Папа Римский Франциск обратился с приветствием к участникам предстоящих зимних Олимпийских и Параолимпийских игр в Пекине, передает Vatican News (Ватикан). «Я желаю организаторам больших успехов, а спортсменам — выложиться по максимуму», — сказал понтифик, отметив, что «спорт с его универсальным языком может наводить мосты дружбы и солидарности между людьми и народами любой культуры и религии». Ключевым словом для интерпретации этого события является «вместе», и в этом смысле папа высоко ценит решение Международного олимпийского комитета добавить к традиционному девизу Citius, Altius, Fortius («Быстрее, выше, сильнее») слово Communiter — «вместе». Это и есть цель: «Сделать так, чтобы мир стал более братским, всем вместе». Франциск напомнил об участниках Параолимпийских игр: «Пример спортсменов с ограниченными возможностями поможет всем преодолеть предрассудки и страхи и сделать наши сообщества более гостеприимными и инклюзивными: это и будет настоящая золотая медаль». Понтифик подчеркнул также значение личных историй спортсменов-беженцев: «Пусть их свидетельства помогут гражданскому обществу открыться с еще большим доверием ко всем, никого не исключая». И пожелал всем спортсменам и зрителям «уникального опыта человеческого братства и мира».

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор католической прессы

Духовник российских олимпийцев будет сопровождать команду на Играх в Пекине, сообщает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Протоиерей Андрей Алексеев будет сопровождать команду на Играх в Пекине, о чем ТАСС заявил ответственный секретарь Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта Дмитрий Петровский. «Надеемся, что, как и на Играх в Токио в 2021 году, он будет вместе с командой. Как нас информировали, в Олимпийской деревне подготовлено помещение религиозного центра, предусмотренного Олимпийской хартией. Однако как именно он будет действовать, пока сказать сложно», — сказал Петровский, отметив, что в связи с пандемией в Китае предприняты жесткие санитарные меры. Протоиерей Андрей Алексеев, являющийся настоятелем храма Святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове, сопровождал российскую сборную и в прошлом году на Играх в Токио. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие российским спортсменам — участникам Олимпийских и Параолимпийских зимних игр в Пекине. Предстоятель Русской православной церкви пожелал спортсменам показать впечатляющие результаты и завоевать новые олимпийские награды. Также патриарх выразил надежду на то, что Игры послужат «созиданию мира во всём мире, прекращению междоусобных браней и примирению народов».

Олимпийские игры выявляют лучшее и худшее в человеческой природе, считает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Церемония открытия Олимпийских игр во всей своей пышности проходит сегодня. И снова коронавирус вносит хаос в очередные Олимпийские игры. Как это произошло прошлым летом в Токио, в Пекине был создан «замкнутый контур», чтобы Игры были полностью отделены от окружающего города. Такая полная изоляция спортсменов, тренеров и журналистов, скорее всего, устраивает китайские власти. Им не нужно беспокоиться о том, что кто-то из спортсменов выразит поддержку преследуемым в Китае уйгурам. Никто из спортсменов не станет свидетелем подавления политических протестов, на которые могли бы пойти китайские граждане. Например, защитники демократии Гонконга не смогут воспользоваться вниманием к Олимпиаде, чтобы привлечь внимание к нарушениям Пекином обещаний, данных им при воссоединении бывшей британской колонии с Китаем. Международный олимпийский комитет, несмотря на заявленную приверженность правам человека, сначала уперся, а затем отказался встретиться с Коалицией за прекращение принудительного труда в Синьцзяне. Эта группа хотела узнать, использовался ли принудительный труд при изготовлении официальной олимпийской атрибутики. «Как бы я ни сочувствовал спортсменам, которые тренировались годами, но потом не смогли принять участие в Олимпиаде, есть вещи важнее спорта, и противодействие принудительному труду, геноциду и попыткам подавить демократию — одна из них», — заявляет автор публикации.

Kremlin.ru Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр

Пекин рискует проиграть технологическую войну с Вашингтоном, утверждает AsiaNews (Рим, Италия). В докладе Института международных и стратегических исследований Пекинского университета отмечается, что Китай отстает от США в стратегических высокотехнологичных секторах — искусственный интеллект, информационные технологии и аэрокосмическая промышленность. Технологическое «разделение», начатое Дональдом Трампом и продолженное Джо Байденом, дорого обойдется обеим сторонам. Однако, по мнению китайских ученых, это нанесет больший ущерб их стране, чем американцам. Спор о высоких технологиях является неотъемлемой частью геополитического конфликта между двумя державами. Соединенные Штаты не хотят, чтобы Китай использовал американские ноу-хау в стремлении стать технологическим лидером. Эксперты Пекинского университета также отмечают, что Вашингтону удалось создать «технологический альянс демократий», чтобы изолировать Пекин. Из-за этого «картеля» Китай испытывает проблемы с импортом ключевых деталей и технологий для высокотехнологичных отраслей промышленности, а также с привлечением талантов из-за рубежа или обучением собственной молодежи в США.

La Croix (Париж, Франция) исследует причины сближения Китая и России. После распада СССР, единственного реального соперника американцев, Вашингтон получил свободу действий для проведения интервенционистской внешней политики, в частности в Ираке. Эта новая ситуация заставила китайцев и русских объединить усилия в противовес американской гегемонии, отмечает эксперт центра «Китай в мире» при Австралийском национальном университете Ребекка Фабрици. Хотя противостояние США является мощным объединяющим фактором для Москвы и Пекина, ситуация изменится, если любая из стран окажется способной в одиночку противостоять Вашингтону, указывает профессор шотландского Университета Стратклайда Рассел Онг. Интересы, связывающие Пекин и Россию, также носят экономический характер. Проект «Новый шелковый путь», который призван связать Китай с Европой по суше и морю и является одним из главных приоритетов Пекина, требует согласия Москвы. Также Пекин нуждается в российских углеводородах. Цель Китая и России — показать по случаю Олимпиады, что история мира может быть написана без Запада, замечает эксперт Парижского католического института Эммануэль Линко. Что, впрочем, не исключает конкуренции в экономической сфере или в Средней Азии.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. 04.02.2022

По мнению NationalCatholicRegister (Айрондэйл, США), российско-украинский кризис — это не только геополитическая, но и моральная проблема. Любая оценка того, что США и международное сообщество должны сделать в ответ, которая не учитывает это моральное измерение, является неадекватной. Мы не можем принимать решения, руководствуясь логикой игры «Монополия». Даже без ввода войск на Украину нынешние «воинственные выходки и тактика давления России» — это несправедливость, которая требует исправления. Но важно, чтобы в процессе не были допущены другие несправедливости. Необходимо приложить все возможные усилия, чтобы избежать войны, которая слишком часто причиняет больше зла, чем предотвращает. То же самое можно сказать и об экономических санкциях, которые часто вводятся против «стран-изгоев». Они не только часто оказываются неэффективными, но и негативно влияют на простых граждан гораздо больше, чем на их «своенравных лидеров». Если «США и наши союзники все-таки введут санкции против России, мы должны убедиться, что они не будут чрезмерно отягощать жизнь простых россиян».

Церковь дает надежду на фоне «очень опасной эскалации» украинского кризиса. Об этом, как информирует CatholicNewsAgency (Инглвуд, США), заявил глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук. Он выступил на онлайн-мероприятии, организованном папским фондом «Помощь Церкви в нужде» (ACN). По словам Шевчука, «мы имеем дело с полномасштабной эскалацией между Россией и коллективным Западом. Я имею в виду Россию и страны НАТО, в частности США. И в этом конфликте Украина является лишь частью полной панорамы различных угроз и напряженности». Шевчук отметил, что «возможность широкомасштабного российского вторжения оказывает психологическое давление на население Украины», но христианские лидеры намерены быть «проповедниками надежды», независимо от того, насколько «мрачной кажется ситуация во время морозной зимы в стране».

Украинская греко-католическая церковь, используя свой потенциал и ресурсы в мире, ищет поддержки для Украины в мировом сообществе, пишет Информационный ресурс УГКЦ (Киев, Украина). Как она это делает, рассказал в интервью изданию «Зеркало недели» ее глава, архиепископ Святослав Шевчук. Сегодня УГКЦ за пределами Украины имеет четыре митрополии — в Польше, Канаде, США и Бразилии, епархии во Франции, Великобритании, Аргентине, Австралии, экзархаты в Германии и Италии. «В последнее время у нас есть ряд обращений нашего епископата, направленных к мировому сообществу, странам и политическому руководству государств, — сказал Шевчук. — Начал эту инициативу наш митрополит в Бразилии, обращаясь к Католической церкви и всему бразильскому обществу. Есть интересный текст обращения епископата в Канаде, получившего широкий отзыв, поскольку украинское община в Канаде имеет очень мощное влияние. Следующая декларация — епископата США, на которую мы получили отзыв от Римско-католической конференции в Соединенных Штатах. В заявлении Епископских конференций Европы, подписанном архиепископом Вильнюса Гиннтарасом Грушасом, впервые в церковных документах говорится непосредственно о «военном наступлении России». Для ушей католиков Европы это абсолютно новая вещь. Кроме того, вышло совместное заявление украинских и польских епископов, где сказано, что война — это преступление против Бога, поражение человечества. На днях мы также получили заявление Всемирного совета церквей, то есть это уже позиция не только католической среды, это общая позиция мирового религиозного сообщества».

(сс) Odysseus1479 Украинский католический собор Святого Иосафата (Эдмонтон. Канада)

KATHPRESS (Вена, Австрия) анализирует реакцию церковной прессы на украинский кризис. «Речь по-прежнему идет о сферах влияния, о сферах власти и об обеспечении интересов с помощью военной угрозы или действий» — сетует Хайнц Нидерляйтнер в Linzer Kirchenzeitung. По его словам, надежда на то, что интерес к глобальному экономическому сотрудничеству снизит потенциал военных конфликтов, не оправдалась в достаточной степени, поскольку «экономика сама частично превратилась в поле боя». Франц Йозеф Руппрехт подчеркнул в Martinus, что западные государства не являются такими уж «невинными»: история говорит о том, что угроза для России, как правило, исходила с Запада — от Наполеона до Гитлера. Поэтому Москва не смирилась с тем, что НАТО было расширено до российских границ после падения коммунизма. Необходимы новые гарантии безопасности и, возможно, «маленькая Австрия с ее нейтралитетом могла бы стать моделью для решения украинского кризиса». Хайнц Нуссбаумер в Furche указывает на то, что Россия «не отказалась от своих имперских амбиций и не предоставляет своим бывшим государствам-сателлитам реальной независимости». Но и Запад, похоже, «забыл о данном обещании, что безопасность России в будущем не будет подвергаться угрозе со стороны расширения НАТО на восток». Вывод журналиста: «Таким образом, видение европейского мирного порядка, включающего Россию, которое когда-то росло на полях СБСЕ, зашло в тупик на полпути».

Греко-католические епископы в Польше выпустили обращение, передает KatolickaAgencjaInformacyjna (Варшава, Польша). В нем они призвали верующих молиться за мир и соблюдать пост, чтобы Украина «не стала жертвой больных амбиций, а сосед, называющий себя ее братом, понял, что каждый народ имеет право на самоопределение». Обращение было зачитано во всех греко-католических церквях Польши.

Присутствие американских солдат очень важно для нас. Об этом в интервью Nasz dziennik (Варшава, Польша) заявил генерал-майор Роман Полько, бывший командир спецподразделения GROM. Отправка в Польшу новых подразделений американских военных, по его словам, доказывает, что США не забывают о восточном фланге НАТО, как некоторые подозревали. Однако «позорным является то, что американцы защищают наш континент против Европы». Ведь когда «премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пьет шампанское с Владимиром Путиным в Кремле, а Германия посылает пять тысяч касок украинцам для самообороны — это насмешка», заявляет генерал. «Иногда я задаюсь вопросом, помнят ли отдельные европейские страны, что они являются членами Североатлантического альянса, знают ли они, что на самом деле означает солидарность, что означает приверженность общей безопасности, или они делают вид, что не знают, кто такой Путин», — сообщил Полько.

Kremlin.ru Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным 1 февраля 2022 года

Президент Франции Эммануэль Макрон удвоил финансирование христианских школ на Ближнем Востоке, передает Agenzia Fides (Ватикан). Ежегодные средства, выделяемые правительством Франции и организацией l'Œuvre d'Orient, увеличатся с 2 до 4 миллионов евро. Макрон также объявил, что Франция снова станет перечислять 30 миллионов евро на нужды Международного альянса по защите культурного наследия в зонах конфликтов, созданного в 2017 году совместно с ОАЭ. Ряд французских наблюдателей и комментаторов связывают внимание отечественных политиков к событиям и проблемам христианских общин на Ближнем Востоке с избирательной кампанией по выборам президента. Поездки в Армению в декабре прошлого года Эрика Земмура и Валери Пекресс были прочитаны в этом контексте. Многие признаки указывают на то, что поддержка общин христиан на Ближнем Востоке стала ареной политической и геополитической конфронтации и конкуренции. «То, что Запад защищает христиан в других регионах мира, — это легенда, которая нанесла очень много вреда», — заявил халдейский патриарх Луис Рафаэль Сако в интервью Agenzia Fides в конце августа 2021 года, комментируя визит Макрона в иракский город Мосул.

США обязаны помогать ближневосточным беженцам — и уход из Афганистана ничего не изменил, заявляет America (Нью-Йорк, США). Соединенные Штаты и международное сообщество несут юридический и моральный долг помочь тем, кто был вынужден покинуть свои дома в результате их деятельности. В частности, те, кто находится на белорусско-польской границе, должны получить возможность просить убежища в Польше, Литве и Латвии. Все меры, направленные на то, чтобы помешать этим людям оказаться на территории Европейского союза и подать заявление о предоставлении убежища, должны быть отменены. Кроме того, международное сообщество обязано способствовать оказанию гуманитарной помощи вынужденным мигрантам на Ближнем Востоке и продолжать инвестировать в долгосрочные решения, которые позволят сирийцам, курдам, езидам и другим людям жить в достоинстве и безопасности.

Gpk.gov.by Мигранты на белорусско-польской границе

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».