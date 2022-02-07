Глава министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт исключила поставки оружия Украине. Об этом сообщает BR24.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению министра ФРГ, общей задачей является деэскалация конфликта на Украине. Она также заявила, что ФРГ хочет разрешить ситуацию мирным путем. В то же время политик не исключила отправки дополнительных солдат бундесвера в страны Прибалтики.

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Заявление министра обороны ФРГ обсудили на YouTube-канале «ТСН» («Телевизионная служба новостей» — новостная передача, которая выходит на украинском телеканале «1+1»). В целом немало участников обсуждения положительно оценили заявление министра обороны Германии.

Федеральное министерство обороны Германии Кристине Ламбрехт

«Как всегда Европа выражает глубокую озабоченность», — отреагировал Generator UA.

«Хоть немцы умные. Наученные, видимо, своим опытом», — добавила Rina.

«Германия — умная страна! И правильно сделала, что не дала оружие. Она знает, что никому не нужна кровопролитная война, мир на первом плане», — написал Олег Ч.

«Они ничего не должны. И не обязаны», — подчеркнул Andryxa A.

«Правильно… сделали. Думают, прежде всего, о своей экономике. А для наших экономика… [не имеет значения], но зато війна (война. — О. П.)», — пишет Helen's garden.

«А что не так Германия-то сделала? Они просто не хотят портить из-за кого-то отношения со своим торговым партнёром и действуют сугубо в интересах собственного народа», — отметил Виктор.

«Немцы прагматики. Для них бабки и собственные интересы всегда важнее», — добавил «Вроде тот».

«Что же здесь удивительного? Не все хотят войны», — отреагировал Леонид Леонидович.

«Считаю, что Германия права в этой ситуации, что хочет, чтобы конфликт решился мирно. Война никому не нужна, она ничего хорошего не принесет — только боль и слёзы для родных. Раньше мы жили с Россией и спокойно можно было ездить в гости, а сейчас это кошмар что. Для кого-то война это выгодно. На чужом горе хотят заработать деньги», — написала Polina K.

«Немцы помнят 1945 [год]», — добавил Андрей К.

«Да пора бы привыкнуть к зраде («зрадой» в украиснком сегменте интернета стали называть многие неудачи в жизни Украины после государственного переворота 2014 года. — О. П.) за восемь-то лет», — с сарказмом пишет «баобабыч».

Amakuha Евромайдан, Киев. 19 февраля 2014

"Зачем давать оружие бешеному псу в виде правительства Украины?..» — задался вопросом Makaler.

«Единственная адекватная Германия получается?» — не понимает Дима Я.

«Правильно делают. А эти псевдодрузья американцы спят и видят начало войны на Украине. Хотят на нашей территории выяснять отношения с Россией. Жаль, что наше дебильное правительство этого не догоняет или делает вид, что не догоняет», — отметила Ирина И.

«У немцев одних в Европе мозги остались?» — поинтересовался Павло С.

«А зачем Украине оружие? По Донбассу шмалять?» — подытожила Любовь Л.

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