он или не cool — исключительно по материальному статусу: «Нет 12-го айфона? Чему может научить нас эта училка?». Тот случай, когда «если ты такой умный, то чего такой бедный?» принимает крайние формы. Да, учителям в нашем Отечестве всегда платили немного, но никогда ещё их авторитет не убивался настолько. Видели приличных педагогов в прайм-тайм? Нет, там в бесконечных шоу если и появится учительница, то исключительна та, которая вступила в непристойные отношения с учеником, а лучше (для продюсеров лучше) — с несколькими.

Теперь добавьте к этому условия, в которых работают педагоги. Принцип тут прост: бумажка важнее человека. Когда, собственно, учителю заниматься детьми, если он бесконечно должен писать отчёты? Главное — чтобы наверху получали комфортные цифры. По бумагам всё хорошо? А как там на самом деле? Да кого это волнует! Многие учителя отказываются работать в школах и детских садах не из-за низких окладов даже, а из-за неадекватного объёма бюрократической работы.

И когда случается очередной скандал, у меня возникает логичный вопрос: у нас там очередь из учителей стоит, мечтающих поработать, да? А как по факту? Несколько сотен тысяч человек — такова нехватка учителей в России. Почему? Читай выше. И вернуть статус учителя — разными методами — это, как по мне, одна из важнейших задач сегодня. Национальная задача сбережения народа и выживания, если угодно. Но то как по мне; а что думают власть имущие? Ведь кто-кто, а они-то частенько живут как раз-таки по Хармсу.