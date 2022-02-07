Российская Федерация якобы может «аннексировать» Донецкую и Луганскую Народные Республики. Об этом 6 февраля заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC.

Николай Пимоненко. Святочное гадание (фрагмент). 1888

«Действия России могут принимать разные формы», — сказал он.

Политик добавил, что российская сторона якобы может «аннексировать оккупированные территории» в Донбассе (республики Донбасса — М. Р.) или предпринять «полномасштабное вторжение». Кроме того, Салливан считает, что Россия может предпринять ряд гибридных действий, включая политическую дестабилизацию и кибератаки.

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Заявление американского чиновника обсудили в YouTube-канале «Страна.ua». Многие участники обсуждения выразили усталость от того, что американские деятели и средства массовой информации продолжают антироссийскую истерию.

«С заявлением Салливана ознакомился. В нем есть определенный смысл. Господин совершенно четко излагает американский алгоритм действий по отношению к Украине, как если бы начальником в Москве был он. Вот только начальники в Москве другие, и опыт у них другой. Более изощренный… Игра началась вдолгую. Если Россия и Китай совместно поставят США в стойло, то всякие мелочи, вроде анти-России на Украине, испарятся сами. Как дым. Как утренний туман. Много чего изменится. В любом случае перспективы у Украины очень печальные. Как в случае победы России, так и в случае её поражения в этой борьбе», — написал Andrew O.

«Конец света может наступить, а может и не наступить. 50 на 50», — смеется Roman V.

«[Самое] большее, на что решатся США, это выразить свою глубочайшую озабоченность, а потом исподтишка поставлять оружие якобы борцам за свободу», — добавил Максим П.

Whitehouse.gov Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

«Как же Америка переживает, прям как за себя», — пошутил М. П.

«Так нападет или нет? Вы уж определитесь!» — призвала Татьяна Викторовна.

«Как в той сказке «мальчик, который кричал: волк!». Даже если и произойдет — никто не поверит», — отметил один из комментирующих.

«Уважаемые украинцы, в связи с началом Олимпийских игр вторжение откладывается. Приносим извинения и просим не расходиться», — иронизирует Олежик Т.

«У Фашингтона и Мелкобритании (Вашингтона и Великобритании — М. Р.) недержание, ну никак не успокоятся. Так стараются, прямо спать не могут, организовать войну. Думают, сами в сторонке отсидятся, возмущаясь издалека и втюхивая санкции. Так неймётся, что уже готовы что-то сделать, не спросясь Зелю (Зеленского — М. Р.) и Ко. А то как же так, карты нарисовали, семьсот сценариев вторжения в СМИ накатали, даже видео последствий «вторжения» и статейки заранее заготовили, а «агрессор», гад, все не хочет вторгаться. А вообще, конечно, шутки шутками, но страшно все это. Мелкобриты могут действительно что-то сотворить, благо иностранных наемников сейчас на линии разграничения шляется куча, Зеля ничего не контролирует, так что все что угодно может быть», — добавила Виктория Ш.

«Это трёхмесячное нападение уже скоро войдёт в мемы. Каждый в последующие пять лет будет понимать смысл фразы «Собираешься напасть, как на Украину?» — пишет Николай П.

«Они там пасьянсы, что ли, раскладывают? Этот сошёлся — значит, Путин нападёт, этот не сошёлся — Путин выберет дипломатию, а на этом пасьянсе прервали — нападёт попозже?» — недоумевает одна из участниц обсуждения.

Mil.ru Президент России Владимир Путин

«Украина заняла место Афганистана в политике США. Если кто-то умный, то может спрогнозировать дальнейшую ситуацию, каких вершин достиг Афганистан за годы правления там США», — отметил Dmitry.

«Если Россия защитит жителей Донбасса, Европа отключит газ у населения ЕС и остановит свои заводы?» — задался вопросом Mateos I., комментируя обещание Салливана, что в случае «агрессии» РФ «Северный поток — 2» не будет работать.

«В Пентагоне нормальных гадалок не осталось?» — с юмором подытожил Vlad B.

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