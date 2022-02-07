Санкции США в отношении России «за вторжение на Украину» могут затронуть экономику Китая. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мясорубка

«Санкции, которые мы намерены ввести, окажут воздействие на Китай, потому что они нацелены на финансовую систему России, которая связана с китайской экономикой», — сказал он.

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Заявление американского чиновника обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте», а также читатели телеграм-канала «headlines Украина». Многие критически оценили заявление представителя США.

«Да ничего не будет. Как всегда, обделаются что-то делать. Как обычно, будет небольшой вой и очередная партия бесполезных санкций», — написал Alex E.

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«Гегемон» пошёл вразнос, начал слюной брызгать во все стороны, как бешеная псина», — иронизирует Хуго Ш.

«Американская «поддержка» союзников губительней, чем санкции США. Украина — яркий пример», — написал Павел З.

«Он говорит про следующие 2 недели. Соответственно, провокаций таки в это время ждать не просто стоит, а стоит наверняка. До конца февраля им нужно определиться с «вторжением», или весь этот цирк потеряет смысл. Но цель-то достигнута всё равно не будет!!! Консолидации, как в 2014—2015 году, по поводу санкций у коллективного Запада насчет России как не было, так и нет…» — пишет Olga Svaytoslavovna.

«Не грози Дракону, ободранная американская курица! Потом перья последние потеряешь», — отреагировал Максим Юрьевич.

«Пострадаем, конечно. И мы, и китайцы. Мышцы живота от смеха болеть будут — угрозы хехемона дюже смешные», — пошутил Сергей Л.

«Уже никто не обращает внимания на эти вопли», — добавил Алексей К.

«Напугали ежика голой *пой», — пишет Константин П.

«В США остался в верхних эшелонах власти кто-нибудь адекватный? Или все с ума посходили? Да КНР только и ждёт этого», — прокомментировал Владимир К.

«США в предсмертной агонии? Таки достали», — отметил Виктор И.

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«А то, [что] эти санкции окажут эффект на сами США, не пришло на ум?» — интересуется Vіka M.

«И что? Китаю как было по барабану, так и будет… [Американцы] либо тупые, либо реально просто угорают», — написала Ксения.

«У… [американцев] истерика», — подытожил Серж.

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