«Пусть танки на дровах и сене ездят!» — в ВСУ практически нет запаса ГСМ
Генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Колесник выразил надежду на помощь Запада в решении проблемы дефицита боеприпасов. Об этом 6 февраля военный заявил в эфире канала «Апостроф».
"У нас были проблемы со «смерчами», с артиллерийскими боеприпасами, с выстрелами к гранатометам», — приводит его слова ИА Красная Весна.
Колесник также добавил, что украинская армия испытывает серьезный дефицит средств защиты и горючего.
«Мы знаем, что горюче-смазочных материалов стратегический и оперативный запас практически отсутствует. По некоторым видам боеприпасов некомплект», — подытожил он.
Заявление украинского генерала обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» на странице украинского издания «ШарийNET».
"Так недавно же говорили, что самая сильная армия в мире готова к войне как никогда! Мыши, наверное, сожрали?» — недоумевает Svetlana S.
«Пожаловался, что… [нечего красть]», — добавил Алекс М.
«Зато у нас есть бабушки с деревянными автоматами, и еще мы очень страшно кричим «Слава Украине!» — пишет Vlad K., под бабушками с деревянными автоматами, вероятно, подразумевая кадры с учений территориальной обороны, активно распространяющиеся в СМИ.
«А резиновые лодки и танки надувные, что в Киеве на Арсенальной площади стояли или еще стоят, забыли…» — ответила ему Оксана М.
«У нас не то что ГСМ, у нас генералов, которые дружат с головой, нет…» — отреагировал Vovan N.
«Ой-ой-ой, придется вспоминать опыт предков, переворачивать телеги и отбивать «агрессию» копьями и вилами?» — иронизирует Василий Т.
«А зачем? Мы и так сильнейшие на континенте. На нас даже Россия восемь лет как боится напасть. Что было бы, будь у нас запас? Покорили бы весь мир! А оно нам надо?» — пошутил Den R.
«Так генералитет все запасы и… [разворовал], а теперь давайте нам еще, мы и это… [разворовать]», — написал Анатоль К.
«И это после восьми лет военного сбора?» — задался вопросом Юрий Семёнович, имея в виду военный сбор, который взимается с официальных доходов украинских граждан.
«Болтун — находка для шпиона», — пишет Вадим Б.
«Можно у России купить ГСМ. И потом уже спокойно ждать нападения», — шутит Jurij O.
«А зачем? Никто ж никуда наступать не собирается», — добавил Тамир Ш.
«Однозначно предатель — раскрыл военную тайну», — отметил Олег Л.
«При их темпах воровства, у них никогда ГСМ не будет. Офицеров и прапорщиков много, и все хотят сало кушать», — иронизирует Игорь Д.
«У лучшей армии Европы ничего нет?! Что же тогда о «нелучших» армиях Евросоюза говорить?» — смеется Александр В.
«Как они собираются «российскую агрессию» отражать? Непонятно», — шутит Алексей М.
«Меньше красть надо! Куда девается военный сбор? Это ведь немалые деньги…» — недоумевает Константинович Д.
«Танки на дровах и сене пусть ездят», — с юмором подытожил Максим Юрьевич.
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