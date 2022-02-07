Генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Колесник выразил надежду на помощь Запада в решении проблемы дефицита боеприпасов. Об этом 6 февраля военный заявил в эфире канала «Апостроф».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

"У нас были проблемы со «смерчами», с артиллерийскими боеприпасами, с выстрелами к гранатометам», — приводит его слова ИА Красная Весна.

Колесник также добавил, что украинская армия испытывает серьезный дефицит средств защиты и горючего.

«Мы знаем, что горюче-смазочных материалов стратегический и оперативный запас практически отсутствует. По некоторым видам боеприпасов некомплект», — подытожил он.

Заявление украинского генерала обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» на странице украинского издания «ШарийNET».

"Так недавно же говорили, что самая сильная армия в мире готова к войне как никогда! Мыши, наверное, сожрали?» — недоумевает Svetlana S.

U.S. Army Europe Images ВСУ в Донбассе

«Пожаловался, что… [нечего красть]», — добавил Алекс М.

«Зато у нас есть бабушки с деревянными автоматами, и еще мы очень страшно кричим «Слава Украине!» — пишет Vlad K., под бабушками с деревянными автоматами, вероятно, подразумевая кадры с учений территориальной обороны, активно распространяющиеся в СМИ.

«А резиновые лодки и танки надувные, что в Киеве на Арсенальной площади стояли или еще стоят, забыли…» — ответила ему Оксана М.

«У нас не то что ГСМ, у нас генералов, которые дружат с головой, нет…» — отреагировал Vovan N.

«Ой-ой-ой, придется вспоминать опыт предков, переворачивать телеги и отбивать «агрессию» копьями и вилами?» — иронизирует Василий Т.

«А зачем? Мы и так сильнейшие на континенте. На нас даже Россия восемь лет как боится напасть. Что было бы, будь у нас запас? Покорили бы весь мир! А оно нам надо?» — пошутил Den R.

«Так генералитет все запасы и… [разворовал], а теперь давайте нам еще, мы и это… [разворовать]», — написал Анатоль К.

«И это после восьми лет военного сбора?» — задался вопросом Юрий Семёнович, имея в виду военный сбор, который взимается с официальных доходов украинских граждан.

«Болтун — находка для шпиона», — пишет Вадим Б.

«Можно у России купить ГСМ. И потом уже спокойно ждать нападения», — шутит Jurij O.

«А зачем? Никто ж никуда наступать не собирается», — добавил Тамир Ш.

«Однозначно предатель — раскрыл военную тайну», — отметил Олег Л.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ идут в атаку

«При их темпах воровства, у них никогда ГСМ не будет. Офицеров и прапорщиков много, и все хотят сало кушать», — иронизирует Игорь Д.

«У лучшей армии Европы ничего нет?! Что же тогда о «нелучших» армиях Евросоюза говорить?» — смеется Александр В.

«Как они собираются «российскую агрессию» отражать? Непонятно», — шутит Алексей М.

«Меньше красть надо! Куда девается военный сбор? Это ведь немалые деньги…» — недоумевает Константинович Д.

«Танки на дровах и сене пусть ездят», — с юмором подытожил Максим Юрьевич.

Читайте также: «Как бы ни додумались до провокаций!» — Сеть об оружии США для Украины