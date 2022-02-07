В связи с угрозами по введению санкций против России из-за ситуации на границе России и Украины мэр Лондона Садик Хан призвал к созданию реестра иностранных собственников недвижимости в Великобритании.

(сс) kloniwotski Лондон

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Великобритания укрепляет санкционную систему против олигархов, приближенных к Кремлю, чтобы им «некуда было спрятаться».

В своем Twitter-аккаунте Садик Хан заявил, что власти города знают о том, что часть собственности в Лондоне принадлежит сторонникам российского президента Владимира Путина.

«Слишком долго правительство закатывало глаза на то, что наш город используется как гавань для коррупционного финансирования, это приводит к повышению цен на жилье для всех. У лондонцев есть право знать, кто владеет зачастую пустой собственностью в нашем городе», — написал мэр.

Ряд пользователей согласился с тем, что реестр будет полезен, и удивились тому, что до настоящего момента он еще не был создан.

«Согласен: нам нужна прозрачность!» — прокомментировал @iny1951.

«Да, пришло время. Тушите свет в некоторых частях Лондона», — написал @clairealison57.

«Это надо было сделать уже очень давно», — считает @shaheenansari19.

«Умопомрачительно, что этого еще не сделали», — добавила @lu_m_cr.

Часть пользователей уверена, что правительство не поддержит данную инициативу, поскольку оно куплено российскими олигархами ровно так же, как и собственность в центре Лондона.

(сс) kloniwotski Лондон

Некоторые их них считают, что самое большое российское владение в Великобритании находится по адресу Даунинг стрит, 10, где Россия распоряжается и управляет всем, в том числе премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В комментариях отметили, что правительство может угрожать Путину санкциями сколько угодно, но серьезнее он к ним относиться не станет.

«Тори отмывают деньги, связанные с Россией (£1. 93 млн у Джонсона). 14 министров получали финансирование от источников, связанных с Россией. Великобритания — это прачечная для грязных российских денег. Правительство даже не хочет публиковать российский отчет (отчет британской разведки, подтверждающий, что Россия вмешивается в британскую политику, в том числе голосование по вопросам выхода из Европейского союза и независимости Шотландии. — Прим. Д. С.). Но я уверен, что Путин отнесется к санкциям серьезно», — рассказал @davidschneider.

«Действительно, очень привлекательно. Дайте Великобритании знать, кто нас колонизовал. Вы верите, что консервативное правительство это одобрит?» — спросил @10Kerss.

Комментаторы отметили, что проще будет составить список собственности, которая не принадлежит российским олигархам.

«Добро пожаловать в Лондонград!» — прокомментировал @ReubenGrant18.

«Это будет очень длинный список в реестре Лондона, возможно, будет проще внести те, которые не в собственности у россиян», — предположил @Gethsemane65.

(сс) 10 Downing Street Борис Джонсон на Даунинг-стрит, 10

«Перечень британской собственности будет поменьше!» — предположил @Carolhappysoul.

Некоторые комментаторы предложили свои варианты санкций, в том числе отказаться от российского финансирования, но эта идея вряд ли понравится членам парламента и правительства.

«Я думаю, самой страшной санкцией будет отказ от отмывания их грязных денег», — отметил @antbliss.

Часть пользователей предложила предпринять меры попроще, например, запретить лицам с российским гражданском покупать собственность в Лондоне без намерения в ней проживать.

«Запретите иностранную собственность на дома, если только они не используются собственником в течение девяти месяцев в год. И еще потребуйте, чтобы использовались 75 процентов комнат во время проживания», — написал @Reactance15.

«Идеей получше может быть изначальный запрет на покупку, потому что это приводит к увеличению цен на жилье в целом», — прокомментировал @Gra_Rus.

(сс) Ray in Manila Лондон

«Всё просто. Дайте им две недели, чтобы они объявились. Если они не объявятся и не заявят о своем праве собственности, можете ее забрать и быть счастливы», — предложил @WovenCloth.

Ряд комментаторов для ускорения работы по составлению списка иностранной собственности в Лондоне для реестра предложил использовать труд таксистов.

«Туры по лондонской клептократии существуют уже давно. Мы можем проводить клептотур каждый день без страха, что объекты для изучения закончатся», — написал @geoffmiller2984.

«Просто спросите таксистов, они знают все места», — посоветовал @Briantolley10.