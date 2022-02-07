Центральные силы на перекрестке Украины
В последние недели мировая пресса громко говорит о российско-американском антагонизме, а американо-китайское противостояние времен Холодной войны играет роль на заднем плане. Конфликт на Украине лежит в основе потасовки Москвы и Вашингтона, но Украина вызвала интерес не только у «больших». Объявленный недавно визит британско-польско-украинского альянса и президента Турции в Киев указывает на активизацию так называемых средних сил.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении перед Верховным Советом 1 февраля также говорил о формировании нового трехстороннего союза с Польшей, Великобританией и Украиной. Подробности президент еще не раскрыл, но его министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предложила союз, и его официальное объявление ожидается в ближайшие дни, хотя и несколько позже, чем первоначально планировалось, из-за болезни министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. В этот же день Киев также посетили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, что несколько подтвердило серьезность федеральных намерений. Через несколько дней, 3 февраля, он смог принять еще одного высокопоставленного гостя в лице президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Более того, встречи не были бесполезными дипломатическими визитами, и были достигнуты важные договоренности. Ключевым вопросом, конечно же, был транспорт вооружений, который сейчас везде лоббирует украинское руководство».
В то время как немецкое руководство, например, остается непреклонным в отношении продажи оружия Киеву, несмотря на смену правительства, британцы в последнее время готовы продавать Украине различные военные активы, которые в принципе предназначены для оборонных целей, но также и опасны для жизни. Британия подписала с Киевом соглашение о стратегическом партнерстве в октябре 2020 года, а летом 2021 года две страны подписали соглашение об участии Великобритании в развитии ВМС Украины. В рамках этого британцы примут участие в строительстве восьми новых боевых кораблей меньшего размера, а также передадут украинскому флоту два демонтированных с британского конвоя тральщика, предоставив кредит в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов для финансирования доработок в рамках контракта.
«В начале этого года несколько партий артиллерийских и других боеприпасов было отправлено на Украину почти демонстративно, минуя Германию».
Теперь к этим поставкам присоединилась Польша, причем в соглашениях выделено переносное зенитное орудие под названием Pierun. В ходе встречи президентов с Турцией премьер-министр Украины Денис Смихаль и министр торговли Турции Мехмет Муш подписали соглашение о свободной торговле между двумя странами. По мнению многих, подписание невыгодного для Украины соглашения могло быть одним из условий передачи Турцией Киеву технологий, необходимых для производства боевых беспилотников Bayraktar.
Байрактары стали известны в карабахском конфликте осенью 2020 года, когда сыграли большую роль в победе азербайджанской армии и прошлой осенью стали предметом небольшого скандала на Украине. По соглашениям о прекращении огня размещение боевых беспилотников на линии фронта на востоке Украины запрещено обеим сторонам, однако украинская армия «похвасталась» испытаниями «Байрактара» в тяжелых условиях. Германия и Франция, западные гаранты мирного процесса на востоке Украины, не отнеслись к этому легкомысленно, да и Турции это было неприятно, учитывая постоянно меняющиеся российско-турецкие отношения. Однако соглашение, которое приносит пользу терпящей бедствие турецкой экономике, похоже, развеяло опасения Эрдогана, позволив Украине начать производство Байрактаров.
«Вопрос в том, чем обосновывается высокий уровень интереса к Украине со стороны этих стран принципиального регионального значения и такая открытая поддержка киевских амбиций? Помимо того, что продажа оружия — это всегда выгодная сделка, немалую роль играют и геополитические устремления трех стран».
Великобритания уже много лет является одной из самых конфронтационных стран в России, особенно после так называемого дела Скрипалей в 2018 году, когда Лондон утверждает, что российские спецслужбы пытались убить знаменитых скандально известных нейронов с русским шпионом, который когда-то работал на Британию. С тех пор Лондон всегда был в авангарде, когда речь шла о санкциях или угрозах введения санкций против России, и взял на себя роль «плохого полицейского» в отношениях между Россией и Западом в период относительного смягчения при администрации Трампа.
Соответственно, она также.