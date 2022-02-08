Информация, согласно которой в странах НАТО рассматривают возможность строительства газопровода от Испании до Франции и Германии ради снижения зависимости «Центральной Европы от российского газа», стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 7 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО

»Надо российский газ на Китай пускать, а этим клоунам вообще прикрутить все гайки. Сколько можно уже издеваться?» — интересуется Олег Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные намерения прямо указывают на то, что страны НАТО не собираются действовать по законам рынка, а двигаются, согласно свои политическим интересам.

«Это их право, конечно, но теперь газ будет больше идти в Китай, а в Европе цены на топливо сильно вырастут, что неминуемо скажется на себестоимости продукции и снижении её конкурентоспособности на мировых рынках! Обычно страны очень хотят, чтобы у них был доступный и постоянный источник энергии, но Европа действует нелогично!» — заметил Иван Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что страны НАТО, вместо того, чтобы дружить с Россией и получить от таких добрососедских взаимоотношений экономическую пользу, намерено устраивают себе тяжёлую жизнь.

«Прикольно. НАТО планирует. Вот только причём тут военная организация, если речь идёт о строительстве газопровода?» — не понимает Юрий П.

Часть людей отмечает, что даже несмотря на тот факт, что газопровод «Северный поток — 2» уже давно построен и банально простаивает, страны НАТО готовы начать строить новый трубопровод, лишь бы не иметь дел с Россией.

«Зачем строить новую трубу, когда есть «Северный поток — 2», причём уже готовый к запуску. Пользуйтесь этой трубой. И всех натовских солдат загнать на обслуживание этого СП-2 надо. НАТО пугает войной с Россией, пытается убедить всех в том, что с Москвой торговать не надо. Но какая может быть война с Россией? Думайте головой, а не задницей! Какие будут последствия от такой войны? Вас же дурят!» — указывает Вячеслав К.

Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin Газопровод «Северный поток — 2»

Ряд пользователей подозревает, что Испания не сумеет обеспечить Европу необходимым объёмом газа.

«Что? Испанский газ? А зачем тогда вообще Европа строила «Северный поток — 2» и другие ветки газа из России, если, оказывается, у них под боком всё это время была страна с кучей газа? На кого рассчитана эта ахинея?» — задаётся вопросом Александр Д.

«А что вы от них хотите? Как-то же надо показать газовую независимость от Российской Федерации. Хотя бы её видимость. Правда, такие намерения больше на проявление глупости похожи», — отмечает Юрий П.

Нашлись и те, кто и вовсе засомневались, что страны НАТО и вправду попытаются построить новый газопровод.

«Скорее при помощи Рогозина построят газопровод с Юпитера в НАТО, чем этот из Испании. Раньше не делали, так и теперь не станут. Им Европа — не бизнес-поле, а поле политического боя», — считает Виталий Ч.

Напомним, 6 февраля газета La Vanguardia опубликовала материал со ссылкой на собственные источники в испанском правительстве, согласно которому в странах НАТО рассматривают возможность строительства газопровода от Испании до Франции и Германии, который «позволит снизить зависимость Центральной Европы от российского газа».